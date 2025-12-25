Полный список продуктов первой необходимости с государственными ценами в Казахстане с 6 января

В Казахстане правительство увеличило перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), цены на которые будут регулироваться государством. Соответствующий приказ подписал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Новый перечень товаров: что изменилось

Ранее в список СЗПТ входило 19 наименований продуктов. Теперь документ предусматривает более 30 позиций. Сам министр Шаккалиев накануне заявил, что список включает 33 товара, однако в обновлённой официальной версии насчитывается 31 наименование. Это связано с тем, что некоторые продукты объединены в одну категорию, и фактическое количество категорий не изменилось.

Перечень новых социально значимых продуктов:

Мука пшеничная

Хлеб и хлебобулочные изделия

Рис

Макароны

Масло растительное

Сахар-песок

Молоко пастеризованное

Молочные продукты (кефир, творог, йогурт)

Сметана

Масло сливочное

Мясо говядины

Мясо курицы

Мясо баранины

Колбасы и мясные полуфабрикаты

Рыба свежая и мороженая

Яйца куриные

Картофель

Лук

Морковь

Капуста

Свекла

Чеснок

Огурцы

Помидоры

Фрукты (яблоки, бананы)

Масло сливочное и маргарин

Соки и нектарные напитки

Соль поваренная

Чай черный и зеленый

Кофе натуральный молотый и растворимый

Продукты детского питания

Приказ министра торговли и интеграции вступит в силу 6 января 2026 года.

Зачем нужен контроль цен на СЗПТ

Социально значимые продовольственные товары — это продукты первой необходимости и повседневного спроса, на которые государство вводит меры регулирования, включая установку предельных цен.

Цель таких мер:

Сдерживать рост цен и инфляцию

Обеспечивать доступность жизненно важных продуктов для населения

Поддерживать активное и здоровое питание граждан

Перечень СЗПТ формируется постановлением правительства и регулярно пересматривается с учётом изменения потребительского спроса и рыночной ситуации.

Итог

Расширение списка социально значимых продуктов позволит государству более эффективно контролировать цены на ключевые товары и защищать интересы населения, особенно в условиях роста цен на продукты питания.