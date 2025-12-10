Граждане Казахстана освобождаются от повышенной налоговой ставки в России

С 2026 года трудовые мигранты из Казахстана и других стран ЕАЭС смогут получать доход в России без лишних налоговых переплат. Министерство торговли и интеграции РК сообщает, что изменения коснутся налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) и упростят работу казахстанцев за границей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: nn.mk.ru

С 30% до 13–22%: как изменятся налоги для иностранцев

Ранее граждане Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении сталкивались с неприятной практикой: даже если они всю зарплату получали по ставке 13%, в конце года налог мог пересчитываться автоматически до 30%.

Причина – статус налогового резидента. Если работник не успевал провести в России 183 дня, его доход облагался повышенной ставкой. Это создавало переплаты, бюрократию и ощущение несправедливости среди иностранных специалистов.

Теперь ситуация меняется:

С 2026 года ставки налога на доходы физических лиц для граждан ЕАЭС будут такими же, как у россиян – от 13% до 22%.

Перерасчетов и штрафной ставки 30% больше не будет.

Закон был принят 28 ноября 2025 года, и вступает в силу с нового года.

Почему Россия пошла на этот шаг

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) признала старую практику дискриминационной и препятствующей свободному перемещению трудовых ресурсов. Решение изменить налоговые правила стало ответом на требование обеспечить равенство работников внутри ЕАЭС.

По словам экспертов, отмена повышенной ставки:

Снизит бюрократическую нагрузку для иностранных работников;

Увеличит привлекательность работы в России для специалистов из Казахстана;

Способствует более прозрачной системе налогообложения и равной конкуренции на рынке труда.

Как ситуация выглядит в Казахстане

Для сравнения, в Казахстане налог на доходы физических лиц фиксирован и составляет 10% для всех работников – резидентов и нерезидентов. Нововведение в России фактически сближает налоговые условия для казахстанцев с местными ставками, делая трудовую миграцию менее рискованной и более предсказуемой.

Итог: простая арифметика для сложной бюрократии

Отмена повышенного налога – не только удобство для казахстанцев, но и шаг к гармонизации экономических правил внутри ЕАЭС. Работать в России станет проще, выгоднее и справедливее: зарплата больше не “съедается” непредсказуемым перерасчетом, а оформление документов – прозрачнее.