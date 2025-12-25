Авто 2026 в Казахстане: готовьтесь к сюрпризам на колесах

Президент «Қазақстанның автокөлік одағы» Анар Макашева поделилась с LS прогнозами относительно стоимости новых автомобилей в 2026 году. По ее словам, резкого скачка цен на машины, продаваемые официальными дилерами Казахстана, ожидать не стоит, сообщает Lada.kz.

Фото: Kolesa.kz

Цены на новые авто: умеренный рост или стабильность

«На новые импортные авто, реализуемые официальными поставщиками, прогнозируется рост максимум на 4–5%», — отметила она, подчеркивая относительно спокойную ситуацию на рынке.

Отечественные авто подешевеют: роль нового завода

Интересно, что в сегменте автомобилей отечественного производства наблюдается тенденция к снижению цен. Это особенно заметно с запуском нового мультибрендового завода в Алматы. По словам А. Макашевой, в зависимости от модели машины могут подешеветь на 2–17%.

Такой шаг позволит производителям сделать автомобили более доступными для казахстанских покупателей и поддержит внутренний рынок.

Электромобили без квот: новые возможности

На встрече с журналистами также обсуждалась ситуация с электромобилями. Глава QAO напомнила, что Казахстан не устанавливает квоты на импорт электромобилей в рамках ЕАЭС. Более того, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО), на данный вид транспорта действует нулевая таможенная пошлина.

Гибридные автомобили, напротив, облагаются пошлиной 15% при ввозе в страну.

Электромобили «исчезают» с рынка: перепродажи и налоги

Макашева также вспомнила прошлые ограничения, когда квоты ЕАЭС на электромобили позволяли ввезти 15 тысяч машин без пошлин, но внутри Казахстана осталось лишь 4 тысячи единиц. Остальные авто, по ее словам, перепродавались в другие страны, включая Россию.

Она отметила, что сейчас в РФ по таким транспортным средствам проводится доначисление налогов — платить приходится либо конечному покупателю, либо продавцу.

Итог: спокойный рынок с локальными колебаниями

Таким образом, в 2026 году казахстанские автолюбители могут рассчитывать на умеренный рост цен на импортные авто, снижение стоимости отечественных моделей и более прозрачные условия для покупки электромобилей. На рынке сохраняются как возможности для экономии, так и зоны риска, связанные с перепродажами и налоговыми нюансами в соседних странах.