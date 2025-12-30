Лизинговые распродажи автомобилей в России: стоит ли казахстанцам гнаться за «льготным» пробегом

В России планируется масштабная распродажа подержанных автомобилей с пробегом. В Казахстане уже обсуждают, повлияет ли это на отечественный рынок и стоит ли гоняться за дешевыми машинами через границу. Эксперты считают, что массового наплыва авто ждать не стоит, но многое будет зависеть от конечной цены, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz

Фото: usedcars.ru

Откуда взялись 50 тысяч автомобилей?

Речь идет о машинах, изъятых российскими лизинговыми компаниями у клиентов за нарушение условий договоров. Всего таких авто около 50 тысяч, и в новом году их выставят на продажу, предлагая скидки от 5 до 40%.

Однако, как отмечают специалисты, даже при привлекательной цене в Казахстан может попасть не более 20% этого объема. Ключевой фактор — конечная стоимость с учетом всех дополнительных платежей, включая таможенные сборы и налоги.

Почему казахстанцев может заинтересовать предложение

По мнению Арсена Шакуова, президента ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения «Общая дорога», интерес покупателей возможен только при заметной разнице в цене.

«Если автомобиль на рынке стоит 10 млн тенге, и предлагают со скидкой 40% — потребитель может быть заинтересован. Но здесь играет роль и НДС, и таможенные расходы. Поэтому, на мой взгляд, это не будет особенно выгодно, потому что лизингодатели редко отпустят машину себе в убыток», — говорит эксперт.

Таким образом, привлекательность предложения напрямую зависит от экономической выгоды для покупателя.

Почему большинство автомобилей останется в России

Эксперты сходятся во мнении, что основную часть подержанных авто выкупит внутренний рынок России. Там машины окажутся значительно дешевле, ведь покупателям не придется платить НДС, таможенные пошлины и утилизационный сбор.

Автоэксперт Алексей Алексеев отмечает:

«В России эти машины легко «переварит» рынок. В основном это двух-–трехлетние авто, которые хорошо подходят для такси и частного пользования. В Казахстане дефицита автомобилей нет — у нас даже строятся новые заводы, поэтому массовый импорт этих машин не актуален».

Что еще может повлиять на рынок

Дополнительным фактором станет обновление российских таксопарков. Уже в следующем году они должны перейти на автомобили собственной сборки, что потенциально может вывести на рынок до 800 тысяч подержанных иномарок.

Даже в этом случае эксперты прогнозируют, что значительная часть машин останется внутри страны: часть выкупят сами таксисты, остальное поглотит российский рынок, где уже наблюдается дефицит автомобилей.

Доберутся ли авто до Казахстана?

Полностью исключать появление российских авто в Казахстане нельзя, но массового импорта ждать не стоит. Из-за утильсбора, таможенных пошлин и сопутствующих расходов чаще завозят лишь ограниченные партии — редкие модели, спецзаказы или авто с уникальными двигателями и комплектациями, отсутствующими на казахстанском рынке.

Таким образом, казахстанцам стоит учитывать все дополнительные расходы и реальную экономию, прежде чем пытаться воспользоваться распродажей в соседней стране.