Массовый отъезд: в Минфине ответили о бегстве из Казахстана

Опасения о массовом переезде казахстанских предпринимателей за рубеж из-за новых налоговых правил не имеют под собой реальных оснований. В Министерстве финансов уверены: разговоры о «бегстве бизнеса» — скорее гипотетический сценарий, чем отражение действительности. Об этом представители ведомства заявили, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: smi24.kz

«Переезда нет»: позиция главы Минфина

Министр финансов Мади Такиев подчеркнул, что на сегодняшний день фактов массовой релокации бизнеса из Казахстана не зафиксировано. По его словам, доводы о том, что предпринимателям якобы выгоднее работать в других странах из-за более низких налогов, не выдерживают проверки.

Он отметил, что во многих соседних государствах действуют сопоставимые налоговые пороги и требования к оборотам. Более того, даже в случае формального переезда компании или индивидуального предпринимателя за границу налоговые обязательства не исчезают.

«Если центр жизненных интересов налогоплательщика остается в Казахстане, у него будут возникать дополнительные налоги. В итоге такой переезд оказывается экономически невыгодным», — пояснил министр.

Ответ на критику Налогового альянса

Поводом для обсуждения стали заявления Налогового альянса, представители которого назвали норму о запрете на налоговые вычеты дискриминационной. По их мнению, такие положения нового Налогового кодекса могут подтолкнуть предпринимателей к поиску более «комфортных» юрисдикций за пределами страны.

В Минфине с этим категорически не согласны. Там считают, что подобные опасения основаны на упрощенном представлении о налоговых системах других государств и не учитывают всех сопутствующих издержек, которые возникают при смене налоговой резидентности.

Насколько достоверны данные о налогоплательщиках

Отдельный блок вопросов касался расхождений в данных о налогоплательщиках, которые фиксируются в разных государственных базах. Министр заверил, что информация Комитета государственных доходов формируется на основе отчетности самих предпринимателей и является достоверной.

По его словам, налоговые органы обладают полной картиной финансовых потоков — включая движение средств и структуру доходов. Это, как подчеркнул Такиев, позволяет говорить о высокой степени прозрачности и контролируемости налоговой базы.

Почему отказались от «мягкого» режима для всех

Журналисты также поинтересовались, почему в новом Налоговом кодексе вводятся универсальные ограничения вместо точечных мер. В ответ министр напомнил о проблемах прежней системы.

Ранее в Казахстане действовали три основных режима налогообложения: патент, упрощенная декларация и общеустановленный режим. Предполагалось, что по мере роста бизнес будет постепенно переходить на более сложные формы учета. Однако на практике этого не произошло.

«Мы увидели обратный процесс: крупный бизнес начал “уходить” в малый, потому что там больше преференций — меньше проверок, ниже штрафы, больше возможностей оставаться незаметным», — пояснил глава Минфина.

В результате государство пришло к необходимости четкого разграничения администрирования для малого, среднего и крупного бизнеса.

Что будет, если предприниматель уедет за границу

Позицию министерства поддержал и вице-министр финансов Ержан Биржанов. Он отдельно остановился на примере возможного переезда индивидуальных предпринимателей в соседние страны — Узбекистан или Кыргызстан.

По его словам, если предприниматель сменит локацию, но продолжит продавать товары или оказывать услуги на территории Казахстана, налоговая нагрузка может даже увеличиться. При ввозе товаров потребуется уплата 16% НДС, а при оказании услуг также возникает обязательство по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, неизбежно встанет вопрос о налоговом нерезидентстве, что повлечет за собой дополнительные проверки и обязательства.

Параллельно — разговор о недрах и «тайнах 90-х»

На фоне обсуждения налоговой политики в мажилисе прозвучала и более широкая тема. Депутат Ермурат Бапи заявил о намерении парламента вернуться к вопросу соглашений о разделе продукции с недропользователями, в том числе по Кашагану.

По его словам, многие контракты 1990-х годов заключались в закрытом режиме, без участия общества и общественного контроля. Он считает, что казахстанцы должны знать детали этих соглашений, поскольку речь идет о распределении доходов от национальных ресурсов.

Итог: бизнесу выгоднее остаться

Таким образом, в Минфине убеждены: разговоры о массовом исходе предпринимателей из Казахстана не подкреплены ни цифрами, ни реальной практикой. Напротив, действующая и формируемая налоговая система, по мнению властей, делает релокацию бизнеса экономически нецелесообразной и даже убыточной.