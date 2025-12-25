Уникальный случай: в Нацгвардии Казахстана одновременно служат четыре пары братьев-близнецов

В воинской части № 5513 регионального командования «Оңтүстік», дислоцированной в Таразе, одновременно проходят срочную воинскую службу четыре пары братьев-близнецов , сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии МВД Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

Подобное совпадение считается редким даже для крупных воинских соединений. Как отмечают в Нацгвардии, это уже второй подобный случай в 2025 году в войсках правопорядка, что делает его по-настоящему примечательным.

Решение командования: служба рядом — осознанный выбор

С первых дней призыва, узнав, что новобранцы являются братьями-близнецами, командование части приняло решение оставить их служить рядом, предоставив возможность проходить армейский путь вместе.

Такой подход рассматривается не только как элемент бытового удобства, но и как важный психологический фактор. По мнению командования, близкие родственные связи способствуют:

повышению моральной устойчивости;

взаимной поддержке в сложных ситуациях;

более быстрой адаптации к армейскому распорядку;

укреплению дисциплины и ответственности.

Диас и Илияс Толепберген: армия как старт к будущему

22-летние Диас и Илияс Толепберген, призванные из Алматинской области, уже зарекомендовали себя как дисциплинированные и мотивированные военнослужащие. Братья достойно исполняют свой воинский долг и демонстрируют серьезное отношение к службе.

Особо в Национальной гвардии отмечают успехи Диаса: в рамках программы «Срочник 2.0» он получил возможность бесплатного обучения в высшем учебном заведении. Этот пример, подчеркивают в ведомстве, наглядно показывает, что срочная служба может стать реальным трамплином к профессиональному и образовательному росту.

Эльхан и Эльшан Нуриевы: спортивный дух в армейской форме

Для 19-летних Эльхана и Эльшана Нуриевых служба в армии стала продолжением спортивного пути. Еще до призыва братья активно занимались армрестлингом и показывали достойные результаты.

И в период срочной службы они не оставили спорт, продолжая тренироваться и демонстрировать высокий уровень физической подготовки. По словам представителей части, их спортивный настрой положительно влияет не только на личные достижения, но и на общий боевой дух подразделения.

Нурсултан и Ерсултан Беркишовы: разные характеры — единая цель

19-летние Нурсултан и Ерсултан Беркишовы, призванные из Туркестанской области, несмотря на внешнее сходство и родственные узы, отличаются характерами и темпераментом.

Тем не менее, как подчеркивают в Национальной гвардии, братьев объединяет:

ответственное отношение к службе;

уважение к воинской дисциплине;

стремление достойно выполнить свой долг перед государством.

Именно служба, по словам командования, помогает им выработать командный подход и чувство единства, несмотря на индивидуальные особенности.

Аман и Есен Конар: пример для младших братьев и сестер

Близнецы Аман и Есен Конар из Шымкента — старшие в многодетной семье, где после них подрастают еще двое братьев и четыре сестры. Для них срочная служба — не только личное испытание, но и пример ответственности для младших членов семьи.

В настоящее время братья несут караульную службу в учреждении № 58, демонстрируя надежность, собранность и строгое соблюдение уставных требований.

Когда служба становится школой жизни

История четырех пар братьев-близнецов, проходящих срочную службу в Таразе, наглядно показывает, что армия — это не просто выполнение обязательств, а школа характера, дисциплины и взаимной поддержки.

В Национальной гвардии подчеркивают: подобные примеры формируют позитивный образ срочной службы, демонстрируя, что она может стать важным этапом личного, профессионального и гражданского становления молодых казахстанцев.