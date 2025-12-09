Минфин решает, сколько будет стоить «паспорт» для каждой бутылки пива в Казахстане

Министерство финансов Республики Казахстан подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект приказа, который установит предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака для пива и пивных напитков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Контрольные знаки для пива: новая инициатива Минфина

Иными словами, каждая бутылка пива в стране вскоре будет иметь свой «паспорт», а Минфин решает, сколько будет стоить этот документ идентификации.

Цель проекта: прозрачность и контроль

Как поясняют авторы проекта, цель принятия приказа — определение максимально допустимой цены за контрольный знак, который используется для маркировки пива и пивных напитков.

Контрольный знак выполняет функцию идентификации продукции , облегчая контроль за качеством и законностью продаж.

Это позволит упорядочить рынок пивных напитков и минимизировать случаи контрафакта и нелегальной торговли.

Сроки обсуждения и участие общественности

Проект приказа открыт для общественного обсуждения до 23 декабря 2025 года.

Все желающие могут оставлять комментарии и замечания на портале «Открытые НПА».

Министерство финансов ожидает, что активное участие граждан и бизнеса поможет сбалансировать интересы государства и производителей пива.

Что это значит для пивоваров и потребителей

Если проект будет принят:

Производители пива смогут точно рассчитывать стоимость маркировки в себестоимости продукции. Контрольные органы получат эффективный инструмент для отслеживания легальности продукции. Потребители получат более прозрачную информацию о происхождении напитка.

Таким образом, новая инициатива Минфина не только регулирует финансовый аспект маркировки, но и влияет на прозрачность рынка пивной продукции в Казахстане.