Казахстан встречает Новый год с сюрпризом

Казахстанцев в последние дни уходящего года и в саму новогоднюю ночь ожидает нетипичная для конца декабря погода. Вместо устойчивых морозов и ясных дней в страну приходит южный тёплый циклон, который принесёт осадки, перепады температуры и сложные погодные условия. Об этом сообщили синоптики «Казгидромета», передает Lada.kz.
По данным метеорологов, холодный антициклон постепенно покидает территорию Казахстана, освобождая место более тёплым воздушным массам. Это приведёт к резкому изменению погодного фона практически во всех регионах страны.
Синоптики предупреждают: на фоне смены атмосферных процессов в конце декабря возможны осадки различной интенсивности, усиление ветра, туман и гололёд, что особенно важно учитывать при планировании поездок и праздничных мероприятий.
В период 30–31 декабря в северных и центральных регионах прогнозируется неустойчивая и снежная погода:
в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях ожидаются снег и метель;
в области Улытау осадки начнутся в виде дождя, который затем перейдёт в снег.
Такая погодная комбинация может осложнить ситуацию на дорогах, особенно в ночное время.
На юге Казахстана праздничные дни пройдут под знаком дождливой и сравнительно тёплой погоды. Здесь осадки будут выпадать преимущественно в жидкой фазе, что для конца декабря считается аномалией.
Синоптики отмечают, что подобные условия связаны с активным переносом тёплого воздуха из южных широт.
Практически по всей территории республики ожидаются:
гололёд;
туманы;
усиление ветра с порывами.
Метеорологи призывают жителей и гостей страны быть осторожными, особенно при передвижении по трассам и в условиях плохой видимости.
Изменения затронут и температурный режим. По данным «Казгидромета»:
30 декабря на севере и в центре Казахстана,
30–31 декабря на востоке страны
дневная температура повысится до –2…+3 градусов.
На юге республики воздух прогреется ещё заметнее — до +5…+15 градусов тепла, что больше характерно для начала весны, чем для новогодних праздников.
Таким образом, Казахстан встретит Новый год без привычных сильных морозов, но с дождями, метелями и резкими перепадами погоды. Синоптики советуют учитывать прогноз при подготовке к праздникам — особенно тем, кто планирует дальние поездки или встречи на открытом воздухе.
Комментарии0 комментарий(ев)