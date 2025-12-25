18+
25.12.2025, 09:33

275 тысяч тенге на каждого члена семьи: кто и как может получить выплаты в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 743

В 2025 году государственная поддержка этнических казахов, возвращающихся на историческую родину, продолжает расширяться. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана обновило данные о кандасах — гражданах, получивших статус этнического переселенца, и раскрыло условия получения выплат на переезд и обустройство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кто такие кандасы и куда они переезжают

Кандасами называются этнические казахи, которые возвращаются в Казахстан после проживания за границей. Основные регионы, куда государство направляет переселенцев для расселения трудодефицитными районами, следующие:

  • Акмолинская область

  • Абайская область

  • Костанайская область

  • Павлодарская область

  • Атырауская область

  • Западно-Казахстанская область

  • Восточно-Казахстанская область

  • Северо-Казахстанская область

На 2025 год квота приема кандасов в этих регионах составила 2 309 человек, из которых уже 2 218 переселились на 1 декабря.

Выплаты на переезд: кто и сколько получит

Для поддержки переселенцев предусмотрены следующие меры государственной помощи:

  • Единовременная выплата на переезд – 70 МРП (275 200 тенге) на главу семьи и каждого члена семьи.

  • Помощь на жилье и коммунальные услуги – ежемесячно в течение года, от 15 до 30 МРП (59–118 тыс. тенге).

С начала 2025 года различного рода поддержку получили уже 1 279 кандасов, из которых 356 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Сертификат экономической мобильности: помощь для покупки жилья

Для повышения привлекательности переселения и поддержки работодателей в северные регионы введен специальный сертификат экономической мобильности. Он предоставляет возможность:

  • Единовременно покрыть часть стоимости жилья или первоначального взноса по ипотеке.

  • Получить до 50% стоимости жилья или максимум 4,56 млн тенге на семью.

Программа действует на безвозмездной и безвозвратной основе.

Статистика возвращения кандасов в 2025 году

По данным Минтруда, в этом году на историческую родину вернулись 14 828 этнических казахов, а всего с 1991 года — 1 162 900 человек.

Страны происхождения кандасов в 2025 году:

  • Узбекистан – 44,5%

  • Китай – 43,6%

  • Туркменистан – 4,1%

  • Монголия – 3%

  • Россия – 2,5%

  • Другие страны – 2,3%

Возрастная структура переселенцев:

  • Трудоспособные – 57,4%

  • Несовершеннолетние – 34%

  • Пенсионеры – 8,6%

Уровень образования трудоспособных переселенцев:

  • Высшее – 15%

  • Среднее специальное – 27,6%

  • Общее среднее – 51,1%

  • Без образования – 6,3%

Цель поддержки и перспективы переселения

Государство стремится сделать добровольное переселение более эффективным и привлекательным как для переселенцев, так и для работодателей в регионах трудодефицита. Программы финансовой и жилищной поддержки помогают этническим казахам быстрее обустроиться, получить работу и интегрироваться в новые сообщества.

Таким образом, выплаты в 275 тыс. тенге на каждого члена семьи являются лишь одной из мер, направленных на возвращение кандасов и обеспечение их комфортного проживания в Казахстане.

