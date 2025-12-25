Авто 2026 в Казахстане: готовьтесь к сюрпризам на колесах

Президент «Қазақстанның автокөлік одағы» Анар Макашева поделилась с LS прогнозами относительно стоимости новых автомобилей в 2026 году. По ее словам, резкого скачка цен на машины, продаваемые официальными дилерами Казахстана, ожидать не стоит, сообщает Lada.kz.
«На новые импортные авто, реализуемые официальными поставщиками, прогнозируется рост максимум на 4–5%», — отметила она, подчеркивая относительно спокойную ситуацию на рынке.
Интересно, что в сегменте автомобилей отечественного производства наблюдается тенденция к снижению цен. Это особенно заметно с запуском нового мультибрендового завода в Алматы. По словам А. Макашевой, в зависимости от модели машины могут подешеветь на 2–17%.
Такой шаг позволит производителям сделать автомобили более доступными для казахстанских покупателей и поддержит внутренний рынок.
На встрече с журналистами также обсуждалась ситуация с электромобилями. Глава QAO напомнила, что Казахстан не устанавливает квоты на импорт электромобилей в рамках ЕАЭС. Более того, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО), на данный вид транспорта действует нулевая таможенная пошлина.
Гибридные автомобили, напротив, облагаются пошлиной 15% при ввозе в страну.
Макашева также вспомнила прошлые ограничения, когда квоты ЕАЭС на электромобили позволяли ввезти 15 тысяч машин без пошлин, но внутри Казахстана осталось лишь 4 тысячи единиц. Остальные авто, по ее словам, перепродавались в другие страны, включая Россию.
Она отметила, что сейчас в РФ по таким транспортным средствам проводится доначисление налогов — платить приходится либо конечному покупателю, либо продавцу.
Таким образом, в 2026 году казахстанские автолюбители могут рассчитывать на умеренный рост цен на импортные авто, снижение стоимости отечественных моделей и более прозрачные условия для покупки электромобилей. На рынке сохраняются как возможности для экономии, так и зоны риска, связанные с перепродажами и налоговыми нюансами в соседних странах.
Комментарии0 комментарий(ев)