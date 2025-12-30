Казахстан готовит ипотечный фейерверк: какие госпрограммы спасут кошелек в 2026 году

В 2026 году казахстанцы смогут продолжать пользоваться несколькими государственными ипотечными программами. Какие инициативы точно сохранятся и на каких условиях можно будет купить квартиру в ближайшие 12 месяцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Отбасы банк подтвердил, что программа «Наурыз» будет действовать ещё как минимум шесть лет, до 2031 года. Весной 2026 года, вероятно, стартует приём новых заявок.
Условия программы:
Процентная ставка: 9% (для социально уязвимых очередников — 7%).
Первоначальный взнос: 10% для квартир с чистовой отделкой, 20% — для черновой.
Максимальная сумма кредита: 36 млн тенге для Астаны и Алматы, 30 млн — для остальных регионов.
Срок кредитования: до 19 лет.
Совет: заранее подготовьте документы и накопления, чтобы подать заявку сразу после старта приёма.
Параллельно с «Наурыз» будет работать программа «Наурыз жұмыскер», рассчитанная на сотрудников промышленности, транспорта, сельского хозяйства, энергетики и водных ресурсов.
Особенности:
Условия полностью совпадают с «Наурыз».
Новый приём заявок также ожидается весной 2026 года.
Госпрограмма «7-20-25» продолжит работу и в 2026 году. Первый транш в размере 25 млрд тенге будет выделен уже 5 января.
Условия:
Процентная ставка: 7%.
Первоначальный взнос: от 20%.
Срок кредита: до 25 лет.
Максимальная сумма:
30 млн тг — Астана, Алматы и пригороды, а также Актау, Атырау, Шымкент.
25 млн тг — Караганда.
20 млн тг — другие регионы.
Совет: суммы по программе в 2026 году увеличены, поэтому есть шанс выбрать более просторное жильё.
Программа «Умай», запуск которой переносился в 2025 году, должна заработать в 2026 году. Точные лимиты и даты старта пока неизвестны, но финансирование уже запланировано.
Условия:
Ставка: 14,4% с возможным снижением до 3,5–5%.
Первоначальный взнос: 15–20%.
Максимальная сумма займа: до 50 млн тенге.
Срок ипотеки: до 25 лет.
Совет: женщинам стоит следить за официальными объявлениями Отбасы банка, чтобы успеть подать заявку сразу после старта.
«Зелёная ипотека» предназначена для покупки энергоэффективного и экологичного жилья. Под «зелёным» понимаются ЖК с сертификатами LEED, BREEAM, ГОСТ Р или OMIR.
В 2025 году по программе оформлено 570 займов на общую сумму 14,7 млрд тенге. В 2026 году кредитование продолжится.
Условия:
Максимальная сумма займа: до 50 млн тенге.
Первоначальный взнос: от 20% (от 15% для получателей жилищных выплат).
Процентная ставка: 12,5% годовых (ГЭСВ 13,3–18,1%).
После накопления 50% от суммы займа ставка снижается до 3,5–5% годовых (ГЭСВ — 3,6–6,9%).
Совет: заранее выбирайте подходящие «зелёные» ЖК — их список опубликован на сайте Отбасы банка.
