Эволюция прагматизма: как Казахстан прожил 2025 год и к чему готовится в 2026-м

Политический 2025 год для Казахстана стал периодом «заземления» и системной кристаллизации. Время громких лозунгов сменилось этапом прагматичной, порой невидимой глазу работы над ошибками. Известный политолог Эдуард Полетаев подвел черту под ключевыми трендами года. По его мнению, страна предпринимает попытку исторического дрейфа от уязвимой модели сырьевой экономики к более сложной структуре, попутно укрепляя силовой щит и готовясь к деликатной политической трансформации, сообщает Lada.kz .

Нефтяной миф и аграрный триллион

В экспертном сообществе долгое время доминировал нарратив о фатальной зависимости экономики Казахстана от недр. Однако Эдуард Полетаев предлагает взглянуть на цифры 2025 года под другим углом, оспаривая популярный тезис критиков о «стране-бензоколонке».

По словам эксперта, структура ВВП меняется медленно, но верно.

«У нас обрабатывающая промышленность сейчас 12,4% ВВП занимает. Конечно, нам не удалось еще полностью диверсифицировать экономику и от сырьевых ресурсов уйти, которые основную долю экспорта нашего занимают. Но 12,4% - это тоже очень неплохая цифра», - подчеркивает эксперт.

Но главным аргументом против ярлыка «сырьевого придатка» политолог считает структуру рынка труда. Нефтянка дает деньги, но не дает массовой работы.

«На самом деле большая часть людей... они не могут находиться возле трубы нефтяной, потому что нефтяная промышленность не требует столь много человеческих ресурсов», - объясняет эксперт.

Реальным социальным демпфером стал малый и средний бизнес. Ссылаясь на статистику, Эдуард Полетаев отмечает:

«У нас фактически половина нашего государства, работоспособных граждан - их более 9 миллионов человек. Из них 4,5 миллиона работает в предприятиях МСБ. А они где-то 40% дают валового внутреннего продукта». Именно этот класс, занятый в сфере услуг и торговле, формирует налоговую базу и снижает патерналистские ожидания от государства. «Не просто какая-то «бензоколонка», как некоторые критики говорят», - резюмирует он.

Вторым экономическим сюжетом года стала беспрецедентная поддержка села. В условиях глобальной продовольственной инфляции государство распечатало резервы.

«Есть большая надежда, что те реформы, которые Президент проводит... вот 1 триллион тенге только выделили, например, агропромышленному комплексу, он говорил. Это очень серьезная цифра, никогда такой поддержки не было для сельского хозяйства», - заявляет Полетаев.

Цифра вместо бюрократии

Если агросектор отвечает за «хлеб», то амбиции в сфере цифровизации призваны обеспечить технологический прорыв. Полетаев напоминает, что даже программное Послание Президента было сфокусировано на этих вопросах:

«Послание фактически искусственному интеллекту было посвящено (судя даже по названию этого документа), цифровизации. И эти процессы, где Казахстан все-таки является одним из лидеров на постсоветском пространстве, они могут дать тоже определенную прибыль».

При этом эксперт далек от техно-утопизма. В интервью изданию Toppress он дал весьма трезвую оценку роли нейросетей в госуправлении:

«Искусственный интеллект - это сумма знаний, накопленных благодаря человеческому потенциалу... Поэтому ИИ будет хорош для Казахстана в исполнении таких вот функций, где не нужен креатив, где не нужно творчество... где нужно выполнять какую-то монотонную работу, тем более главное преимущество искусственного интеллекта - это возможность оперативно из огромнейшей базы данных выдать нужное».

Именно эта способность ИИ к рутине стала инструментом очистки госслужбы. Внедрение автоматизированных систем найма и оценки (вроде e-Qyzmet), по мнению аналитиков, снижает коррупционные риски и человеческий фактор.

«Это, конечно же, повлияет на отношение государства к возможностям ИИ, на рынок труда и рабочей силы», - прогнозирует Полетаев.

Силовой контур: ипотека для людей в погонах

Параллельно с экономикой Акорда в 2025 году вплотную занялась укреплением фундамента режима - лояльности и боеспособности силового блока. В своем анализе Эдуард Полетаев прямо называет заботу о военнослужащих «одной из ключевых задач государственной безопасности».

Политолог обращает внимание на то, что государство перешло от разовых премий к системной социальной инженерии в армии.

«С ноября текущего года для военнослужащих в полевых условиях введена дополнительная ежесуточная выплата в размере 1,2 МРП, что законодательно закреплено специальным законом», - приводит данные эксперт.

Но главным фактором стабильности становится жилье. Полетаев напоминает о запуске программ военной ипотеки «Наурыз Әскери» и «Әскери Баспана».

«Та же логика распространяется и на другие силовые структуры: ключи от новой жилплощади получили сотрудники Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны и Министерства внутренних дел», - отмечает он.

По мнению политолога, эти меры напрямую влияют на «морально-психологическое состояние личного состава и его уверенность в поддержке со стороны государства».

«Закон и Порядок»: женский взгляд на реформы

Внутренняя политика года прошла под лозунгом обеспечения безопасности граждан. Комментируя итоги года, Эдуард Полетаев привел любопытные социологические данные о восприятии ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие.

«Меры по борьбе с бытовым насилием отметил 31% участников опроса. Разрыв в восприятии между женщинами и мужчинами оказался существенным: изменения заметили 56,7% женщин и 43,3% мужчин», - цитирует исследование эксперт.

Это, по его словам, «показывает, что реформы сильнее ощущают те группы, которые раньше чаще сталкивались с рисками».

Политический горизонт: интрига 2026 года

Однако экономическая и социальная стабилизация - это лишь прелюдия к новым политическим маневрам. Самым интригующим инсайдом в выступлениях Эдуарда Полетаева стал прогноз касательно будущей парламентской реформы.

Эксперт открыто говорит о том, что обсуждение новой архитектуры власти только начинается:

«Речь идет о том, что сейчас собирается очень много разного рода предложений о этой политической реформе, потому что Президент обозначил только контуры какие-то определенные. Механизм еще не совсем понятен. Начиная от того, сколько вообще будут предлагать количество депутатов в однопалатном парламенте».

Полетаев прогнозирует, что следующий политический сезон пройдет под знаком этих дискуссий.

«Мне кажется, и вторая половина 25-го года, ну и 26-й год - он будет под знаком этой политической реформы проходить, обсуждения её. То есть это такая тема долгоиграющего характера», - считает он.

При этом политолог предостерегает власть от спешки, призывая к тщательному взвешиванию каждого шага при изменении Конституции:

«Стоит ли торопиться сильно или, может быть, подождать все-таки определенный период, чтобы взвешенные решения какие-то были. Чтобы они носили компромиссный характер, и общество, и политические силы это всё устроило».

Подводя итог, 2025 год в оптике Эдуарда Полетаева выглядит годом, когда власть научилась балансировать интересы.