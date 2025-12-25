18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.12.2025, 14:23

В Казахстане приняли закон: до 12 лет тюрьмы за нападение на врачей и медиков скорой помощи

Новости Казахстана

В Казахстане принят закон, который существенно усиливает ответственность за нападения на медицинских работников. Теперь за насилие в отношении врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи могут назначать наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Соответствующая поправка в Уголовный кодекс была одобрена депутатами Сената во втором чтении и теперь ожидает подписи Президента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что изменилось в Уголовном кодексе

Новая норма закреплена в статье 380-3 Уголовного кодекса. В ней законодатели четко разделили виды насилия и угроз:

  1. Угроза или насилие, неопасное для жизни и здоровья

    • Возможные меры наказания:

      • штраф;

      • исправительные работы;

      • общественные работы до 300 часов;

      • ограничение или лишение свободы до 2 лет.

  2. Отягчающие обстоятельства

    • Примеры: нападение группой, повторное преступление, нападение на двух и более человек, действия во время чрезвычайного положения, массовых беспорядков или антитеррористических операций.

    • Меры наказания:

      • ограничение свободы от 3 до 7 лет;

      • либо лишение свободы на тот же срок.

  3. Насилие, опасное для жизни и здоровья

    • Стандартное наказание: лишение свободы от 5 до 10 лет.

    • При отягчающих обстоятельствах: лишение свободы от 7 до 12 лет.

В первоначальной версии законопроекта предлагались ещё более строгие меры наказания.

Роль полиции и полномочия органов внутренних дел

Сенатор Айнур Аргынбекова пояснила, что закон уточняет полномочия полиции. Теперь именно органы внутренних дел будут вести дознание и досудебное расследование по случаям нападений на медиков.

"Это позволит сделать процесс более прозрачным и эффективным", – отметила сенатор.

Международный опыт

Депутат также обратила внимание на практику зарубежных стран:

  • В Великобритании и США ответственность за посягательства на медицинских работников существенно ужесточена.

  • Такие меры рассматриваются как ключевой элемент защиты системы здравоохранения и общественной безопасности.

Цель закона

Сенатор подчеркнула, что речь не идёт о массовом ужесточении уголовного законодательства, а о защите тех, кто ежедневно спасает жизни.

"Закон формирует чёткий сигнал обществу: насилие в отношении медиков недопустимо ни при каких обстоятельствах", – пояснила Аргынбекова.

