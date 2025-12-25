Госуслуги за деньги: «Правительство для граждан» переходит на коммерческую основу

В "Правительстве для граждан" произошли заметные изменения в перечне услуг: консультации и техническая поддержка через видеозвонки больше предоставляться не будут. Соответствующий приказ подписал глава комитета госуслуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, сообщает Lada.kz.

© Photo : Госкорпорация "Правительство для граждан"

Новые услуги на коммерческой основе

Документ не только исключает отдельные сервисы, но и вводит новые возможности:

Контакт-центр для административных органов на коммерческой основе. Теперь государственные структуры смогут получать поддержку через специализированные контакт-центры за отдельную плату.

Доступ к номеру 1414 с техническим сопровождением. Услуга предоставляется на возмездной основе и предполагает профессиональную техническую поддержку.

Система контакт-центра для обработки звонков. Теперь учреждения смогут подключаться к единой системе для приема обращений граждан на платной основе.

Эти изменения направлены на оптимизацию работы государственных сервисов и создание дополнительной инфраструктуры поддержки на платной основе.

Какие услуги исчезают

Помимо нововведений, ряд сервисов будет полностью исключен:

Консультации и регистрация на техподдержку через голосовые сервисы. Ранее граждане могли получать поддержку по телефону в формате голосовых звонков.

Неголосовые консультации через соцсети и мессенджеры. Общение через WhatsApp, Telegram и другие платформы больше не будет предоставляться.

Модерация пользователей без биометрической идентификации. Услуги, связанные с проверкой и модерацией пользователей, которые не прошли биометрическую регистрацию, также исключаются из перечня.

Таким образом, "Правительство для граждан" стремится сосредоточиться на новых форматах обслуживания и переводе части функций на коммерческую основу.

Приказ вводится в действие со дня подписания.