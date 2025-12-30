Новый банковский расклад в Казахстане: что надо знать о вкладах

29 декабря 2025 года парламент Казахстана принял новый закон о банках и направил его на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
Основное новшество — введение двух типов банковских лицензий:
Универсальная лицензия — для действующих крупных банков, которые продолжат работу в привычном формате.
Базовая лицензия — для новых и небольших игроков на рынке. Эти банки смогут открывать депозиты и карточки для физических лиц, участвуя в системе гарантирования.
По словам главы КФГД Адиля Утембаева, базовая лицензия может стать реальностью уже в первой половине 2026 года. «Мы оцениваем банки не по виду лицензии, а по их праву принимать депозиты населения», — подчеркнул он.
На сегодня 99,8% счетов физических лиц в казахстанских банках защищены гарантией на полную сумму. Однако в банках есть и крупные депозиты, которые формируют значительный объем, хотя их доля невелика.
Главные принципы защиты:
Все депозиты застрахованы отдельно в каждом банке. Вкладчик может распределять сбережения между разными банками, повышая безопасность капитала.
Максимальные суммы гарантии:
Гибкие и срочные депозиты — до 10 млн тенге (17 банков).
Сберегательные депозиты — до 20 млн тенге (15 банков).
Таким образом, при правильном распределении вкладчик может полностью защитить до 300 млн тенге.
Финансирование системы ложится на банки, а не на вкладчиков напрямую. Издержки могут быть учтены через ставки и комиссии, но вкладчик получает равную и простую защиту.
История показывает, что суммы гарантии в Казахстане увеличивались поэтапно, часто как антикризисная мера для поддержания доверия вкладчиков.
Физлица и ИП формируют около 40% банковских пассивов, и фонд регулирует риски «под капотом», обеспечивая доступную защиту для всех.
Адиль Утембаев: «Для вкладчика эти детали могут оставаться незаметными, но фактически каждый получает одинаковую защиту».
Новый закон не меняет функции фонда гарантирования депозитов, но ускоряет процесс выплат:
Ранее — 35 рабочих дней, теперь — 20 рабочих дней.
На практике выплаты уже происходят быстрее:
Tengri Bank и AsiaCreditBank — за 8 дней.
Capital Bank Kazakhstan — за 6 дней.
Как организуются выплаты:
Выбирается банк-агент из крупных и устойчивых банков.
Он получает средства и реестр вкладчиков до начала выплат.
Вкладчик обращается с документом, удостоверяющим личность, в течение одного года.
Доступные резервы — 1,4 трлн тенге (5,3% от базы депозитов).
Предусмотрены три дополнительных механизма финансирования без участия государства.
Стресс-тесты подтверждают готовность системы к кризисным сценариям.
Взносы банков соразмерны росту депозитов: +15% в этом году и +20% в 2024 году. В сложных условиях возможно дальнейшее увеличение резервов.
Доля валютных депозитов физических лиц снизилась с 79,2% в 2015 году до 22,3% к ноябрю 2025 года.
«Массовый» сегмент депозитов в валюте стабилен — около 10%.
Фонд рассматривает снижение долларизации как устойчивый тренд, а не временное явление, несмотря на низкие ставки по валютным депозитам.
В 2025 году наблюдался рост срочных и сберегательных вкладов в тенге — более чем в 10 раз и в 1,5 раза соответственно.
Отмена предельных ставок позволила внедрить «тонкие» инструменты развития депозитов с повышенной доходностью.
Вкладчики все увереннее используют более сложные финансовые инструменты, но при этом сохраняют гарантированную защиту капитала.
Распределяйте депозиты между банками в пределах гарантируемых сумм.
Следите за типом вклада: срочные, гибкие и сберегательные — имеют разные лимиты защиты.
Учитывайте дедолларизацию и преимущества тенговых вкладов.
Сроки выплат ускоряются, резервов достаточно даже для кризисов.
Адиль Утембаев резюмирует: «Система гарантирования депозитов устойчива, депозитный рынок растет, и вкладчики могут спокойно планировать свои сбережения в 2026 году».
Комментарии0 комментарий(ев)