Температура воды в Каспийском море
25.12.2025, 13:12

Заявление о выплате пенсий в январе 2026 года сделали в Казахстане

Новости Казахстана 0 991

В интернете распространяются сообщения о том, что пенсионерам Казахстана якобы выплатят пенсии за январь 2026 года заранее — до 30 декабря 2025 года, с учетом индексации. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступило с официальным разъяснением, чтобы развеять эти слухи, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Пенсии будут выплачены по утвержденному графику

По информации МТСЗН, слухи о досрочной выплате пенсий не соответствуют действительности.

«Пенсии и пособия выплачиваются согласно утвержденному графику. Пенсионные выплаты за январь с учетом индексации будут перечислены в январе 2026 года. Пенсии за декабрь уже выплачены в полном объеме», — отметили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, пенсионеры получат январские выплаты строго в январе следующего года, а декабрьские пенсии уже перечислены полностью.

Предостережение о сомнительных ссылках

Министерство также предупредило граждан о рисках перехода по непроверенным ссылкам. Такие действия могут привести к утечке личных данных и другим проблемам.

«Доверяйте информации только из официальных источников. Распространение ложных сведений наказывается по закону», — подчеркнули в МТСЗН.

Где искать официальную информацию

Для получения достоверной информации о мерах социальной поддержки граждан Казахстана рекомендуется использовать только официальные каналы:

  • SMS с номера 1414;

  • Официальные интернет-ресурсы государственных органов.

Министерство труда и социальной защиты населения настоятельно просит жителей страны проверять сведения и не поддаваться на недостоверные сообщения в интернете.

0
0
0
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь