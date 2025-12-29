Фальшивым разводам конец: Минфин Казахстана объявил войну фиктивным пособиям

В Казахстане готовятся к пересмотру системы социальной помощи — теперь поддержка государства будет направляться только тем, кто реально в ней нуждается. Решение связано с выявлением случаев злоупотребления и фиктивных схем получения пособий, сообщили в Министерстве финансов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Социальная помощь станет адресной

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса объяснил, что повышение пенсий и пособий на 10% в 2026 году будет происходить на фоне инфляции свыше 12%. По его словам, на социальную сферу в бюджете страны на следующий год предусмотрено 10,5 трлн тенге.

«Соцпомощь будет оказываться, но она уже проверяется и должна быть адресной — для ограниченного круга людей», — подчеркнул Биржанов.

Фиктивные разводы и злоупотребления под прицелом

По словам вице-министра, государство сталкивается с многочисленными случаями фиктивных разводов и других схем, которые позволяют недобросовестным гражданам получать выплаты незаконно.

«С помощью цифровизации министерств и здравоохранения мы выявляем такие случаи, и сумма выплат по этим лицам будет снижена», — отметил он.

Средства перераспределят на реальных нуждающихся

Эффект от такой политики очевиден: больше финансов будет направлено тем, кто действительно нуждается в поддержке. Таким образом, государственная помощь станет искренне адресной, исключая злоупотребления и фиктивные обращения.