Узбекистан ограничивает пересечение границы для казахстанцев

На контрольно-пропускном пункте (КПП) «Даут-ата» , расположенном на границе Узбекистана с Казахстаном, вводятся временные ограничения. Решение затрагивает движение пешеходов, легковых автомобилей и автобусов , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов Мангистауской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Причины ограничений: безопасность и реконструкция

Как уточнили в ведомстве 29 декабря 2025 года, решение о временном ограничении движения принял Таможенный комитет Министерства экономики и финансов Узбекистана.

Ограничения введены в целях безопасности .

Они связаны с продолжающейся реконструкцией пункта пропуска, что требует сокращения пропускной способности.

Таким образом, ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение как безопасности, так и улучшения инфраструктуры КПП.

География и соседство: «Даут-ата» и казахстанский «Тажен»

КПП «Даут-ата» непосредственно примыкает к казахстанскому пункту пропуска «Тажен», который находится в Бейнеуском районе Мангистауской области.

Это один из ключевых маршрутов для пересечения границы между Казахстаном и Узбекистаном.

Любые временные ограничения на узбекской стороне непосредственно влияют на движение транспорта и людей в регионе, что делает ситуацию актуальной для местных жителей и транзитных пассажиров.

Что важно знать путешественникам