Казахстан готовит налоговые «засады» с 1 января: кого будут проверять

С 2026 года в Казахстане налоговые органы получают расширенные полномочия для внезапных проверок организаций и граждан. Особое внимание будет уделено тем, кто получает деньги из-за границы – от крупных фондов до обычных граждан. Эти изменения вступают в силу вместе с новым Налоговым кодексом и обещают сделать систему контроля более жесткой и прозрачной, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: gov.kz

Рейды вместо дистанционного контроля

Ранее налоговые органы проводили проверки дистанционно, в основном через отчеты и декларации. Новый кодекс меняет правила игры: теперь возможны выездные проверки, или рейды, прямо на территории организаций.

Главная цель рейдов:

Проверить, как именно расходуются иностранные гранты и инвестиции.

Убедиться, что получатели полностью уплатили налоги с зарубежных поступлений.

Это значит, что внезапный визит налоговиков теперь может стать реальностью для многих компаний и НПО.

Реестр доноров станет открытым

Сейчас в официальном реестре зарегистрированы 186 лиц. Но с января список радикально расширят:

Кого добавят: не только НПО, но и коммерческие организации, а также физических лиц – граждан Казахстана.

Какие данные раскроют: имена получателей, суммы поступлений и информация о самих иностранных донорах.

Эксперты отмечают, что такая «прозрачность» сделает управление иностранной помощью более жестким, но при этом повысит ответственность всех участников.

Штрафы и уголовная ответственность

Государство усиливает наказание за попытки скрыть иностранные доходы:

Административный штраф: от 50 до 250 МРП. Для 2026 года это могут быть внушительные суммы, способные серьёзно ударить по бюджету нарушителя.

Уголовная ответственность: если сокрытие данных приведет к крупной неуплате налогов, вступает в силу статья 245 УК РК. Возможны серьезные последствия вплоть до лишения свободы.

Таким образом, новый Налоговый кодекс призван не только собрать недостающие средства в бюджет, но и сделать финансовые потоки из-за границы полностью прозрачными.