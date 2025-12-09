Казахстан запускает режим строгого регулирования подачи воды

Казахстан уже с весны 2026 года может столкнуться с дефицитом до 1 млрд кубометров поливной воды. Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев, подчеркнув, что страна входит в очередной этап затяжного маловодного периода, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
По словам Бозумбаева, ключевые показатели притока воды продолжают падать:
Прогнозный объём воды на вегетационный период 2026 года — всего 1–1,5 млрд кубометров, что критически мало.
Это формирует риск недостачи до 1 млрд кубометров.
В 2025 году часть южных областей не выполнила план по сокращению влаготребовательных культур, что усугубило нагрузку на ирригационные системы.
Особенно тревожная ситуация складывается на крупных водных узлах:
Приток в Шардаринское водохранилище снизился на 43%.
Запасы в резервуарах Нарын-Сырдарьинского каскада — на 3,8 млрд кубометров меньше, чем годом ранее.
Бозумбаев также напомнил о продолжающемся риске снижения транзитных объемов из Сырдарьи из-за афганского канала «Кош-Тепа», способного уменьшить подачу в Казахстан до 40%.
В условиях стремительно сжимающегося водного баланса государство запускает режим строгого регулирования подачи воды. По информации правительства:
Минсельхоз и Минводы в ближайшее время определят жёсткие лимиты водопотребления.
Фермерам предложат заранее скорректировать структуру посевов, делая ставку на менее влагозатратные культуры.
Этот шаг — ключевой для предотвращения перебоев в поливном сезоне и стабилизации аграрного производства в засушливых регионах.
Для смягчения последствий маловодья власти намерены внедрять современные решения:
В каждой области появятся опытные участки, где протестируют инновационные влагоудерживающие препараты и технологии.
Эти разработки должны повысить эффективность полива и сократить потери воды в засушливых районах.
