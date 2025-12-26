18+
25.12.2025, 20:41

Тарифный шок: сколько теперь будут стоить разговоры и интернет в Казахстане

Новости Казахстана 0 914

В Казахстане с конца декабря абоненты некоторых мобильных операторов столкнутся с повышением тарифов. Tele2 уже официально объявила, что новые цены вступят в силу с 25 декабря 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: пресс-служба АЗРК
Фото: пресс-служба АЗРК

Сотовая связь дорожает с декабря

Минимальный 30-дневный пакет теперь будет стоить 2 590 тенге вместо прежних 1 790–1 890 тенге. Самый дорогой тариф достигнет 7 990 тенге за месяц, а средний пакет подорожает с 6 290 до 7 290 тенге.

Ежедневные тарифы тоже растут:

  • 270 → 300 тенге в день

  • 340 → 390 тенге

  • 450 → 490 тенге

Altel также увеличивает цены

Компания Altel подтвердила повышение тарифов с 25 декабря. При этом стоимость длительных пакетов на сайте не указана. Ежедневные тарифы вырастут с 300–300 тенге до 390–450 тенге в сутки.

Оба оператора объясняют рост цен увеличением расходов на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание, а также изменениями в налоговом законодательстве.

Beeline поднимает цены с января 2026 года

В Beeline повышение тарифов начнется с января. Ежедневные пакеты будут стоить 390–490 тенге, в зависимости от выбранного пакета.

Самый дорогой контрактный тариф для нескольких членов семьи поднимется с 23 999 до 24 999 тенге. При этом социальные тарифы, начинающиеся от 650 тенге, останутся без изменений.

Компания ожидает, что средний рост составит 15–20%. Основные причины — рост стоимости оборудования, его обслуживания, нагрузка на сеть и налоговые изменения.

Остальные операторы пока молчат

Kcell и Activ не публиковали официальных заявлений о повышении тарифов.

Тем не менее, Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) напоминает: операторы самостоятельно устанавливают свои тарифы, а на рынке существует широкий спектр предложений с разными скоростями интернета, объемом услуг и дополнительными сервисами.

Контроль и антимонопольные расследования

АЗРК ведет постоянный мониторинг цен и при выявлении нарушений проводит антимонопольное реагирование.

Например:

  • В 2023 году рост цен на сотовую связь варьировался от 7,7% до 57,3%.

  • Тогда АЗРК инициировало расследования в отношении Kcell, Beeline и Tele2/Altel по признакам согласованных антиконкурентных действий.

  • В 2024 году компании обжаловали меры, и Верховный суд отменил приказы о начале расследования в отношении Kcell и Tele2/Altel.

Сейчас АЗРК продолжает мониторинг за I полугодие 2025 года, чтобы выявить возможные нарушения. Однако в связи с судебными разбирательствами процесс временно приостановлен.

В агентстве подчеркнули:

«При установлении в действиях операторов признаков нарушения антимонопольного законодательства мы проводим расследование и принимаем соответствующие меры реагирования».

