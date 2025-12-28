Звуки, которые остались в Казахстане: виниловая коллекция получила статус национального достояния

Часть легендарной коллекции виниловых пластинок Наума Шафера, доставшаяся по наследству акиму Павлодара, официально включена в реестр национального культурного наследия Казахстана. Инвентаризация показала не только масштаб коллекции, но и историческую ценность каждого экспоната, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Наум Шафер — известный в странах СНГ композитор, филофонист и коллекционер. Он прославился не только музыкальными достижениями, но и своей впечатляющей коллекцией виниловых и патефонных пластинок, начатой еще в детстве.
По собственным оценкам самого Шафера, на полках его коллекции хранилось порядка 27 тысяч записей. Свою страсть к музыке он проявил в возрасте десяти лет, когда его семью депортировали из Кишинева.
«У них был американский патефон. Мальчик держал его в одной руке, а в другой — 32 пластинки. Они были тяжелые, но он сумел сохранить их, несмотря на трудный путь через 31 поселок», — рассказала руководитель дома-музея Шафера, Магзия Абенова.
Эти 32 пластинки стали основой будущей коллекции, которая росла всю жизнь композитора. В 2001 году на базе его хобби был открыт единственный в странах СНГ музей виниловых пластинок в Павлодаре.
Перед смертью в октябре 2022 года Наум Шафер завещал всю коллекцию акимату города Павлодара, чтобы она сохранилась для будущих поколений.
В апреле 2023 года тогдашний аким Ержан Иманзаипов подтвердил, что коллекция официально достанется городскому управлению при условии сохранения целостности и исторической ценности.
Однако процесс вступления в наследство оказался непростым. Дом-музей Шафера имеет статус юридического лица областного значения, а коллекция поступила в ведение городского акимата. Для оформления документов потребовалась полная оценка имущества композитора.
«Реестр объектов национального культурного достояния стал своеобразным шлагбаумом для вывоза предметов из страны. В итоге 2 500 пластинок из коллекции были включены в реестр, что позволило передать всю коллекцию областному управлению культуры без дополнительных оценок», — пояснила Магзия Абенова.
Музейщики провели полную инвентаризацию коллекции, чтобы определить точное количество пластинок и других предметов.
Всего передано 42 576 экспонатов от Шафера.
По факту в коллекции оказалось 23 443 пластинки, хотя в завещании указано 27 000.
Личная библиотека насчитывала 9 172 книги, а не более 20 000, как предполагалось. Остальные издания представлены малым форматом и буклетной продукцией.
Особое место заняли те самые 32 пластинки, привезенные из Кишинева, с которых начиналась коллекция. Национальным достоянием стали также записи Куляш Байсеитовой, Зейнеп Койшыбаевой, Розы Баглановой, кюи Курмангазы и опера «Кыз Жибек».
Дом-музей Шафера расположен в типовой пятиэтажке, в которой ранее находилась квартира композитора и его супруги Натальи Капустиной. Семья коллекционера также передала недвижимость в государственную собственность.
«Завещания оформлены на ГККП «Дом-музей Шафера», что позволило исключить юридические риски. Квартира пока пустует, сотрудники музея систематизируют личные вещи и отбирают наиболее ценные», — отметила Абенова.
В дальнейшем планируется открыть полноценную экспозицию, отражающую не только коллекцию пластинок, но и быт, интересы и образ жизни Наума Шафера.
Благодаря этому процессу Павлодарский музей виниловых пластинок станет единственным в СНГ комплексным пространством, объединяющим коллекцию, историю её создателя и культурное наследие страны.
Теперь коллекция Наума Шафера — это не просто музыкальные записи, а часть национальной памяти Казахстана, доступная новым поколениям.
