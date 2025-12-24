Названо точное число кандасов и переселенцев, которых примет Казахстан в 2026 году

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана утвердило региональные квоты на приём кандасов и переселенцев на 2026 год. Документ определяет, сколько этнических казахов смогут вернуться на историческую родину в следующем году, сообщает Lada.kz.
Согласно приказу и.о. министра труда и соцзащиты населения, на 2026 год установлены следующие цифры:
Региональная квота приёма кандасов: 2 281 человек;
Региональная квота приёма переселенцев: 5 997 человек.
Приказ вступает в силу через 10 календарных дней после официального опубликования, то есть с 2 января 2026 года.
По состоянию на 1 ноября 2025 года с начала года на историческую родину вернулись 13 202 этнических казахов, получивших статус кандаса.
С момента обретения независимости Казахстаном, с 1991 года, на территорию страны переехали более 1 161 200 этнических казахов.
Анализ показал, что в 2025 году кандасы прибыли из следующих стран:
Узбекистан: 45,6 %;
Китай: 42,3 %;
Туркменистан: 4,1 %;
Монголия: 2,9 %;
Россия: 2,6 %;
Другие страны: 2,5 %.
Таким образом, почти четыре из пяти переселенцев прибыли из Узбекистана и Китая.
Среди всех переселенцев по возрасту распределение следующее:
Трудоспособного возраста: 57,6 %;
Несовершеннолетние: 33,9 %;
Пенсионеры: 8,5 %.
Среди кандасов трудоспособного возраста уровень образования следующий:
Высшее образование: 15,2 %;
Среднее специальное образование: 28,2 %;
Общее среднее образование: 50,5 %;
Без образования: 6,1 %.
Таким образом, большинство переселенцев обладают хотя бы базовым средним образованием, а значительная часть – специальной или высшей квалификацией.
Этнические казахи продолжают селиться по всей территории страны. Однако особое внимание уделяется трудодефицитным областям, где требуется дополнительная рабочая сила:
Акмолинская;
Абайская;
Костанайская;
Павлодарская;
Атырауская;
Западно-Казахстанская;
Восточно-Казахстанская;
Северо-Казахстанская.
Квота на приём кандасов в этих регионах на 2025 год составила 2 309 человек, а по состоянию на 1 ноября 2025 года уже переселено 1 942 кандаса, что показывает высокий уровень выполнения плана.
