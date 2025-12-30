Казахстан встречает Новый год с сюрпризом

Казахстанцев в последние дни уходящего года и в саму новогоднюю ночь ожидает нетипичная для конца декабря погода . Вместо устойчивых морозов и ясных дней в страну приходит южный тёплый циклон , который принесёт осадки, перепады температуры и сложные погодные условия. Об этом сообщили синоптики «Казгидромета», передает Lada.kz.

Фото: culture.ru

Антициклон уходит: погоду будет диктовать тепло с юга

По данным метеорологов, холодный антициклон постепенно покидает территорию Казахстана, освобождая место более тёплым воздушным массам. Это приведёт к резкому изменению погодного фона практически во всех регионах страны.

Синоптики предупреждают: на фоне смены атмосферных процессов в конце декабря возможны осадки различной интенсивности, усиление ветра, туман и гололёд, что особенно важно учитывать при планировании поездок и праздничных мероприятий.

Снег, метель и дождь: что ждёт регионы

В период 30–31 декабря в северных и центральных регионах прогнозируется неустойчивая и снежная погода:

в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях ожидаются снег и метель ;

в области Улытау осадки начнутся в виде дождя, который затем перейдёт в снег.

Такая погодная комбинация может осложнить ситуацию на дорогах, особенно в ночное время.

Юг страны встретит Новый год под дождём

На юге Казахстана праздничные дни пройдут под знаком дождливой и сравнительно тёплой погоды. Здесь осадки будут выпадать преимущественно в жидкой фазе, что для конца декабря считается аномалией.

Синоптики отмечают, что подобные условия связаны с активным переносом тёплого воздуха из южных широт.

Гололёд и туман: дополнительные риски

Практически по всей территории республики ожидаются:

гололёд ;

туманы ;

усиление ветра с порывами.

Метеорологи призывают жителей и гостей страны быть осторожными, особенно при передвижении по трассам и в условиях плохой видимости.

Температурные качели: где станет теплее

Изменения затронут и температурный режим. По данным «Казгидромета»:

30 декабря на севере и в центре Казахстана,

30–31 декабря на востоке страны

дневная температура повысится до –2…+3 градусов.

На юге республики воздух прогреется ещё заметнее — до +5…+15 градусов тепла, что больше характерно для начала весны, чем для новогодних праздников.

Новый год с сюрпризом

Таким образом, Казахстан встретит Новый год без привычных сильных морозов, но с дождями, метелями и резкими перепадами погоды. Синоптики советуют учитывать прогноз при подготовке к праздникам — особенно тем, кто планирует дальние поездки или встречи на открытом воздухе.