В Казахстане приняли закон: до 12 лет тюрьмы за нападение на врачей и медиков скорой помощи

В Казахстане принят закон, который существенно усиливает ответственность за нападения на медицинских работников. Теперь за насилие в отношении врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи могут назначать наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Соответствующая поправка в Уголовный кодекс была одобрена депутатами Сената во втором чтении и теперь ожидает подписи Президента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.