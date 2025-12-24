В Казахстане ожидаются масштабные изменения — Токаев сделал заявление

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о начале нового, ключевого для будущего страны этапа преобразований. Несмотря на сложную международную обстановку, экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост, а государственный аппарат должен перейти к более решительным и результативным действиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Акорда

Экономика растет вопреки внешним вызовам

Глава государства отметил, что Казахстан сохраняет уверенные темпы развития. По итогам года ожидается рост ВВП на уровне 6%, а показатель валового внутреннего продукта на душу населения превысит 15 тысяч долларов.

Основными драйверами роста, по словам президента, стали:

обрабатывающая промышленность ;

строительство ;

транспортно-логистическая сфера.

Токаев подчеркнул, что системная и последовательная работа уже дает ощутимые результаты.

«Гражданам нужны не отчеты, а реальные дела»

Президент особо остановился на роли государственного аппарата в реализации поставленных задач. Он подчеркнул, что в новых условиях неприемлемы формальные и механические подходы.

«Для реализации серьезных задач как никогда прежде нужны динамизм и инициативность. Праздность, вялость и дежурные решения на госслужбе недопустимы», — заявил Токаев.

Глава государства дал понять, что ожидает от всех руководителей и уполномоченных лиц энергичной и продуктивной работы, ориентированной на конкретный результат.

Smart City: Астане поручено ускориться

Отдельное внимание президент уделил цифровизации столицы. По его словам, в ближайшее время в Астане начнет работу Центр оперативного управления, который объединит систему видеонаблюдения и координацию городских служб.

Проект Smart City позволит:

оперативно реагировать на угрозы;

предотвращать происшествия;

повысить уровень общественной безопасности.

Для этого уже строится Центр обработки данных, а цифровая инфраструктура будет активно использоваться правоохранительными органами. Президент поручил акиму Астаны завершить проект в кратчайшие сроки.

Качество жилья — под личным контролем

Токаев резко высказался о проблемах в строительной сфере. Несмотря на высокие объемы ввода жилья — 5 млн кв. метров с начала года, что составляет четверть общереспубликанского показателя, качество нередко уступает количеству.

Президент напомнил о трагических инцидентах, связанных с:

падением облицовки зданий;

авариями пассажирских лифтов.

«Использование некачественных материалов и нарушение технологий — это настоящее преступление», — подчеркнул он.

Цифровой контроль и полная прозрачность для застройщиков

Глава государства поручил правительству внедрить цифровую систему планирования и контроля качества на всех этапах строительства — от проектирования до сдачи объектов.

Кроме того, он потребовал:

усилить ответственность строительных компаний;

обеспечить полную прозрачность данных о застройщиках и подрядчиках;

сделать доступными результаты всех экспертиз.

LRT и новые дороги: приоритеты столицы

Президент подтвердил важность проекта LRT, поручив обеспечить его полный запуск в ближайшее время. Также он поддержал планы по расширению сети легкорельсового транспорта, что должно снизить нагрузку на городские дороги.

Среди других инфраструктурных задач:

строительство двухуровневой дороги по проспекту Кабанбай батыра ;

разработка проектной документации в 2026 году;

начало строительных работ — в 2027 году.

Безопасность на производстве: тревожные цифры

Токаев потребовал принять срочные меры по усилению безопасности труда. С начала года на предприятиях столицы пострадали 32 человека, 12 — погибли.

Президент поручил:

изучить риски на рабочих местах;

усилить профилактику несчастных случаев;

проводить детальный анализ причин каждого инцидента.

Опыт Японии и ставка на искусственный интеллект

Глава государства призвал активнее внедрять передовые цифровые решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Он напомнил о своем недавнем официальном визите в Японию и знакомстве с проектом Smart City в Токио.

По его словам, стороны договорились об обмене опытом в сфере цифровых технологий и госуправления.

Астана усиливает экономическое лидерство

По итогам 2025 года объем валового регионального продукта столицы ожидается на уровне 34 млрд долларов. За 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%.

Астана занимает лидирующие позиции по:

инвестициям;

строительству;

развитию малого и среднего бизнеса.

Объем обрабатывающей промышленности достиг 2,8 трлн тенге, торговля превысила 10,8 трлн тенге, а налоговые поступления в бюджет составили 4,3 трлн тенге.