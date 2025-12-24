Названо точное число кандасов и переселенцев, которых примет Казахстан в 2026 году

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана утвердило региональные квоты на приём кандасов и переселенцев на 2026 год. Документ определяет, сколько этнических казахов смогут вернуться на историческую родину в следующем году, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Квоты на приём кандасов и переселенцев

Согласно приказу и.о. министра труда и соцзащиты населения, на 2026 год установлены следующие цифры:

Региональная квота приёма кандасов: 2 281 человек;

Региональная квота приёма переселенцев: 5 997 человек.

Приказ вступает в силу через 10 календарных дней после официального опубликования, то есть с 2 января 2026 года.

Возвращение кандасов: цифры и статистика

По состоянию на 1 ноября 2025 года с начала года на историческую родину вернулись 13 202 этнических казахов, получивших статус кандаса.

С момента обретения независимости Казахстаном, с 1991 года, на территорию страны переехали более 1 161 200 этнических казахов.

Откуда прибывают кандасы

Анализ показал, что в 2025 году кандасы прибыли из следующих стран:

Узбекистан: 45,6 %;

Китай: 42,3 %;

Туркменистан: 4,1 %;

Монголия: 2,9 %;

Россия: 2,6 %;

Другие страны: 2,5 %.

Таким образом, почти четыре из пяти переселенцев прибыли из Узбекистана и Китая.

Возраст и образовательный уровень переселенцев

Среди всех переселенцев по возрасту распределение следующее:

Трудоспособного возраста: 57,6 %;

Несовершеннолетние: 33,9 %;

Пенсионеры: 8,5 %.

Среди кандасов трудоспособного возраста уровень образования следующий:

Высшее образование: 15,2 %;

Среднее специальное образование: 28,2 %;

Общее среднее образование: 50,5 %;

Без образования: 6,1 %.

Таким образом, большинство переселенцев обладают хотя бы базовым средним образованием, а значительная часть – специальной или высшей квалификацией.

Региональное расселение

Этнические казахи продолжают селиться по всей территории страны. Однако особое внимание уделяется трудодефицитным областям, где требуется дополнительная рабочая сила:

Акмолинская;

Абайская;

Костанайская;

Павлодарская;

Атырауская;

Западно-Казахстанская;

Восточно-Казахстанская;

Северо-Казахстанская.

Квота на приём кандасов в этих регионах на 2025 год составила 2 309 человек, а по состоянию на 1 ноября 2025 года уже переселено 1 942 кандаса, что показывает высокий уровень выполнения плана.