Новый банковский расклад в Казахстане: что надо знать о вкладах

29 декабря 2025 года парламент Казахстана принял новый закон о банках и направил его на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: © depositphotos.com/LyazaTretyakova

Основное новшество — введение двух типов банковских лицензий:

Универсальная лицензия — для действующих крупных банков, которые продолжат работу в привычном формате.

Базовая лицензия — для новых и небольших игроков на рынке. Эти банки смогут открывать депозиты и карточки для физических лиц, участвуя в системе гарантирования.

По словам главы КФГД Адиля Утембаева, базовая лицензия может стать реальностью уже в первой половине 2026 года. «Мы оцениваем банки не по виду лицензии, а по их праву принимать депозиты населения», — подчеркнул он.

Гарантия депозитов: почти полная защита для населения

На сегодня 99,8% счетов физических лиц в казахстанских банках защищены гарантией на полную сумму. Однако в банках есть и крупные депозиты, которые формируют значительный объем, хотя их доля невелика.

Главные принципы защиты:

Все депозиты застрахованы отдельно в каждом банке. Вкладчик может распределять сбережения между разными банками, повышая безопасность капитала. Максимальные суммы гарантии: Гибкие и срочные депозиты — до 10 млн тенге (17 банков).

Сберегательные депозиты — до 20 млн тенге (15 банков).

Таким образом, при правильном распределении вкладчик может полностью защитить до 300 млн тенге. Финансирование системы ложится на банки, а не на вкладчиков напрямую. Издержки могут быть учтены через ставки и комиссии, но вкладчик получает равную и простую защиту.

Что важно знать о будущем защите депозитов

История показывает, что суммы гарантии в Казахстане увеличивались поэтапно, часто как антикризисная мера для поддержания доверия вкладчиков.

Физлица и ИП формируют около 40% банковских пассивов, и фонд регулирует риски «под капотом», обеспечивая доступную защиту для всех.

Адиль Утембаев: «Для вкладчика эти детали могут оставаться незаметными, но фактически каждый получает одинаковую защиту».

Сроки выплат станут короче

Новый закон не меняет функции фонда гарантирования депозитов, но ускоряет процесс выплат:

Ранее — 35 рабочих дней , теперь — 20 рабочих дней .

На практике выплаты уже происходят быстрее: Tengri Bank и AsiaCreditBank — за 8 дней. Capital Bank Kazakhstan — за 6 дней.



Как организуются выплаты:

Выбирается банк-агент из крупных и устойчивых банков. Он получает средства и реестр вкладчиков до начала выплат. Вкладчик обращается с документом, удостоверяющим личность, в течение одного года.

Резервы фонда: защита без налогоплательщиков

Доступные резервы — 1,4 трлн тенге (5,3% от базы депозитов).

Предусмотрены три дополнительных механизма финансирования без участия государства.

Стресс-тесты подтверждают готовность системы к кризисным сценариям.

Взносы банков соразмерны росту депозитов: +15% в этом году и +20% в 2024 году. В сложных условиях возможно дальнейшее увеличение резервов.

Дедолларизация: тренд, который не закончится

Доля валютных депозитов физических лиц снизилась с 79,2% в 2015 году до 22,3% к ноябрю 2025 года .

«Массовый» сегмент депозитов в валюте стабилен — около 10%.

Фонд рассматривает снижение долларизации как устойчивый тренд, а не временное явление, несмотря на низкие ставки по валютным депозитам.

Ставки по депозитам и интересные инструменты для вкладчиков

В 2025 году наблюдался рост срочных и сберегательных вкладов в тенге — более чем в 10 раз и в 1,5 раза соответственно.

Отмена предельных ставок позволила внедрить «тонкие» инструменты развития депозитов с повышенной доходностью.

Вкладчики все увереннее используют более сложные финансовые инструменты, но при этом сохраняют гарантированную защиту капитала.

Выводы: как сохранить деньги в 2026 году

Распределяйте депозиты между банками в пределах гарантируемых сумм. Следите за типом вклада: срочные, гибкие и сберегательные — имеют разные лимиты защиты. Учитывайте дедолларизацию и преимущества тенговых вкладов. Сроки выплат ускоряются, резервов достаточно даже для кризисов.

Адиль Утембаев резюмирует: «Система гарантирования депозитов устойчива, депозитный рынок растет, и вкладчики могут спокойно планировать свои сбережения в 2026 году».