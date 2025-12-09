Казахстан запускает систему, которая “слышит” всё

Казахстан делает шаг к полной цифровизации сферы авторского права — телевидение, радио и другие площадки начнут автоматически распознавать музыку и фиксировать каждое её использование. Эта система позволит авторам получать точные и своевременные выплаты, а пользователям — подтверждать корректность начислений. О запуске проекта рассказала вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По её словам, речь идёт о создании единой цифровой платформы, которая станет связующим звеном между всеми, кто создаёт музыкальный контент, и теми, кто его использует.
В основе инициативы — внедрение технологий, способных в реальном времени определять музыкальные произведения, звучащие в эфире.
Если композиция появилась на радио или телеканале, система автоматически:
распознаёт трек;
фиксирует факт использования;
передает данные в цифровую платформу;
начисляет автору вознаграждение по установленным правилам.
Авторы при этом смогут видеть всю историю воспроизведений в личном кабинете — от конкретного канала до времени выхода. Пользователи же получат механизм верификации расчётов, что должно сократить недопонимания и споры.
Министерство юстиции планирует запуск платформы постепенно, чтобы адаптировать к системе все ключевые сегменты рынка.
К системе подключат:
телеканалы,
радиостанции,
организации кабельного вещания.
Именно они первыми начнут автоматическую фиксацию музыкальных произведений.
К платформе присоединятся:
театры,
кинотеатры,
филармонии.
Это расширит сферу охвата за пределы СМИ и позволит контролировать публичное исполнение музыки на культурных площадках.
Платформа станет обязательной для всех остальных пользователей музыки — фактически для всей индустрии.
Вице-министр уверена: автоматизация снимет десятилетние вопросы, связанные с прозрачностью расчётов роялти. Сегодня авторам нередко сложно доказать, где именно и как использовали их произведения. Новая система, по словам Жакселековой, обеспечит:
точный учёт каждого исполнения;
минимизацию споров между авторами и пользователями;
прозрачность денежных потоков;
ускорение начислений вознаграждений;
повышение доверия в сфере авторского права.
Создание цифровой платформы фактически вводит Казахстан в международную практику автоматического мониторинга музыки. Это может стать базой для:
модернизации музыкального рынка,
роста доходов авторов,
сокращения теневого использования произведений,
формирования открытой системы взаимодействия между всеми участниками процесса.
Переход к такой модели, по оценке Минюста, станет одним из наиболее значимых шагов в обновлении национальной системы авторского права.
