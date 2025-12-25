18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.12.2025, 20:36

В Минздраве сообщили о повышении зарплат медикам

Новости Казахстана 0 311

В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили о планах повышения заработной платы для отдельных категорий медицинских работников в следующем, 2026 году. Об этом пресс-служба ведомства объявила 24 декабря 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Повышение зарплат для ключевых категорий медиков

Как отметили в Минздраве, инициатива о повышении оплаты труда связана с поручением президента страны.

  • В первую очередь повышение коснется работников инфекционных служб и службы скорой медицинской помощи.

  • Это решение направлено на поддержку специалистов, работающих в условиях высокой нагрузки и повышенного риска.

Пресс-служба подчеркнула, что повышение зарплат является частью комплексной программы улучшения условий труда медиков и обеспечения безопасности в здравоохранении.

Усиление мер безопасности для медиков

Помимо финансовой поддержки, ведомство обращает внимание на усиление мер защиты медицинских работников:

  • Ужесточение ответственности за применение насилия в отношении медиков.

  • Совместная работа с МВД: разработан план действий, включающий организацию 152 полицейских постов в медицинских учреждениях.

Современные технологии для защиты персонала

Минздрав сообщил о внедрении новых технических средств безопасности в больницах и скорой помощи:

  • Более 2,1 тыс. фельдшеров скорой помощи будут оснащены видеожетонами для оперативного оповещения о чрезвычайных ситуациях.

  • В медицинских организациях планируется установка систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом, а также тревожных кнопок в 626 приемных отделениях, что позволит быстро реагировать на инциденты.

Итог

Таким образом, с 2026 года медицинские работники в Казахстане получат не только финансовое повышение, но и усиленную защиту на рабочих местах. Комплексный подход объединяет меры материальной поддержки и современные системы безопасности, что направлено на улучшение условий труда и повышение эффективности медицинских служб.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь