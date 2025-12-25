Полный список продуктов первой необходимости с государственными ценами в Казахстане с 6 января

В Казахстане правительство увеличило перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), цены на которые будут регулироваться государством. Соответствующий приказ подписал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, сообщает Lada.kz.
Ранее в список СЗПТ входило 19 наименований продуктов. Теперь документ предусматривает более 30 позиций. Сам министр Шаккалиев накануне заявил, что список включает 33 товара, однако в обновлённой официальной версии насчитывается 31 наименование. Это связано с тем, что некоторые продукты объединены в одну категорию, и фактическое количество категорий не изменилось.
Перечень новых социально значимых продуктов:
Мука пшеничная
Хлеб и хлебобулочные изделия
Рис
Макароны
Масло растительное
Сахар-песок
Молоко пастеризованное
Молочные продукты (кефир, творог, йогурт)
Сметана
Масло сливочное
Мясо говядины
Мясо курицы
Мясо баранины
Колбасы и мясные полуфабрикаты
Рыба свежая и мороженая
Яйца куриные
Картофель
Лук
Морковь
Капуста
Свекла
Чеснок
Огурцы
Помидоры
Фрукты (яблоки, бананы)
Масло сливочное и маргарин
Соки и нектарные напитки
Соль поваренная
Чай черный и зеленый
Кофе натуральный молотый и растворимый
Продукты детского питания
Приказ министра торговли и интеграции вступит в силу 6 января 2026 года.
Социально значимые продовольственные товары — это продукты первой необходимости и повседневного спроса, на которые государство вводит меры регулирования, включая установку предельных цен.
Цель таких мер:
Сдерживать рост цен и инфляцию
Обеспечивать доступность жизненно важных продуктов для населения
Поддерживать активное и здоровое питание граждан
Перечень СЗПТ формируется постановлением правительства и регулярно пересматривается с учётом изменения потребительского спроса и рыночной ситуации.
Расширение списка социально значимых продуктов позволит государству более эффективно контролировать цены на ключевые товары и защищать интересы населения, особенно в условиях роста цен на продукты питания.
