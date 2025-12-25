18+
25.12.2025, 09:06

Кто из казахстанцев станет «невидимо застрахованным» с 2026 года

Новости Казахстана 0 571

В 2026 году местные исполнительные органы Казахстана планируют направить около 45 млрд тенге на взносы в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) за граждан, нуждающихся в поддержке, сообщили в Министерстве здравоохранения. Это решение касается людей с низким уровнем дохода и безработных, для которых медицинская страховка станет доступной благодаря действиям акиматов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто попадет под оплату акиматов

Оплата взносов местными властями коснется следующих категорий населения:

  • Граждан категории D и E — это лица с кризисным уровнем благополучия. По данным Минздрава, таких людей в Казахстане около 1 миллиона.

  • Безработные граждане, для которых участие в ОСМС станет частью государственной поддержки занятости.

Ляззат Шоманова, директор департамента совершенствования и анализа ОСМС, пояснила:

«За категории D и E предполагается, что акиматами будет оплачиваться около 30 млрд тенге. Каждый регион внесет 2% от среднемесячной зарплаты за таких граждан».

Как будет работать система страхования

Особенностью новой схемы является то, что взносы за уязвимых граждан не будут начисляться автоматически. Их страхование начнется только после обращения за медицинской помощью:

  • Если гражданин категории D или E обратился к врачу, например, в марте, он сразу становится застрахованным.

  • После этого акимат будет оплачивать его взносы до конца года, независимо от количества обращений.

«Это позволяет направлять ресурсы максимально эффективно и страховать тех, кто действительно нуждается в медицинской помощи», — отметила вице-министр Алия Рустемрва.

Поддержка безработных — новый механизм ответственности акиматов

Помимо социально уязвимых, акиматы будут оплачивать взносы за безработных, что закреплено новым законом. Такая норма направлена на:

  • снижение уровня безработицы,

  • содействие занятости населения,

  • обеспечение медицинской защиты всех граждан, не имеющих постоянного дохода.

На эти цели из местных бюджетов планируется выделить около 15 млрд тенге.

Статистика страхования населения

По состоянию на сегодня в системе ОСМС застрахованы 16,9 млн человек, что составляет 82,6% населения страны.

  • Не застрахованы 3,4 млн граждан, из которых:

    • 2,4 млн имеют благополучный или удовлетворительный уровень жизни.

    • Остальные попадают в категорию социально уязвимых и смогут получить страховку через новый механизм оплаты акиматов.

Таким образом, новый подход позволяет не только расширить доступ к медицинской помощи для нуждающихся, но и усилить роль местных органов власти в поддержке здоровья и социального благополучия населения.

2
0
0
