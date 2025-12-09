Минфин решает, сколько будет стоить «паспорт» для каждой бутылки пива в Казахстане

Министерство финансов Республики Казахстан подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект приказа, который установит предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака для пива и пивных напитков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Иными словами, каждая бутылка пива в стране вскоре будет иметь свой «паспорт», а Минфин решает, сколько будет стоить этот документ идентификации.
Как поясняют авторы проекта, цель принятия приказа — определение максимально допустимой цены за контрольный знак, который используется для маркировки пива и пивных напитков.
Контрольный знак выполняет функцию идентификации продукции, облегчая контроль за качеством и законностью продаж.
Это позволит упорядочить рынок пивных напитков и минимизировать случаи контрафакта и нелегальной торговли.
Проект приказа открыт для общественного обсуждения до 23 декабря 2025 года.
Все желающие могут оставлять комментарии и замечания на портале «Открытые НПА».
Министерство финансов ожидает, что активное участие граждан и бизнеса поможет сбалансировать интересы государства и производителей пива.
Если проект будет принят:
Производители пива смогут точно рассчитывать стоимость маркировки в себестоимости продукции.
Контрольные органы получат эффективный инструмент для отслеживания легальности продукции.
Потребители получат более прозрачную информацию о происхождении напитка.
Таким образом, новая инициатива Минфина не только регулирует финансовый аспект маркировки, но и влияет на прозрачность рынка пивной продукции в Казахстане.
