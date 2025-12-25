В Казахстане приняли закон: до 12 лет тюрьмы за нападение на врачей и медиков скорой помощи

В Казахстане принят закон, который существенно усиливает ответственность за нападения на медицинских работников. Теперь за насилие в отношении врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи могут назначать наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Соответствующая поправка в Уголовный кодекс была одобрена депутатами Сената во втором чтении и теперь ожидает подписи Президента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Новая норма закреплена в статье 380-3 Уголовного кодекса. В ней законодатели четко разделили виды насилия и угроз:
Угроза или насилие, неопасное для жизни и здоровья
Возможные меры наказания:
штраф;
исправительные работы;
общественные работы до 300 часов;
ограничение или лишение свободы до 2 лет.
Отягчающие обстоятельства
Примеры: нападение группой, повторное преступление, нападение на двух и более человек, действия во время чрезвычайного положения, массовых беспорядков или антитеррористических операций.
Меры наказания:
ограничение свободы от 3 до 7 лет;
либо лишение свободы на тот же срок.
Насилие, опасное для жизни и здоровья
Стандартное наказание: лишение свободы от 5 до 10 лет.
При отягчающих обстоятельствах: лишение свободы от 7 до 12 лет.
В первоначальной версии законопроекта предлагались ещё более строгие меры наказания.
Сенатор Айнур Аргынбекова пояснила, что закон уточняет полномочия полиции. Теперь именно органы внутренних дел будут вести дознание и досудебное расследование по случаям нападений на медиков.
"Это позволит сделать процесс более прозрачным и эффективным", – отметила сенатор.
Депутат также обратила внимание на практику зарубежных стран:
В Великобритании и США ответственность за посягательства на медицинских работников существенно ужесточена.
Такие меры рассматриваются как ключевой элемент защиты системы здравоохранения и общественной безопасности.
Сенатор подчеркнула, что речь не идёт о массовом ужесточении уголовного законодательства, а о защите тех, кто ежедневно спасает жизни.
"Закон формирует чёткий сигнал обществу: насилие в отношении медиков недопустимо ни при каких обстоятельствах", – пояснила Аргынбекова.
