09.12.2025, 20:31

От НПЗ до заправки: в Казахстане следят за каждым литром ГСМ

Новости Казахстана 0 469

В Казахстане усиливается контроль над рынком нефтепродуктов. Первый вице-премьер Роман Скляр провел специальное совещание, посвященное мерам по предотвращению перетоков ГСМ за пределы страны и обеспечению стабильного снабжения внутреннего рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: freepik
Фото: freepik

Стабильный рынок под прицелом контроля

По словам Романа Скляра, внутренний рынок Казахстана сегодня стабильно обеспечен необходимыми объемами бензина и дизельного топлива. Работа нефтеперерабатывающих заводов и логистических цепочек идет в штатном режиме, однако существенная разница в стоимости топлива с соседними странами создает риски незаконного вывоза.

В правительстве признают, что контроль за перетоками ГСМ за границу становится одной из приоритетных задач.

Запрет на экспорт топлива на полгода

Одним из ключевых решений комиссии стало введение временного запрета на вывоз нефтепродуктов сроком на шесть месяцев. Это позволит стабилизировать внутренний рынок и снизить риски дефицита на заправках.

Координация госорганов: МВД, АФМ и таможня работают вместе

Для эффективного предотвращения нарушений правительство усиливает взаимодействие между:

  • МВД и таможенными органами,

  • Агентством финансового мониторинга (АФМ),

  • Пограничными подразделениями.

Главная цель – оперативный обмен информацией, предупреждение нарушений и повышение дисциплины участников рынка.

Цифровизация и прозрачность учета

Министерству энергетики поручено продолжить цифровизацию отрасли:

  • Нефтебазы оснащаются современными приборами учета,

  • Данные о движении топлива передаются в режиме реального времени,

  • Мониторинг охватывает весь путь от НПЗ до конечного потребителя.

Подобные меры позволяют не только предотвращать незаконный вывоз, но и контролировать ценообразование внутри страны.

Горячая линия и законодательные поправки

В Казахстане открыта горячая линия для граждан, желающих сообщить о подорожании топлива или нарушениях на рынке.

Кроме того, подготовленные поправки в законодательство закрепляют современные стандарты учета нефтепродуктов и обеспечивают единый подход к регулированию отрасли.

Прозрачность и ответственность – приоритет правительства

Роман Скляр подчеркнул, что правительство гарантирует:

  • прозрачность работы рынка ГСМ,

  • своевременное снабжение внутреннего рынка,

  • строгие меры реагирования к потенциальным нарушителям.

"Любые попытки срыва обеспечения топлива будут пресекаться жестко и своевременно", – отметил вице-премьер.

0
0
0
