После атаки на КТК нефть Казахстана устремляется в Поднебесную

Кашаганская нефть, одна из ключевых составляющих экспорта Казахстана, теперь направляется в Китай. Министерство энергетики подтвердило LS, что перераспределение объемов нефти уже начато, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: wsj.com

Экспорт продолжается несмотря на инцидент

В ведомстве подчеркнули, что недавний инцидент на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не привел к полной остановке экспорта. Отгрузка нефти продолжается через действующую портовую инфраструктуру с соблюдением всех мер безопасности.

«В настоящее время совместно с грузоотправителями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определенного объема кашаганской нефти в КНР», — уточнили в Минэнерго.

Ситуация под постоянным контролем

В министерстве заверили, что за развитием событий ведется постоянный контроль. Все действия по перенаправлению нефти осуществляются с учетом безопасности и экономической целесообразности.

Нападение на КТК: террористический акт

Напомним, в конце ноября морской терминал КТК пострадал в результате атаки беспилотных катеров. В результате был существенно поврежден и выведен из строя ВПУ-2. В консорциуме квалифицировали инцидент как террористическое нападение.

Последствия и перспективы

Перенаправление нефти в Китай может стать стратегическим шагом для Казахстана, снижая зависимость от традиционных маршрутов и демонстрируя гибкость в кризисных ситуациях. Экономические эффекты этого решения будут видны в ближайшие месяцы, особенно в контексте международной торговли и укрепления энергетического сотрудничества с Азией.