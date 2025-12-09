18+
09.12.2025, 15:21

Казахстанцам не нужны доллары: эксперт объяснил, куда лучше вкладывать сбережения

Новости Казахстана 0 905

Глава Freedom Holding Тимур Турлов выразил уверенность, что курс доллара к тенге в 2026 году вряд ли превысит 600 тенге за $1. По его словам, одной из ключевых причин укрепления национальной валюты стали заимствования Министерства финансов на внешних рынках, где доллар обходится дешевле, чем внутренние тенговые кредиты, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Getty Images / Nurlan Tastanbekov
Турлов прогнозирует стабильность тенге

Турлов прогнозирует стабильность тенге

«Минфин пошел на внешние рынки и начал занимать доллары, потому что они дешевле, чем тенге. Это улучшает баланс валютного рынка. Ранее деньги продавали из Нацфонда и занимали тенге внутри страны, но их все равно не хватало, поэтому курс ослабевал. Сейчас же на рынок поступает дополнительная валюта, что укрепляет тенге», – пояснил Тимур Турлов на пресс-конференции в Алматы.

Кривая доходности приобретает «правильную форму»

Эксперт отметил, что благодаря таким шагам Минфина кривая доходности по государственным ценным бумагам (ГЦБ) начала формироваться более предсказуемо.

«Нацбанк планирует удерживать высокую базовую ставку в первой половине 2026 года. Мы ожидаем, что Минфин будет активнее работать на внешнем рынке, чем на внутреннем. Соответственно, валюты на рынке будет больше, и курс доллара может укрепиться до уровня ниже 500 тенге за $1», – подчеркнул глава Freedom Holding.

Инвестиции в тенге становятся привлекательными

Финансист рекомендовал казахстанцам рассматривать тенговые инструменты как наиболее выгодные для сохранения и приумножения капитала.

«Я бы не покупал доллары, а открывал высокодоходные депозиты, ГЦБ или корпоративные бумаги, особенно если можно зафиксировать высокую доходность на длительный срок. Это принесет больше прибыли, чем покупка долларов, ведь вряд ли курс достигнет 600 тенге за $1», – отметил Тимур Турлов.

Он добавил, что высокая базовая ставка на фоне макроэкономической стабильности делает инвестиции в казахстанские финансовые инструменты крайне привлекательными.

Иностранные инвесторы проявляют интерес

Турлов подчеркнул, что иностранные инвесторы начали активнее приобретать казахстанские ГЦБ. По его словам, страна располагает достаточными валютными резервами, что делает проведение управляемого валютного кризиса практически невозможным.

«У нас колоссальное обеспечение и большое количество валюты. Даже специально устроить кризис крайне сложно», – добавил эксперт.

Влияние рубля на инфляцию

Кроме того, Турлов отметил, что укрепление тенге и снижение инфляции также будет зависеть от курса российской валюты.

«В этом году мы столкнулись с комбинацией слабого тенге и сильного рубля, что повышало импортную инфляцию. В следующем году такая ситуация вряд ли повторится. Даже стабильный рубль будет хорошим результатом», – резюмировал глава Freedom Holding.

