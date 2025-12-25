18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.81
604.19
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.12.2025, 06:48

Уникальный случай: в Нацгвардии Казахстана одновременно служат четыре пары братьев-близнецов

Новости Казахстана 0 586

В воинской части № 5513 регионального командования «Оңтүстік», дислоцированной в Таразе, одновременно проходят срочную воинскую службу четыре пары братьев-близнецов, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии МВД Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК
Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

Подобное совпадение считается редким даже для крупных воинских соединений. Как отмечают в Нацгвардии, это уже второй подобный случай в 2025 году в войсках правопорядка, что делает его по-настоящему примечательным.

Решение командования: служба рядом — осознанный выбор

С первых дней призыва, узнав, что новобранцы являются братьями-близнецами, командование части приняло решение оставить их служить рядом, предоставив возможность проходить армейский путь вместе.

Такой подход рассматривается не только как элемент бытового удобства, но и как важный психологический фактор. По мнению командования, близкие родственные связи способствуют:

  • повышению моральной устойчивости;

  • взаимной поддержке в сложных ситуациях;

  • более быстрой адаптации к армейскому распорядку;

  • укреплению дисциплины и ответственности.

Диас и Илияс Толепберген: армия как старт к будущему

22-летние Диас и Илияс Толепберген, призванные из Алматинской области, уже зарекомендовали себя как дисциплинированные и мотивированные военнослужащие. Братья достойно исполняют свой воинский долг и демонстрируют серьезное отношение к службе.

Особо в Национальной гвардии отмечают успехи Диаса: в рамках программы «Срочник 2.0» он получил возможность бесплатного обучения в высшем учебном заведении. Этот пример, подчеркивают в ведомстве, наглядно показывает, что срочная служба может стать реальным трамплином к профессиональному и образовательному росту.

Эльхан и Эльшан Нуриевы: спортивный дух в армейской форме

Для 19-летних Эльхана и Эльшана Нуриевых служба в армии стала продолжением спортивного пути. Еще до призыва братья активно занимались армрестлингом и показывали достойные результаты.

И в период срочной службы они не оставили спорт, продолжая тренироваться и демонстрировать высокий уровень физической подготовки. По словам представителей части, их спортивный настрой положительно влияет не только на личные достижения, но и на общий боевой дух подразделения.

Нурсултан и Ерсултан Беркишовы: разные характеры — единая цель

19-летние Нурсултан и Ерсултан Беркишовы, призванные из Туркестанской области, несмотря на внешнее сходство и родственные узы, отличаются характерами и темпераментом.

Тем не менее, как подчеркивают в Национальной гвардии, братьев объединяет:

  • ответственное отношение к службе;

  • уважение к воинской дисциплине;

  • стремление достойно выполнить свой долг перед государством.

Именно служба, по словам командования, помогает им выработать командный подход и чувство единства, несмотря на индивидуальные особенности.

Аман и Есен Конар: пример для младших братьев и сестер

Близнецы Аман и Есен Конар из Шымкента — старшие в многодетной семье, где после них подрастают еще двое братьев и четыре сестры. Для них срочная служба — не только личное испытание, но и пример ответственности для младших членов семьи.

В настоящее время братья несут караульную службу в учреждении № 58, демонстрируя надежность, собранность и строгое соблюдение уставных требований.

Когда служба становится школой жизни

История четырех пар братьев-близнецов, проходящих срочную службу в Таразе, наглядно показывает, что армия — это не просто выполнение обязательств, а школа характера, дисциплины и взаимной поддержки.

В Национальной гвардии подчеркивают: подобные примеры формируют позитивный образ срочной службы, демонстрируя, что она может стать важным этапом личного, профессионального и гражданского становления молодых казахстанцев.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь