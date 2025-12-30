Новый список Минтруда: какие профессии в Казахстане станут самыми доходными с 2026 года

В Казахстане формируется новый портрет высокооплачиваемого специалиста. Обновление профессиональных стандартов с учетом стремительного развития технологий и внедрения искусственного интеллекта меняет расстановку сил на рынке труда. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какие профессии выйдут на первый план в 2026 году и в каких отраслях спрос на кадры будет максимальным, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
В течение 2025 года государственные органы разработали и актуализировали 132 профессиональных стандарта, охватывающих более 1,1 тысячи профессий. Примечательно, что почти 600 из них относятся к рабочим специальностям.
На сегодняшний день в Реестре профессиональных стандартов числится 864 документа, которые распространяются более чем на 4,5 тысячи профессий. Это один из самых масштабных пересмотров требований к квалификации за последние годы.
Ключевая цель изменений — адаптация рынка труда к цифровизации, автоматизации и активному внедрению генеративного искусственного интеллекта, который уже меняет содержание труда во многих сферах.
При обновлении стандартов государство сделало акцент сразу на двух направлениях:
рабочие профессии, без которых невозможно развитие базовых отраслей экономики;
технологические компетенции, связанные с ИИ, цифровыми платформами и автоматизированными системами.
Фактически это означает пересмотр привычного представления о «перспективных» профессиях: хорошо зарабатывать смогут не только айти-специалисты, но и квалифицированные рабочие с современными навыками.
В обновленный перечень наиболее востребованных специальностей вошли профессии, напрямую связанные с цифровой трансформацией экономики. Среди них:
виртуальный и цифровой проектировщик (BIM-специалист);
оператор беспилотных авиационных систем;
специалист по виртуальной и дополненной реальности;
инспектор по кибербезопасности;
эксперты по автоматизации и управлению цифровыми процессами.
Как отметил президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Ерасыл Жуманбаев, профессиональные стандарты становятся универсальным ориентиром не только для работодателей, но и для системы образования.
«Стремительное развитие технологий меняет производство быстрее, чем успевают обновляться привычные подходы к подготовке кадров. Поэтому профессиональные стандарты становятся практичным ориентиром для рынка труда и системы образования. Это основа устойчивого роста и доверия к квалификации», — подчеркнул он.
Разработкой и пересмотром профстандартов занимаются более 50 отраслевых советов при государственных органах. В эту работу вовлечены свыше 900 экспертов — представители госструктур, бизнеса, профессиональных объединений и образовательных учреждений.
По оценкам властей, в ближайшие годы стопроцентный охват востребованных профессий профессиональными стандартами станет приоритетом. Наибольший кадровый дефицит ожидается в следующих сферах:
промышленность;
строительство;
сельское хозяйство;
транспорт и логистика.
Именно в этих отраслях специалисты с подтвержденной квалификацией смогут рассчитывать на стабильную занятость и рост доходов.
Уже с 2026 года обновленные требования начнут активно влиять на найм, оплату труда и карьерное продвижение. Работодатели будут ориентироваться на профессиональные стандарты при формировании зарплатных сеток, а соискатели — при выборе обучения и переквалификации.
Это означает, что казахстанцы, которые заранее инвестируют в актуальные навыки и подтвержденную квалификацию, окажутся в более выигрышном положении.
С 2030 года применение профессиональных стандартов в трудовых отношениях станет обязательным. Власти подчеркивают, что переход от устаревших квалификационных справочников к новой системе будет поэтапным и максимально мягким.
Основной акцент сделан на:
снижение рисков для работодателей;
защиту работников от резкого изменения требований;
формирование прозрачной и понятной системы оценки квалификаций.
Обновление профстандартов показывает: в 2026 году хорошо зарабатывать смогут не только представители IT, но и квалифицированные рабочие, инженеры, операторы высокотехнологичного оборудования и специалисты по цифровой безопасности. Рынок труда Казахстана входит в фазу, где решающим фактором становятся не дипломы «по старинке», а реальные навыки, соответствующие новым стандартам экономики.
