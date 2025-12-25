18+
25.12.2025, 16:38

Мировые цены на нефть приближаются к рекордному падению с 2020 года: казахстанцы столкнутся с последствиями

Новости Казахстана 0 757

Нефть марки Brent рискует завершить 2025 год с самым резким падением с 2020 года. По данным обзора АФК, стоимость барреля снизилась на 16%, что сопоставимо с периодом начала пандемии COVID-19, когда мировой спрос на энергоресурсы резко упал, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Главной причиной столь значительного снижения эксперты называют ожидания, что в 2026 году предложение нефти на глобальном рынке может опережать спрос.

«Цены на нефть марки Brent в этом году снижаются на 16% – это самое резкое падение с 2020 года, когда пандемия COVID-19 ударила по мировому спросу на этот энергоресурс. Причиной выступают ожидания, что в следующем году предложение нефти может опережать спрос», – подчеркивается в обзоре.

Колебания цен на сырье: от роста к замедлению

После того как накануне котировки Brent выросли на 2,78%, в среду динамика цен замедлилась до 0,5%. Баррель нефти закрепился на уровне $62,4, демонстрируя сохраняющуюся нестабильность рынка.

Аналитики отмечают, что за последнюю неделю на ценовые колебания повлияло сразу несколько факторов:

  • Усиление геополитической напряженности вокруг Венесуэлы;

  • Появление сильных макроэкономических данных по США, которые влияют на глобальный спрос и прогнозы инвесторов.

Валютный рынок Казахстана: тенге чувствителен к конъюнктуре

Ситуация на нефтяном рынке напрямую отражается и на курсе национальной валюты. По итогам торгов 24 декабря 2025 года пара USD/KZT закрылась на отметке 511,47 тенге за доллар, что на 1,35 тенге выше предыдущего значения.

Объем торгов составил $393,3 млн, увеличившись на $1,8 млн, что эксперты связывают с сезонным повышением спроса на иностранную валюту.

«Подобная динамика курса нацвалюты могла быть связана с небольшим дисбалансом на локальном рынке. Текущие объемы конвертации инвалюты в рамках операций НБРК и обязательной продажи субъектами квазигоссектора не покрывают имеющийся спрос, который традиционно увеличивается в конце года – оплата импортных контрактов, обслуживание внешних обязательств, зарубежные поездки», – поясняют аналитики АФК.

Что это значит для инвесторов и потребителей

Эксперты предупреждают, что такая волатильность может продлиться и в начале следующего года. Снижение цен на Brent отражается на глобальном рынке нефти, а также на национальных экономиках стран-экспортеров, включая Казахстан.

Инвесторам следует учитывать:

  • Возможное дальнейшее падение цен на нефть при избытке предложения;

  • Геополитические риски, которые могут поддерживать краткосрочные колебания;

  • Сезонные колебания валютного рынка, влияющие на стоимость импорта и операций с иностранной валютой.

