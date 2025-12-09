Казахстан запускает систему, которая “слышит” всё

Казахстан делает шаг к полной цифровизации сферы авторского права — телевидение, радио и другие площадки начнут автоматически распознавать музыку и фиксировать каждое её использование. Эта система позволит авторам получать точные и своевременные выплаты, а пользователям — подтверждать корректность начислений. О запуске проекта рассказала вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

По её словам, речь идёт о создании единой цифровой платформы, которая станет связующим звеном между всеми, кто создаёт музыкальный контент, и теми, кто его использует.

Как будет работать система автоматического распознавания

В основе инициативы — внедрение технологий, способных в реальном времени определять музыкальные произведения, звучащие в эфире.

Если композиция появилась на радио или телеканале, система автоматически:

распознаёт трек;

фиксирует факт использования;

передает данные в цифровую платформу;

начисляет автору вознаграждение по установленным правилам.

Авторы при этом смогут видеть всю историю воспроизведений в личном кабинете — от конкретного канала до времени выхода. Пользователи же получат механизм верификации расчётов, что должно сократить недопонимания и споры.

Поэтапное внедрение: кто подключится первым

Министерство юстиции планирует запуск платформы постепенно, чтобы адаптировать к системе все ключевые сегменты рынка.

Этап 1 — сразу после вступления закона в силу

К системе подключат:

телеканалы,

радиостанции,

организации кабельного вещания.

Именно они первыми начнут автоматическую фиксацию музыкальных произведений.

Этап 2 — с 1 июля 2026 года

К платформе присоединятся:

театры,

кинотеатры,

филармонии.

Это расширит сферу охвата за пределы СМИ и позволит контролировать публичное исполнение музыки на культурных площадках.

Этап 3 — с 1 января 2027 года

Платформа станет обязательной для всех остальных пользователей музыки — фактически для всей индустрии.

Зачем это нужно авторам и рынку

Вице-министр уверена: автоматизация снимет десятилетние вопросы, связанные с прозрачностью расчётов роялти. Сегодня авторам нередко сложно доказать, где именно и как использовали их произведения. Новая система, по словам Жакселековой, обеспечит:

точный учёт каждого исполнения;

минимизацию споров между авторами и пользователями;

прозрачность денежных потоков ;

ускорение начислений вознаграждений;

повышение доверия в сфере авторского права.

Что это означает для индустрии

Создание цифровой платформы фактически вводит Казахстан в международную практику автоматического мониторинга музыки. Это может стать базой для:

модернизации музыкального рынка,

роста доходов авторов,

сокращения теневого использования произведений,

формирования открытой системы взаимодействия между всеми участниками процесса.

Переход к такой модели, по оценке Минюста, станет одним из наиболее значимых шагов в обновлении национальной системы авторского права.