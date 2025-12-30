Новый список Минтруда: какие профессии в Казахстане станут самыми доходными с 2026 года

В Казахстане формируется новый портрет высокооплачиваемого специалиста. Обновление профессиональных стандартов с учетом стремительного развития технологий и внедрения искусственного интеллекта меняет расстановку сил на рынке труда. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, какие профессии выйдут на первый план в 2026 году и в каких отраслях спрос на кадры будет максимальным, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz .

Фото: кадр YouTube

Рынок труда под перезагрузкой: что изменилось

В течение 2025 года государственные органы разработали и актуализировали 132 профессиональных стандарта, охватывающих более 1,1 тысячи профессий. Примечательно, что почти 600 из них относятся к рабочим специальностям.

На сегодняшний день в Реестре профессиональных стандартов числится 864 документа, которые распространяются более чем на 4,5 тысячи профессий. Это один из самых масштабных пересмотров требований к квалификации за последние годы.

Ключевая цель изменений — адаптация рынка труда к цифровизации, автоматизации и активному внедрению генеративного искусственного интеллекта, который уже меняет содержание труда во многих сферах.

Ставка на рабочие профессии и цифровые навыки

При обновлении стандартов государство сделало акцент сразу на двух направлениях:

рабочие профессии , без которых невозможно развитие базовых отраслей экономики;

технологические компетенции, связанные с ИИ, цифровыми платформами и автоматизированными системами.

Фактически это означает пересмотр привычного представления о «перспективных» профессиях: хорошо зарабатывать смогут не только айти-специалисты, но и квалифицированные рабочие с современными навыками.

Профессии будущего: от дронов до виртуальной реальности

В обновленный перечень наиболее востребованных специальностей вошли профессии, напрямую связанные с цифровой трансформацией экономики. Среди них:

виртуальный и цифровой проектировщик (BIM-специалист) ;

оператор беспилотных авиационных систем ;

специалист по виртуальной и дополненной реальности ;

инспектор по кибербезопасности ;

эксперты по автоматизации и управлению цифровыми процессами.

Как отметил президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Ерасыл Жуманбаев, профессиональные стандарты становятся универсальным ориентиром не только для работодателей, но и для системы образования.

«Стремительное развитие технологий меняет производство быстрее, чем успевают обновляться привычные подходы к подготовке кадров. Поэтому профессиональные стандарты становятся практичным ориентиром для рынка труда и системы образования. Это основа устойчивого роста и доверия к квалификации», — подчеркнул он.

Где будут нужны специалисты больше всего

Разработкой и пересмотром профстандартов занимаются более 50 отраслевых советов при государственных органах. В эту работу вовлечены свыше 900 экспертов — представители госструктур, бизнеса, профессиональных объединений и образовательных учреждений.

По оценкам властей, в ближайшие годы стопроцентный охват востребованных профессий профессиональными стандартами станет приоритетом. Наибольший кадровый дефицит ожидается в следующих сферах:

промышленность ;

строительство ;

сельское хозяйство ;

транспорт и логистика.

Именно в этих отраслях специалисты с подтвержденной квалификацией смогут рассчитывать на стабильную занятость и рост доходов.

Почему 2026 год станет переломным

Уже с 2026 года обновленные требования начнут активно влиять на найм, оплату труда и карьерное продвижение. Работодатели будут ориентироваться на профессиональные стандарты при формировании зарплатных сеток, а соискатели — при выборе обучения и переквалификации.

Это означает, что казахстанцы, которые заранее инвестируют в актуальные навыки и подтвержденную квалификацию, окажутся в более выигрышном положении.

Что ждет рынок труда после 2030 года

С 2030 года применение профессиональных стандартов в трудовых отношениях станет обязательным. Власти подчеркивают, что переход от устаревших квалификационных справочников к новой системе будет поэтапным и максимально мягким.

Основной акцент сделан на:

снижение рисков для работодателей;

защиту работников от резкого изменения требований;

формирование прозрачной и понятной системы оценки квалификаций.

Итог: кто заработает больше всех

Обновление профстандартов показывает: в 2026 году хорошо зарабатывать смогут не только представители IT, но и квалифицированные рабочие, инженеры, операторы высокотехнологичного оборудования и специалисты по цифровой безопасности. Рынок труда Казахстана входит в фазу, где решающим фактором становятся не дипломы «по старинке», а реальные навыки, соответствующие новым стандартам экономики.