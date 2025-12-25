275 тысяч тенге на каждого члена семьи: кто и как может получить выплаты в Казахстане

В 2025 году государственная поддержка этнических казахов, возвращающихся на историческую родину, продолжает расширяться. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана обновило данные о кандасах — гражданах, получивших статус этнического переселенца, и раскрыло условия получения выплат на переезд и обустройство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Кандасами называются этнические казахи, которые возвращаются в Казахстан после проживания за границей. Основные регионы, куда государство направляет переселенцев для расселения трудодефицитными районами, следующие:
Акмолинская область
Абайская область
Костанайская область
Павлодарская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
Северо-Казахстанская область
На 2025 год квота приема кандасов в этих регионах составила 2 309 человек, из которых уже 2 218 переселились на 1 декабря.
Для поддержки переселенцев предусмотрены следующие меры государственной помощи:
Единовременная выплата на переезд – 70 МРП (275 200 тенге) на главу семьи и каждого члена семьи.
Помощь на жилье и коммунальные услуги – ежемесячно в течение года, от 15 до 30 МРП (59–118 тыс. тенге).
С начала 2025 года различного рода поддержку получили уже 1 279 кандасов, из которых 356 человек были трудоустроены на постоянную работу.
Для повышения привлекательности переселения и поддержки работодателей в северные регионы введен специальный сертификат экономической мобильности. Он предоставляет возможность:
Единовременно покрыть часть стоимости жилья или первоначального взноса по ипотеке.
Получить до 50% стоимости жилья или максимум 4,56 млн тенге на семью.
Программа действует на безвозмездной и безвозвратной основе.
По данным Минтруда, в этом году на историческую родину вернулись 14 828 этнических казахов, а всего с 1991 года — 1 162 900 человек.
Страны происхождения кандасов в 2025 году:
Узбекистан – 44,5%
Китай – 43,6%
Туркменистан – 4,1%
Монголия – 3%
Россия – 2,5%
Другие страны – 2,3%
Возрастная структура переселенцев:
Трудоспособные – 57,4%
Несовершеннолетние – 34%
Пенсионеры – 8,6%
Уровень образования трудоспособных переселенцев:
Высшее – 15%
Среднее специальное – 27,6%
Общее среднее – 51,1%
Без образования – 6,3%
Государство стремится сделать добровольное переселение более эффективным и привлекательным как для переселенцев, так и для работодателей в регионах трудодефицита. Программы финансовой и жилищной поддержки помогают этническим казахам быстрее обустроиться, получить работу и интегрироваться в новые сообщества.
Таким образом, выплаты в 275 тыс. тенге на каждого члена семьи являются лишь одной из мер, направленных на возвращение кандасов и обеспечение их комфортного проживания в Казахстане.
Комментарии0 комментарий(ев)