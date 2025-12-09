С января проезд по проблемным платным трассам в Казахстане станет бесплатным

В Казахстане временно отменят плату за проезд по ряду участков платных дорог, где выявлены дефекты. Это решение направлено на защиту интересов водителей и повышение доверия к системе платных трасс, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото - Caravan.kz

350 км дефектных дорог вычтут из платности

Как рассказал председатель правления компании «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, на данный момент выявлено около 350 км дорог с дефектами из общего протяжения платных трасс в стране.

«Мы планируем с января вычитать эти участки из платности. В предстоящем строительном сезоне будет проведен ремонт. После ввода участков в эксплуатацию плата будет восстановлена», – отметил Д. Иманашев.

Списки проблемных участков уже составлены и направлены в Комитет автомобильных дорог. Рабочая группа компании завершила предварительную проверку, и в ближайшее время будет издан соответствующий приказ.

Сколько всего платных трасс в Казахстане

В стране действует порядка 2 тыс. км платных дорог, из которых 350 км сейчас признаны дефектными.

С начала 2025 года сборы за проезд составили 79 млрд тенге. За этот период в эксплуатацию введено 9 новых участков протяженностью 1,7 тыс. км, что довело общее количество платных участков до 26, а протяженность – до 4,9 тыс. км.

Критика и контроль качества

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды публично раскритиковал строительные компании за срыв сроков и некачественные работы, подчеркнув необходимость строгого контроля за качеством платных дорог.

Помимо ремонта, на трассах страны планируется внедрение интернета за миллиарды тенге, что повысит удобство для водителей и позволит улучшить навигацию и безопасность движения.

Справка: список платных участков

Среди платных трасс, которые теперь могут частично стать бесплатными: