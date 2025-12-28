Звуки, которые остались в Казахстане: виниловая коллекция получила статус национального достояния

Часть легендарной коллекции виниловых пластинок Наума Шафера, доставшаяся по наследству акиму Павлодара, официально включена в реестр национального культурного наследия Казахстана. Инвентаризация показала не только масштаб коллекции, но и историческую ценность каждого экспоната, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Дом-музей Наума Шафера

Жизнь и коллекция композитора

Наум Шафер — известный в странах СНГ композитор, филофонист и коллекционер. Он прославился не только музыкальными достижениями, но и своей впечатляющей коллекцией виниловых и патефонных пластинок, начатой еще в детстве.

По собственным оценкам самого Шафера, на полках его коллекции хранилось порядка 27 тысяч записей. Свою страсть к музыке он проявил в возрасте десяти лет, когда его семью депортировали из Кишинева.

«У них был американский патефон. Мальчик держал его в одной руке, а в другой — 32 пластинки. Они были тяжелые, но он сумел сохранить их, несмотря на трудный путь через 31 поселок», — рассказала руководитель дома-музея Шафера, Магзия Абенова.

Эти 32 пластинки стали основой будущей коллекции, которая росла всю жизнь композитора. В 2001 году на базе его хобби был открыт единственный в странах СНГ музей виниловых пластинок в Павлодаре.

Наследство для города

Перед смертью в октябре 2022 года Наум Шафер завещал всю коллекцию акимату города Павлодара, чтобы она сохранилась для будущих поколений.

В апреле 2023 года тогдашний аким Ержан Иманзаипов подтвердил, что коллекция официально достанется городскому управлению при условии сохранения целостности и исторической ценности.

Однако процесс вступления в наследство оказался непростым. Дом-музей Шафера имеет статус юридического лица областного значения, а коллекция поступила в ведение городского акимата. Для оформления документов потребовалась полная оценка имущества композитора.

«Реестр объектов национального культурного достояния стал своеобразным шлагбаумом для вывоза предметов из страны. В итоге 2 500 пластинок из коллекции были включены в реестр, что позволило передать всю коллекцию областному управлению культуры без дополнительных оценок», — пояснила Магзия Абенова.

Инвентаризация и точное количество экспонатов

Музейщики провели полную инвентаризацию коллекции, чтобы определить точное количество пластинок и других предметов.

Всего передано 42 576 экспонатов от Шафера.

По факту в коллекции оказалось 23 443 пластинки , хотя в завещании указано 27 000.

Личная библиотека насчитывала 9 172 книги, а не более 20 000, как предполагалось. Остальные издания представлены малым форматом и буклетной продукцией.

Особое место заняли те самые 32 пластинки, привезенные из Кишинева, с которых начиналась коллекция. Национальным достоянием стали также записи Куляш Байсеитовой, Зейнеп Койшыбаевой, Розы Баглановой, кюи Курмангазы и опера «Кыз Жибек».

Дом-музей и будущее наследия

Дом-музей Шафера расположен в типовой пятиэтажке, в которой ранее находилась квартира композитора и его супруги Натальи Капустиной. Семья коллекционера также передала недвижимость в государственную собственность.

«Завещания оформлены на ГККП «Дом-музей Шафера», что позволило исключить юридические риски. Квартира пока пустует, сотрудники музея систематизируют личные вещи и отбирают наиболее ценные», — отметила Абенова.

В дальнейшем планируется открыть полноценную экспозицию, отражающую не только коллекцию пластинок, но и быт, интересы и образ жизни Наума Шафера.

Наследие, доступное каждому

Благодаря этому процессу Павлодарский музей виниловых пластинок станет единственным в СНГ комплексным пространством, объединяющим коллекцию, историю её создателя и культурное наследие страны.

Теперь коллекция Наума Шафера — это не просто музыкальные записи, а часть национальной памяти Казахстана, доступная новым поколениям.