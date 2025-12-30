18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.12.2025, 11:02

Казахстан готовит ипотечный фейерверк: какие госпрограммы спасут кошелек в 2026 году

Новости Казахстана 0 401

В 2026 году казахстанцы смогут продолжать пользоваться несколькими государственными ипотечными программами. Какие инициативы точно сохранятся и на каких условиях можно будет купить квартиру в ближайшие 12 месяцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: shutterstock.com, krisha.kz
Фото: shutterstock.com, krisha.kz

«Наурыз» — работает до 2031 года

Отбасы банк подтвердил, что программа «Наурыз» будет действовать ещё как минимум шесть лет, до 2031 года. Весной 2026 года, вероятно, стартует приём новых заявок.

Условия программы:

  • Процентная ставка: 9% (для социально уязвимых очередников — 7%).

  • Первоначальный взнос: 10% для квартир с чистовой отделкой, 20% — для черновой.

  • Максимальная сумма кредита: 36 млн тенге для Астаны и Алматы, 30 млн — для остальных регионов.

  • Срок кредитования: до 19 лет.

Совет: заранее подготовьте документы и накопления, чтобы подать заявку сразу после старта приёма.

«Наурыз жұмыскер» — для работников ключевых отраслей

Параллельно с «Наурыз» будет работать программа «Наурыз жұмыскер», рассчитанная на сотрудников промышленности, транспорта, сельского хозяйства, энергетики и водных ресурсов.

Особенности:

  • Условия полностью совпадают с «Наурыз».

  • Новый приём заявок также ожидается весной 2026 года.

«7-20-25» — проверенная временем ипотека

Госпрограмма «7-20-25» продолжит работу и в 2026 году. Первый транш в размере 25 млрд тенге будет выделен уже 5 января.

Условия:

  • Процентная ставка: 7%.

  • Первоначальный взнос: от 20%.

  • Срок кредита: до 25 лет.

  • Максимальная сумма:

    • 30 млн тг — Астана, Алматы и пригороды, а также Актау, Атырау, Шымкент.

    • 25 млн тг — Караганда.

    • 20 млн тг — другие регионы.

Совет: суммы по программе в 2026 году увеличены, поэтому есть шанс выбрать более просторное жильё.

Женская ипотека «Умай» — шанс для женщин

Программа «Умай», запуск которой переносился в 2025 году, должна заработать в 2026 году. Точные лимиты и даты старта пока неизвестны, но финансирование уже запланировано.

Условия:

  • Ставка: 14,4% с возможным снижением до 3,5–5%.

  • Первоначальный взнос: 15–20%.

  • Максимальная сумма займа: до 50 млн тенге.

  • Срок ипотеки: до 25 лет.

Совет: женщинам стоит следить за официальными объявлениями Отбасы банка, чтобы успеть подать заявку сразу после старта.

«Зелёная ипотека» — для экологичных квартир

«Зелёная ипотека» предназначена для покупки энергоэффективного и экологичного жилья. Под «зелёным» понимаются ЖК с сертификатами LEED, BREEAM, ГОСТ Р или OMIR.

В 2025 году по программе оформлено 570 займов на общую сумму 14,7 млрд тенге. В 2026 году кредитование продолжится.

Условия:

  • Максимальная сумма займа: до 50 млн тенге.

  • Первоначальный взнос: от 20% (от 15% для получателей жилищных выплат).

  • Процентная ставка: 12,5% годовых (ГЭСВ 13,3–18,1%).

  • После накопления 50% от суммы займа ставка снижается до 3,5–5% годовых (ГЭСВ — 3,6–6,9%).

Совет: заранее выбирайте подходящие «зелёные» ЖК — их список опубликован на сайте Отбасы банка.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь