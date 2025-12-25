Нацбанк разъяснил правила доступа к банковским счетам мужа или жены

В Казахстане нередки ситуации, когда при разводе один из супругов неожиданно узнает о наличии «тайных» банковских счетов у второй стороны. Такие открытия часто становятся причиной затяжных споров и судебных разбирательств. Можно ли заранее узнать, сколько денег хранится на счёте мужа или жены, и на каких условиях это возможно, разъяснили в Национальном банке Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Комментарий по этому вопросу дал заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.
Отвечая на прямой вопрос о возможности получить информацию о банковских счетах супруга, представитель Нацбанка подчеркнул: в Казахстане действует жёсткий принцип банковской тайны.
По словам Берика Шолпанкулова, каждый гражданин страны обладает конституционным правом на личный банковский счёт и конфиденциальность вкладов. Это означает, что наличие брака само по себе не даёт автоматического доступа к финансовой информации второй стороны.
В то же время зампред Нацбанка отметил, что существуют законные исключения. Речь идёт о случаях, когда супруги заранее договорились о финансовой прозрачности.
К таким ситуациям относятся:
брачный договор, заключённый до или после регистрации брака;
соглашения между супругами, в которых прямо прописано обязательство раскрывать сведения о счетах и накоплениях.
Если подобные документы оформлены официально, стороны вправе получить доступ к финансовой информации друг друга в рамках достигнутых договорённостей.
Наиболее распространённый путь получения сведений о счетах — судебное разбирательство. Как подчеркнул Берик Шолпанкулов, именно суд обладает полномочиями обязать банки раскрыть данные о счетах одного из супругов.
«В случае раздела имущества информация о банковских счетах может быть предоставлена исключительно по решению суда. Да, через суд можно обязать раскрыть эти данные», — пояснил он.
Таким образом, если дело касается официального раздела совместно нажитого имущества, суд может запросить у банков полную информацию о финансовых активах.
В Нацбанке отдельно подчеркнули: получить сведения о чужих счетах без судебного решения невозможно. Ни банки, ни финансовые организации не вправе раскрывать такие данные по устным запросам, заявлениям или личным подозрениям.
Любые попытки обойти закон:
через знакомых в банках,
с помощью неофициальных запросов,
либо под предлогом семейных отношений
являются незаконными и не имеют юридической силы.
Таким образом, в Казахстане действует чёткий и однозначный принцип: банковская тайна защищена законом, а доступ к информации о счетах супруга возможен лишь при наличии брачных соглашений или решения суда.
Эксперты напоминают: чтобы избежать конфликтов и неожиданных открытий при разводе, вопросы финансовой прозрачности лучше решать заранее — юридически грамотно и документально.
