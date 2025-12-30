18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
30.12.2025, 08:08

Казахстанские врачи оказались с миллиардами на руках

Новости Казахстана 0 584

Казахстанские медики оказались обладателями медицинских перчаток, которые изначально продавались как «отечественные», но на деле оказались импортными и стоили в два раза дороже рыночной цены. Этот скандал выявила проверка Высшей аудиторской палаты (ВАП), а разбирательство продолжается, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Health.

Фото: 1medtorg.ru
Фото: 1medtorg.ru

Скандальная закупка: от 62 миллионов до 8 миллиардов тенге

В 2024 году национальный оператор "СК-Фармация" приобрёл у ТОО KazMedProm 62 миллиона пар медицинских перчаток на сумму 8 миллиардов тенге. На первый взгляд, покупка выглядела стандартной для системы здравоохранения, ведь "СК-Фармация" отвечает за закупку и поставку лекарств и медицинских изделий по всей стране.

Однако аудиторы Высшей аудиторской палаты обратили внимание на ряд странностей. Выяснилось, что ранее KazMedProm закупило идентичные перчатки Panagloves в Таиланде в таком же объёме.

Это породило серьёзные сомнения: возможно, импортная продукция перепродавалась под видом отечественной, причём по цене почти в два раза выше рыночной. Если на рынке такие перчатки стоят около 40 тенге за пару, то государству их продавали по 98 тенге.

Глава ВАП Алихан Смаилов подчеркнул:

«Закупочная цена для государства оказалась в два раза выше рыночной, что привело к дополнительным бюджетным расходам в размере 5,3 миллиарда тенге».

Объяснение "СК-Фармации": цена ниже предельной, но вопросы остаются

На вопросы Tengri Health о причинах такой закупки глава правления "СК-Фармации" Нурлыбек Асылбеков отметил, что перчатки покупали «по цене ниже предельной». При этом он признал, что ситуация требует системного пересмотра:

«По нему мы сейчас проводим системную работу, по долгосрочным договорам по лекарственным средствам и медицинским изделиям».

Что касается ответственности сотрудников и деталей закупки, Асылбеков заявил:

«Расследование это покажет».

Глава юридического департамента "СК-Фармации" добавила, что с точки зрения их организации «все действия были проведены правомерно» и на данный момент никто не проходит по делу следствие.

Последствия и вопросы к системе

Случай с перчатками выявил ряд проблем:

  • Возможность перепродажи импортной продукции под видом отечественной.

  • Серьёзное завышение цен на государственные закупки.

  • Недостаточный контроль над поставщиками и закупками крупных партий медицинских изделий.

Эксперты отмечают, что это не просто финансовый скандал, но и сигнал для системы здравоохранения о необходимости пересмотра процедур закупок и ужесточения контроля за национальными операторами.

