Узбекистан ограничивает пересечение границы для казахстанцев

На контрольно-пропускном пункте (КПП) «Даут-ата», расположенном на границе Узбекистана с Казахстаном, вводятся временные ограничения. Решение затрагивает движение пешеходов, легковых автомобилей и автобусов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов Мангистауской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Как уточнили в ведомстве 29 декабря 2025 года, решение о временном ограничении движения принял Таможенный комитет Министерства экономики и финансов Узбекистана.
Ограничения введены в целях безопасности.
Они связаны с продолжающейся реконструкцией пункта пропуска, что требует сокращения пропускной способности.
Таким образом, ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение как безопасности, так и улучшения инфраструктуры КПП.
КПП «Даут-ата» непосредственно примыкает к казахстанскому пункту пропуска «Тажен», который находится в Бейнеуском районе Мангистауской области.
Это один из ключевых маршрутов для пересечения границы между Казахстаном и Узбекистаном.
Любые временные ограничения на узбекской стороне непосредственно влияют на движение транспорта и людей в регионе, что делает ситуацию актуальной для местных жителей и транзитных пассажиров.
Время восстановления работы КПП пока не уточняется, поэтому рекомендуется планировать поездки с запасом времени.
На границе возможно временное скопление транспортных средств.
Для актуальной информации стоит следить за официальными сообщениями Таможенного комитета Узбекистана и пресс-службой Мангистауской области.
