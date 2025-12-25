В Минздраве сообщили о повышении зарплат медикам

В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили о планах повышения заработной платы для отдельных категорий медицинских работников в следующем, 2026 году. Об этом пресс-служба ведомства объявила 24 декабря 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ortcom.kz

Повышение зарплат для ключевых категорий медиков

Как отметили в Минздраве, инициатива о повышении оплаты труда связана с поручением президента страны.

В первую очередь повышение коснется работников инфекционных служб и службы скорой медицинской помощи .

Это решение направлено на поддержку специалистов, работающих в условиях высокой нагрузки и повышенного риска.

Пресс-служба подчеркнула, что повышение зарплат является частью комплексной программы улучшения условий труда медиков и обеспечения безопасности в здравоохранении.

Усиление мер безопасности для медиков

Помимо финансовой поддержки, ведомство обращает внимание на усиление мер защиты медицинских работников:

Ужесточение ответственности за применение насилия в отношении медиков.

Совместная работа с МВД: разработан план действий, включающий организацию 152 полицейских постов в медицинских учреждениях.

Современные технологии для защиты персонала

Минздрав сообщил о внедрении новых технических средств безопасности в больницах и скорой помощи:

Более 2,1 тыс. фельдшеров скорой помощи будут оснащены видеожетонами для оперативного оповещения о чрезвычайных ситуациях.

В медицинских организациях планируется установка систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом, а также тревожных кнопок в 626 приемных отделениях, что позволит быстро реагировать на инциденты.

Итог

Таким образом, с 2026 года медицинские работники в Казахстане получат не только финансовое повышение, но и усиленную защиту на рабочих местах. Комплексный подход объединяет меры материальной поддержки и современные системы безопасности, что направлено на улучшение условий труда и повышение эффективности медицинских служб.