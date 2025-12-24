Токаев освободил от должности замминистра обороны Серика Бурамбаева

Серик Бурамбаев больше не занимает должность заместителя министра обороны Республики Казахстан. Соответствующее решение было принято Президентом страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото пресс-службы Министерства обороны

Официальное распоряжение

В сообщении Акорды говорится:

«Распоряжением Главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич освобождён от должности заместителя Министра обороны».

Таким образом, решение было утверждено на самом высоком уровне и вступает в силу с момента официального опубликования.

Краткая биография Серика Бурамбаева

Серик Бурамбаев был назначен заместителем министра обороны в августе 2025 года. До этого он занимал руководящую должность в Военно-морских силах Казахстана, где зарекомендовал себя как опытный военный деятель.

Его военная карьера сопровождается значительными достижениями:

В 2021 году Бурамбаев получил звание генерал-майора .

В 2025 году ему было присвоено звание вице-адмирала, что отражает высокий уровень профессионализма и значимость его роли в вооружённых силах.

Итоги и значение кадрового решения

Освобождение Серика Бурамбаева от должности заместителя министра обороны является частью регулярной ротации кадров в Министерстве обороны. Подобные изменения способствуют обновлению управленческой структуры ведомства и поддержанию эффективности работы военного руководства страны.