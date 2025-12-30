18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.12.2025, 09:00

Новый банковский расклад в Казахстане: что надо знать о вкладах

Новости Казахстана 0 1 179

29 декабря 2025 года парламент Казахстана принял новый закон о банках и направил его на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: © depositphotos.com/LyazaTretyakova
Фото: © depositphotos.com/LyazaTretyakova

Основное новшество — введение двух типов банковских лицензий:

  • Универсальная лицензия — для действующих крупных банков, которые продолжат работу в привычном формате.

  • Базовая лицензия — для новых и небольших игроков на рынке. Эти банки смогут открывать депозиты и карточки для физических лиц, участвуя в системе гарантирования.

По словам главы КФГД Адиля Утембаева, базовая лицензия может стать реальностью уже в первой половине 2026 года. «Мы оцениваем банки не по виду лицензии, а по их праву принимать депозиты населения», — подчеркнул он.

Гарантия депозитов: почти полная защита для населения

На сегодня 99,8% счетов физических лиц в казахстанских банках защищены гарантией на полную сумму. Однако в банках есть и крупные депозиты, которые формируют значительный объем, хотя их доля невелика.

Главные принципы защиты:

  1. Все депозиты застрахованы отдельно в каждом банке. Вкладчик может распределять сбережения между разными банками, повышая безопасность капитала.

  2. Максимальные суммы гарантии:

    • Гибкие и срочные депозиты — до 10 млн тенге (17 банков).

    • Сберегательные депозиты — до 20 млн тенге (15 банков).

    • Таким образом, при правильном распределении вкладчик может полностью защитить до 300 млн тенге.

  3. Финансирование системы ложится на банки, а не на вкладчиков напрямую. Издержки могут быть учтены через ставки и комиссии, но вкладчик получает равную и простую защиту.

Что важно знать о будущем защите депозитов

  • История показывает, что суммы гарантии в Казахстане увеличивались поэтапно, часто как антикризисная мера для поддержания доверия вкладчиков.

  • Физлица и ИП формируют около 40% банковских пассивов, и фонд регулирует риски «под капотом», обеспечивая доступную защиту для всех.

Адиль Утембаев: «Для вкладчика эти детали могут оставаться незаметными, но фактически каждый получает одинаковую защиту».

Сроки выплат станут короче

Новый закон не меняет функции фонда гарантирования депозитов, но ускоряет процесс выплат:

  • Ранее — 35 рабочих дней, теперь — 20 рабочих дней.

  • На практике выплаты уже происходят быстрее:

    • Tengri Bank и AsiaCreditBank — за 8 дней.

    • Capital Bank Kazakhstan — за 6 дней.

Как организуются выплаты:

  1. Выбирается банк-агент из крупных и устойчивых банков.

  2. Он получает средства и реестр вкладчиков до начала выплат.

  3. Вкладчик обращается с документом, удостоверяющим личность, в течение одного года.

Резервы фонда: защита без налогоплательщиков

  • Доступные резервы — 1,4 трлн тенге (5,3% от базы депозитов).

  • Предусмотрены три дополнительных механизма финансирования без участия государства.

  • Стресс-тесты подтверждают готовность системы к кризисным сценариям.

Взносы банков соразмерны росту депозитов: +15% в этом году и +20% в 2024 году. В сложных условиях возможно дальнейшее увеличение резервов.

Дедолларизация: тренд, который не закончится

  • Доля валютных депозитов физических лиц снизилась с 79,2% в 2015 году до 22,3% к ноябрю 2025 года.

  • «Массовый» сегмент депозитов в валюте стабилен — около 10%.

  • Фонд рассматривает снижение долларизации как устойчивый тренд, а не временное явление, несмотря на низкие ставки по валютным депозитам.

Ставки по депозитам и интересные инструменты для вкладчиков

  • В 2025 году наблюдался рост срочных и сберегательных вкладов в тенге — более чем в 10 раз и в 1,5 раза соответственно.

  • Отмена предельных ставок позволила внедрить «тонкие» инструменты развития депозитов с повышенной доходностью.

  • Вкладчики все увереннее используют более сложные финансовые инструменты, но при этом сохраняют гарантированную защиту капитала.

Выводы: как сохранить деньги в 2026 году

  1. Распределяйте депозиты между банками в пределах гарантируемых сумм.

  2. Следите за типом вклада: срочные, гибкие и сберегательные — имеют разные лимиты защиты.

  3. Учитывайте дедолларизацию и преимущества тенговых вкладов.

  4. Сроки выплат ускоряются, резервов достаточно даже для кризисов.

Адиль Утембаев резюмирует: «Система гарантирования депозитов устойчива, депозитный рынок растет, и вкладчики могут спокойно планировать свои сбережения в 2026 году».

0
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь