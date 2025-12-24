18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.12.2025, 17:04

Названо точное число кандасов и переселенцев, которых примет Казахстан в 2026 году

Новости Казахстана 0 431

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана утвердило региональные квоты на приём кандасов и переселенцев на 2026 год. Документ определяет, сколько этнических казахов смогут вернуться на историческую родину в следующем году, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Квоты на приём кандасов и переселенцев

Согласно приказу и.о. министра труда и соцзащиты населения, на 2026 год установлены следующие цифры:

  • Региональная квота приёма кандасов: 2 281 человек;

  • Региональная квота приёма переселенцев: 5 997 человек.

Приказ вступает в силу через 10 календарных дней после официального опубликования, то есть с 2 января 2026 года.

Возвращение кандасов: цифры и статистика

По состоянию на 1 ноября 2025 года с начала года на историческую родину вернулись 13 202 этнических казахов, получивших статус кандаса.

С момента обретения независимости Казахстаном, с 1991 года, на территорию страны переехали более 1 161 200 этнических казахов.

Откуда прибывают кандасы

Анализ показал, что в 2025 году кандасы прибыли из следующих стран:

  • Узбекистан: 45,6 %;

  • Китай: 42,3 %;

  • Туркменистан: 4,1 %;

  • Монголия: 2,9 %;

  • Россия: 2,6 %;

  • Другие страны: 2,5 %.

Таким образом, почти четыре из пяти переселенцев прибыли из Узбекистана и Китая.

Возраст и образовательный уровень переселенцев

Среди всех переселенцев по возрасту распределение следующее:

  • Трудоспособного возраста: 57,6 %;

  • Несовершеннолетние: 33,9 %;

  • Пенсионеры: 8,5 %.

Среди кандасов трудоспособного возраста уровень образования следующий:

  • Высшее образование: 15,2 %;

  • Среднее специальное образование: 28,2 %;

  • Общее среднее образование: 50,5 %;

  • Без образования: 6,1 %.

Таким образом, большинство переселенцев обладают хотя бы базовым средним образованием, а значительная часть – специальной или высшей квалификацией.

Региональное расселение

Этнические казахи продолжают селиться по всей территории страны. Однако особое внимание уделяется трудодефицитным областям, где требуется дополнительная рабочая сила:

  • Акмолинская;

  • Абайская;

  • Костанайская;

  • Павлодарская;

  • Атырауская;

  • Западно-Казахстанская;

  • Восточно-Казахстанская;

  • Северо-Казахстанская.

Квота на приём кандасов в этих регионах на 2025 год составила 2 309 человек, а по состоянию на 1 ноября 2025 года уже переселено 1 942 кандаса, что показывает высокий уровень выполнения плана.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь