Казахстан готовит ипотечный фейерверк: какие госпрограммы спасут кошелек в 2026 году

В 2026 году казахстанцы смогут продолжать пользоваться несколькими государственными ипотечными программами. Какие инициативы точно сохранятся и на каких условиях можно будет купить квартиру в ближайшие 12 месяцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: shutterstock.com, krisha.kz

«Наурыз» — работает до 2031 года

Отбасы банк подтвердил, что программа «Наурыз» будет действовать ещё как минимум шесть лет, до 2031 года. Весной 2026 года, вероятно, стартует приём новых заявок.

Условия программы:

Процентная ставка: 9% (для социально уязвимых очередников — 7%).

Первоначальный взнос: 10% для квартир с чистовой отделкой, 20% — для черновой.

Максимальная сумма кредита: 36 млн тенге для Астаны и Алматы, 30 млн — для остальных регионов.

Срок кредитования: до 19 лет.

Совет: заранее подготовьте документы и накопления, чтобы подать заявку сразу после старта приёма.

«Наурыз жұмыскер» — для работников ключевых отраслей

Параллельно с «Наурыз» будет работать программа «Наурыз жұмыскер», рассчитанная на сотрудников промышленности, транспорта, сельского хозяйства, энергетики и водных ресурсов.

Особенности:

Условия полностью совпадают с «Наурыз».

Новый приём заявок также ожидается весной 2026 года.

«7-20-25» — проверенная временем ипотека

Госпрограмма «7-20-25» продолжит работу и в 2026 году. Первый транш в размере 25 млрд тенге будет выделен уже 5 января.

Условия:

Процентная ставка: 7%.

Первоначальный взнос: от 20%.

Срок кредита: до 25 лет.

Максимальная сумма: 30 млн тг — Астана, Алматы и пригороды, а также Актау, Атырау, Шымкент. 25 млн тг — Караганда. 20 млн тг — другие регионы.



Совет: суммы по программе в 2026 году увеличены, поэтому есть шанс выбрать более просторное жильё.

Женская ипотека «Умай» — шанс для женщин

Программа «Умай», запуск которой переносился в 2025 году, должна заработать в 2026 году. Точные лимиты и даты старта пока неизвестны, но финансирование уже запланировано.

Условия:

Ставка: 14,4% с возможным снижением до 3,5–5%.

Первоначальный взнос: 15–20%.

Максимальная сумма займа: до 50 млн тенге.

Срок ипотеки: до 25 лет.

Совет: женщинам стоит следить за официальными объявлениями Отбасы банка, чтобы успеть подать заявку сразу после старта.

«Зелёная ипотека» — для экологичных квартир

«Зелёная ипотека» предназначена для покупки энергоэффективного и экологичного жилья. Под «зелёным» понимаются ЖК с сертификатами LEED, BREEAM, ГОСТ Р или OMIR.

В 2025 году по программе оформлено 570 займов на общую сумму 14,7 млрд тенге. В 2026 году кредитование продолжится.

Условия:

Максимальная сумма займа: до 50 млн тенге.

Первоначальный взнос: от 20% (от 15% для получателей жилищных выплат).

Процентная ставка: 12,5% годовых (ГЭСВ 13,3–18,1%).

После накопления 50% от суммы займа ставка снижается до 3,5–5% годовых (ГЭСВ — 3,6–6,9%).

Совет: заранее выбирайте подходящие «зелёные» ЖК — их список опубликован на сайте Отбасы банка.