Заявление о выплате пенсий в январе 2026 года сделали в Казахстане

В интернете распространяются сообщения о том, что пенсионерам Казахстана якобы выплатят пенсии за январь 2026 года заранее — до 30 декабря 2025 года, с учетом индексации. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступило с официальным разъяснением , чтобы развеять эти слухи, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Пенсии будут выплачены по утвержденному графику

По информации МТСЗН, слухи о досрочной выплате пенсий не соответствуют действительности.

«Пенсии и пособия выплачиваются согласно утвержденному графику. Пенсионные выплаты за январь с учетом индексации будут перечислены в январе 2026 года. Пенсии за декабрь уже выплачены в полном объеме», — отметили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, пенсионеры получат январские выплаты строго в январе следующего года, а декабрьские пенсии уже перечислены полностью.

Предостережение о сомнительных ссылках

Министерство также предупредило граждан о рисках перехода по непроверенным ссылкам. Такие действия могут привести к утечке личных данных и другим проблемам.

«Доверяйте информации только из официальных источников. Распространение ложных сведений наказывается по закону», — подчеркнули в МТСЗН.

Где искать официальную информацию

Для получения достоверной информации о мерах социальной поддержки граждан Казахстана рекомендуется использовать только официальные каналы:

SMS с номера 1414 ;

Официальные интернет-ресурсы государственных органов.

Министерство труда и социальной защиты населения настоятельно просит жителей страны проверять сведения и не поддаваться на недостоверные сообщения в интернете.