25.12.2025, 10:18

Полный список продуктов первой необходимости с государственными ценами в Казахстане с 6 января

Новости Казахстана 0 781

В Казахстане правительство увеличило перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), цены на которые будут регулироваться государством. Соответствующий приказ подписал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новый перечень товаров: что изменилось

Ранее в список СЗПТ входило 19 наименований продуктов. Теперь документ предусматривает более 30 позиций. Сам министр Шаккалиев накануне заявил, что список включает 33 товара, однако в обновлённой официальной версии насчитывается 31 наименование. Это связано с тем, что некоторые продукты объединены в одну категорию, и фактическое количество категорий не изменилось.

Перечень новых социально значимых продуктов:

  • Мука пшеничная

  • Хлеб и хлебобулочные изделия

  • Рис

  • Макароны

  • Масло растительное

  • Сахар-песок

  • Молоко пастеризованное

  • Молочные продукты (кефир, творог, йогурт)

  • Сметана

  • Масло сливочное

  • Мясо говядины

  • Мясо курицы

  • Мясо баранины

  • Колбасы и мясные полуфабрикаты

  • Рыба свежая и мороженая

  • Яйца куриные

  • Картофель

  • Лук

  • Морковь

  • Капуста

  • Свекла

  • Чеснок

  • Огурцы

  • Помидоры

  • Фрукты (яблоки, бананы)

  • Масло сливочное и маргарин

  • Соки и нектарные напитки

  • Соль поваренная

  • Чай черный и зеленый

  • Кофе натуральный молотый и растворимый

  • Продукты детского питания

Приказ министра торговли и интеграции вступит в силу 6 января 2026 года.

Зачем нужен контроль цен на СЗПТ

Социально значимые продовольственные товары — это продукты первой необходимости и повседневного спроса, на которые государство вводит меры регулирования, включая установку предельных цен.

Цель таких мер:

  • Сдерживать рост цен и инфляцию

  • Обеспечивать доступность жизненно важных продуктов для населения

  • Поддерживать активное и здоровое питание граждан

Перечень СЗПТ формируется постановлением правительства и регулярно пересматривается с учётом изменения потребительского спроса и рыночной ситуации.

Итог

Расширение списка социально значимых продуктов позволит государству более эффективно контролировать цены на ключевые товары и защищать интересы населения, особенно в условиях роста цен на продукты питания.

