Казахстан запускает режим строгого регулирования подачи воды

Казахстан уже с весны 2026 года может столкнуться с дефицитом до 1 млрд кубометров поливной воды. Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев, подчеркнув, что страна входит в очередной этап затяжного маловодного периода, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.