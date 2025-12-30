18+
30.12.2025, 12:56

Валютный кошмар возвращается: почему каждый обвал тенге заставляет казахстанцев бояться завтрашнего дня

Новости Казахстана 0 432

В 2025 году казахстанский тенге вновь показал нестабильность по отношению к доллару США. Несмотря на укрепление к концу года, тревога среди населения сохраняется — и причины этого уходят глубоко в экономическую и психологическую память страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Тенге на качелях: рекордные колебания и их последствия

В течение 2025 года курс тенге к доллару испытывал сильные колебания. Национальная валюта достигла исторического минимума — 549 тенге за доллар, но к концу года сумела укрепиться до 504 тенге по средневзвешенному курсу Национального банка на утро 29 декабря.

Тем не менее казахстанцы сохраняют тревогу и проявляют повышенный интерес к доллару, особенно в конце года. Telegram-канал Tengenomika отмечает, что это поведение связано с опытом прошлых лет и глубокой психологической памятью населения.

"90-е, 2000-е, 2010-е, 2020-е – у каждого поколения был свой 'тот самый день'. Людей пугает не сам курс. Их пугает неопределенность", — отмечают эксперты.

Экономика зависима от внешнего мира

Аналитики указывают, что регулярное ослабление тенге обусловлено не только внутренними экономическими и политическими факторами, но и сильной зависимостью Казахстана от внешних рынков, прежде всего от цен на сырье.

  • Когда цены на нефть и металлы растут — спокойствие в экономике.

  • Когда цены падают — тревога и ожидание новых скачков курса.

"Люди чувствуют: если внешний мир качнет, внутри станет больно", — объясняют эксперты.

Именно эта зависимость делает курс национальной валюты уязвимым и вызывает так называемую "валютную панику", когда население ожидает неизбежного роста доллара.

Паникуют не цифры, а эмоции

Экономисты подчеркивают, что валютная паника начинается в головах людей, а не в обменных пунктах. Она вызвана не финансовой неграмотностью, а глубокой неуверенностью в будущем:

  • Страх потерять работу или доход.

  • Опасение роста цен на товары и услуги.

  • Возможные трудности с выплатой кредитов.

Прошлые кризисы закрепили в сознании казахстанцев опыт: резкое падение курса тенге автоматически ассоциируется с ростом цен и финансовой нестабильностью.

"Люди не 'паникуют'. Они помнят. И каждый раз кажется, что 'в этот раз все иначе'", — поясняют аналитики.

Почему паники будут повторяться

До тех пор, пока экономика Казахстана будет зависеть от внешних факторов, любое колебание курса тенге станет поводом для тревоги.

  • Волатильность валюты отражает нестабильность глобальных рынков.

  • Реакция населения — эмоциональная, а не рациональная.

  • Даже укрепление тенге не снимает исторический и психологический след прошлых кризисов.

В итоге валютные паники в Казахстане — это не проблема знаний или навыков, а эффект долгой памяти и неуверенности в завтрашнем дне.

