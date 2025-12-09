18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.12.2025, 18:39

Казахстан в приоритете: Россия продлевает «безбумажный» режим ввоза товаров до 25 декабря

Новости Казахстана

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении упрощенного порядка ввоза товаров из Казахстана и Киргизии. Теперь российские компании смогут ввозить продукцию из Казахстана без маркировки и документов о происхождении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 25 декабря 2025 года, сообщает Lada.kz. 

© РИА Новости / Олег Минеев
© РИА Новости / Олег Минеев

Что это значит для бизнеса из Казахстана

Ранее такой упрощенный порядок действовал только до 10 декабря. Продление на две недели особенно важно для казахстанских поставщиков, чьи товары пересекают российскую границу автотранспортом:

  • российские юридические лица могут продолжать закупки и поставки без дополнительных документов;

  • упрощение касается широкого спектра товаров в рамках ЕАЭС;

  • это позволяет казахстанским компаниям подготовиться к новогоднему сезону и завершить сделки вовремя.

Почему Путин принял такое решение

В конце ноября президент РФ заявил, что российский бюджет теряет миллиарды рублей из-за ввоза товаров без документов, особенно через границу с Казахстаном. Основные проблемы:

  • большое количество казахстанских фур пересекают границу без нужной документации;

  • задержки и очереди на пунктах пропуска создают трудности для компаний, которые соблюдают правила;

  • необходимость временно облегчить бюрократию для поддержания торгового оборота.

Временное решение или долгосрочная тенденция?

Продление упрощенного режима демонстрирует особое внимание России к Казахстану как ключевому торговому партнеру. Оно позволяет:

  • сгладить сезонные пиковые нагрузки на границе;

  • поддержать казахстанский бизнес в сложной логистической ситуации;

  • обеспечить бесперебойный поток товаров в российскую экономику.

Однако эксперты подчеркивают, что это временная мера. В будущем контроль за происхождением и маркировкой товаров из Казахстана будет усиливаться, чтобы защитить бюджет и прозрачность торговли.

