18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.74
599.36
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.12.2025, 16:23

С января проезд по проблемным платным трассам в Казахстане станет бесплатным

Новости Казахстана 0 526

В Казахстане временно отменят плату за проезд по ряду участков платных дорог, где выявлены дефекты. Это решение направлено на защиту интересов водителей и повышение доверия к системе платных трасс, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото - Caravan.kz
Фото - Caravan.kz

350 км дефектных дорог вычтут из платности

Как рассказал председатель правления компании «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев, на данный момент выявлено около 350 км дорог с дефектами из общего протяжения платных трасс в стране.

«Мы планируем с января вычитать эти участки из платности. В предстоящем строительном сезоне будет проведен ремонт. После ввода участков в эксплуатацию плата будет восстановлена», – отметил Д. Иманашев.

Списки проблемных участков уже составлены и направлены в Комитет автомобильных дорог. Рабочая группа компании завершила предварительную проверку, и в ближайшее время будет издан соответствующий приказ.

Сколько всего платных трасс в Казахстане

В стране действует порядка 2 тыс. км платных дорог, из которых 350 км сейчас признаны дефектными.

С начала 2025 года сборы за проезд составили 79 млрд тенге. За этот период в эксплуатацию введено 9 новых участков протяженностью 1,7 тыс. км, что довело общее количество платных участков до 26, а протяженность – до 4,9 тыс. км.

Критика и контроль качества

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды публично раскритиковал строительные компании за срыв сроков и некачественные работы, подчеркнув необходимость строгого контроля за качеством платных дорог.

Помимо ремонта, на трассах страны планируется внедрение интернета за миллиарды тенге, что повысит удобство для водителей и позволит улучшить навигацию и безопасность движения.

Справка: список платных участков

Среди платных трасс, которые теперь могут частично стать бесплатными:

  • Астана – Щучинск

  • Астана – Темиртау

  • Алматы – Хоргос

  • Алматы – Конаев

  • Астана – Павлодар

  • Тараз – Кайнар

  • Шымкент – Кызылорда

  • Шымкент – Тараз

  • Шымкент – граница с Узбекистаном

  • Қонаев – Талдыкорган

  • Щучинск – Кокшетау

  • Павлодар – Калбатау

  • Бейнеу – Акжигит

  • Уральск – Самара

  • Павлодар – Омск

  • Кокшетау – Петропавловск

  • Уральск – Саратов

  • Кызылорда – Аральск

  • Костанай – граница РФ (Троицк)

  • Актобе – граница РФ (Оренбург)

  • Костанай – Денисовка

  • Обход г. Тараза

  • Балхаш – Бурылбайтал

  • Шу – Бурылбайтал

  • Кандыагаш – Макат

  • Ушарал – Достык

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь