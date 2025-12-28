18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.6
594.27
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.12.2025, 17:26

Звуки, которые остались в Казахстане: виниловая коллекция получила статус национального достояния

Новости Казахстана 0 345

Часть легендарной коллекции виниловых пластинок Наума Шафера, доставшаяся по наследству акиму Павлодара, официально включена в реестр национального культурного наследия Казахстана. Инвентаризация показала не только масштаб коллекции, но и историческую ценность каждого экспоната, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Дом-музей Наума Шафера
Фото: Дом-музей Наума Шафера

Жизнь и коллекция композитора

Наум Шафер — известный в странах СНГ композитор, филофонист и коллекционер. Он прославился не только музыкальными достижениями, но и своей впечатляющей коллекцией виниловых и патефонных пластинок, начатой еще в детстве.

По собственным оценкам самого Шафера, на полках его коллекции хранилось порядка 27 тысяч записей. Свою страсть к музыке он проявил в возрасте десяти лет, когда его семью депортировали из Кишинева.

«У них был американский патефон. Мальчик держал его в одной руке, а в другой — 32 пластинки. Они были тяжелые, но он сумел сохранить их, несмотря на трудный путь через 31 поселок», — рассказала руководитель дома-музея Шафера, Магзия Абенова.

Эти 32 пластинки стали основой будущей коллекции, которая росла всю жизнь композитора. В 2001 году на базе его хобби был открыт единственный в странах СНГ музей виниловых пластинок в Павлодаре.

Наследство для города

Перед смертью в октябре 2022 года Наум Шафер завещал всю коллекцию акимату города Павлодара, чтобы она сохранилась для будущих поколений.

В апреле 2023 года тогдашний аким Ержан Иманзаипов подтвердил, что коллекция официально достанется городскому управлению при условии сохранения целостности и исторической ценности.

Однако процесс вступления в наследство оказался непростым. Дом-музей Шафера имеет статус юридического лица областного значения, а коллекция поступила в ведение городского акимата. Для оформления документов потребовалась полная оценка имущества композитора.

«Реестр объектов национального культурного достояния стал своеобразным шлагбаумом для вывоза предметов из страны. В итоге 2 500 пластинок из коллекции были включены в реестр, что позволило передать всю коллекцию областному управлению культуры без дополнительных оценок», — пояснила Магзия Абенова.

Инвентаризация и точное количество экспонатов

Музейщики провели полную инвентаризацию коллекции, чтобы определить точное количество пластинок и других предметов.

  • Всего передано 42 576 экспонатов от Шафера.

  • По факту в коллекции оказалось 23 443 пластинки, хотя в завещании указано 27 000.

  • Личная библиотека насчитывала 9 172 книги, а не более 20 000, как предполагалось. Остальные издания представлены малым форматом и буклетной продукцией.

Особое место заняли те самые 32 пластинки, привезенные из Кишинева, с которых начиналась коллекция. Национальным достоянием стали также записи Куляш Байсеитовой, Зейнеп Койшыбаевой, Розы Баглановой, кюи Курмангазы и опера «Кыз Жибек».

Дом-музей и будущее наследия

Дом-музей Шафера расположен в типовой пятиэтажке, в которой ранее находилась квартира композитора и его супруги Натальи Капустиной. Семья коллекционера также передала недвижимость в государственную собственность.

«Завещания оформлены на ГККП «Дом-музей Шафера», что позволило исключить юридические риски. Квартира пока пустует, сотрудники музея систематизируют личные вещи и отбирают наиболее ценные», — отметила Абенова.

В дальнейшем планируется открыть полноценную экспозицию, отражающую не только коллекцию пластинок, но и быт, интересы и образ жизни Наума Шафера.

Наследие, доступное каждому

Благодаря этому процессу Павлодарский музей виниловых пластинок станет единственным в СНГ комплексным пространством, объединяющим коллекцию, историю её создателя и культурное наследие страны.

Теперь коллекция Наума Шафера — это не просто музыкальные записи, а часть национальной памяти Казахстана, доступная новым поколениям.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь