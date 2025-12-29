1414 не станет платным для казахстанцев

В последние дни казахстанский интернет бурно обсуждает публикации о якобы платных услугах по линии единого контакт-центра 1414. Сообщалось, что за звонки с граждан будут взимать плату, а также распространялись слухи о досрочной выплате пенсий за январь 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Госкорпорация «Правительство для граждан» развеивает мифы

НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» выступила с официальным разъяснением, опровергая слухи. Как уточнили специалисты 29 декабря 2025 года:

«С населения плата взиматься не будет. Речь идет исключительно о государственных органах. Цель – не создавать отдельные колл-центры, а выстроить единый канал взаимодействия с гражданами. Все обращения будут аккумулироваться в едином контакт-центре 1414».

Иными словами, звонки и обращения казахстанцев через 1414 остаются бесплатными, а единый контакт-центр создан для удобства граждан и повышения эффективности взаимодействия с государственными структурами.

Платные услуги для органов власти – за их счет

Дополнительно было уточнено, что государственные органы могут подключать свои колл-центры к 1414 на платной основе только за свой счет, а не за счет населения. Это позволит оптимизировать внутренние службы без создания отдельных каналов связи и без дополнительных расходов для граждан.

Дезинформация о пенсиях

Ранее в сети распространялись сообщения о досрочной выплате пенсий за январь 2026 года якобы до 30 декабря 2025 года с учетом повышения. В ответ на это Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана официально обратилось к населению, предупредив о недостоверности подобных публикаций и заверив, что график выплат останется стандартным.

Вывод для населения

Ключевое сообщение для казахстанцев: звонки в 1414 бесплатны, паниковать не стоит, а слухи о досрочных пенсиях не соответствуют действительности. Государство продолжает работать над упрощением коммуникации с гражданами и борьбой с дезинформацией в Казнете.