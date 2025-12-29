18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.12.2025, 15:57

Узбекистан ограничивает пересечение границы для казахстанцев

Новости Казахстана 0 787

На контрольно-пропускном пункте (КПП) «Даут-ата», расположенном на границе Узбекистана с Казахстаном, вводятся временные ограничения. Решение затрагивает движение пешеходов, легковых автомобилей и автобусов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов Мангистауской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Причины ограничений: безопасность и реконструкция

Как уточнили в ведомстве 29 декабря 2025 года, решение о временном ограничении движения принял Таможенный комитет Министерства экономики и финансов Узбекистана.

  • Ограничения введены в целях безопасности.

  • Они связаны с продолжающейся реконструкцией пункта пропуска, что требует сокращения пропускной способности.

Таким образом, ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение как безопасности, так и улучшения инфраструктуры КПП.

География и соседство: «Даут-ата» и казахстанский «Тажен»

КПП «Даут-ата» непосредственно примыкает к казахстанскому пункту пропуска «Тажен», который находится в Бейнеуском районе Мангистауской области.

  • Это один из ключевых маршрутов для пересечения границы между Казахстаном и Узбекистаном.

  • Любые временные ограничения на узбекской стороне непосредственно влияют на движение транспорта и людей в регионе, что делает ситуацию актуальной для местных жителей и транзитных пассажиров.

Что важно знать путешественникам

  • Время восстановления работы КПП пока не уточняется, поэтому рекомендуется планировать поездки с запасом времени.

  • На границе возможно временное скопление транспортных средств.

  • Для актуальной информации стоит следить за официальными сообщениями Таможенного комитета Узбекистана и пресс-службой Мангистауской области.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь