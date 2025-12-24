В Казахстане ожидаются масштабные изменения — Токаев сделал заявление

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о начале нового, ключевого для будущего страны этапа преобразований. Несмотря на сложную международную обстановку, экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост, а государственный аппарат должен перейти к более решительным и результативным действиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Глава государства отметил, что Казахстан сохраняет уверенные темпы развития. По итогам года ожидается рост ВВП на уровне 6%, а показатель валового внутреннего продукта на душу населения превысит 15 тысяч долларов.
Основными драйверами роста, по словам президента, стали:
обрабатывающая промышленность;
строительство;
транспортно-логистическая сфера.
Токаев подчеркнул, что системная и последовательная работа уже дает ощутимые результаты.
Президент особо остановился на роли государственного аппарата в реализации поставленных задач. Он подчеркнул, что в новых условиях неприемлемы формальные и механические подходы.
«Для реализации серьезных задач как никогда прежде нужны динамизм и инициативность. Праздность, вялость и дежурные решения на госслужбе недопустимы», — заявил Токаев.
Глава государства дал понять, что ожидает от всех руководителей и уполномоченных лиц энергичной и продуктивной работы, ориентированной на конкретный результат.
Отдельное внимание президент уделил цифровизации столицы. По его словам, в ближайшее время в Астане начнет работу Центр оперативного управления, который объединит систему видеонаблюдения и координацию городских служб.
Проект Smart City позволит:
оперативно реагировать на угрозы;
предотвращать происшествия;
повысить уровень общественной безопасности.
Для этого уже строится Центр обработки данных, а цифровая инфраструктура будет активно использоваться правоохранительными органами. Президент поручил акиму Астаны завершить проект в кратчайшие сроки.
Токаев резко высказался о проблемах в строительной сфере. Несмотря на высокие объемы ввода жилья — 5 млн кв. метров с начала года, что составляет четверть общереспубликанского показателя, качество нередко уступает количеству.
Президент напомнил о трагических инцидентах, связанных с:
падением облицовки зданий;
авариями пассажирских лифтов.
«Использование некачественных материалов и нарушение технологий — это настоящее преступление», — подчеркнул он.
Глава государства поручил правительству внедрить цифровую систему планирования и контроля качества на всех этапах строительства — от проектирования до сдачи объектов.
Кроме того, он потребовал:
усилить ответственность строительных компаний;
обеспечить полную прозрачность данных о застройщиках и подрядчиках;
сделать доступными результаты всех экспертиз.
Президент подтвердил важность проекта LRT, поручив обеспечить его полный запуск в ближайшее время. Также он поддержал планы по расширению сети легкорельсового транспорта, что должно снизить нагрузку на городские дороги.
Среди других инфраструктурных задач:
строительство двухуровневой дороги по проспекту Кабанбай батыра;
разработка проектной документации в 2026 году;
начало строительных работ — в 2027 году.
Токаев потребовал принять срочные меры по усилению безопасности труда. С начала года на предприятиях столицы пострадали 32 человека, 12 — погибли.
Президент поручил:
изучить риски на рабочих местах;
усилить профилактику несчастных случаев;
проводить детальный анализ причин каждого инцидента.
Глава государства призвал активнее внедрять передовые цифровые решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Он напомнил о своем недавнем официальном визите в Японию и знакомстве с проектом Smart City в Токио.
По его словам, стороны договорились об обмене опытом в сфере цифровых технологий и госуправления.
По итогам 2025 года объем валового регионального продукта столицы ожидается на уровне 34 млрд долларов. За 11 месяцев краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%.
Астана занимает лидирующие позиции по:
инвестициям;
строительству;
развитию малого и среднего бизнеса.
Объем обрабатывающей промышленности достиг 2,8 трлн тенге, торговля превысила 10,8 трлн тенге, а налоговые поступления в бюджет составили 4,3 трлн тенге.
