Валютный кошмар возвращается: почему каждый обвал тенге заставляет казахстанцев бояться завтрашнего дня

В 2025 году казахстанский тенге вновь показал нестабильность по отношению к доллару США. Несмотря на укрепление к концу года, тревога среди населения сохраняется — и причины этого уходят глубоко в экономическую и психологическую память страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Shutterstock

Тенге на качелях: рекордные колебания и их последствия

В течение 2025 года курс тенге к доллару испытывал сильные колебания. Национальная валюта достигла исторического минимума — 549 тенге за доллар, но к концу года сумела укрепиться до 504 тенге по средневзвешенному курсу Национального банка на утро 29 декабря.

Тем не менее казахстанцы сохраняют тревогу и проявляют повышенный интерес к доллару, особенно в конце года. Telegram-канал Tengenomika отмечает, что это поведение связано с опытом прошлых лет и глубокой психологической памятью населения.

"90-е, 2000-е, 2010-е, 2020-е – у каждого поколения был свой 'тот самый день'. Людей пугает не сам курс. Их пугает неопределенность", — отмечают эксперты.

Экономика зависима от внешнего мира

Аналитики указывают, что регулярное ослабление тенге обусловлено не только внутренними экономическими и политическими факторами, но и сильной зависимостью Казахстана от внешних рынков, прежде всего от цен на сырье.

Когда цены на нефть и металлы растут — спокойствие в экономике.

Когда цены падают — тревога и ожидание новых скачков курса.

"Люди чувствуют: если внешний мир качнет, внутри станет больно", — объясняют эксперты.

Именно эта зависимость делает курс национальной валюты уязвимым и вызывает так называемую "валютную панику", когда население ожидает неизбежного роста доллара.

Паникуют не цифры, а эмоции

Экономисты подчеркивают, что валютная паника начинается в головах людей, а не в обменных пунктах. Она вызвана не финансовой неграмотностью, а глубокой неуверенностью в будущем:

Страх потерять работу или доход.

Опасение роста цен на товары и услуги.

Возможные трудности с выплатой кредитов.

Прошлые кризисы закрепили в сознании казахстанцев опыт: резкое падение курса тенге автоматически ассоциируется с ростом цен и финансовой нестабильностью.

"Люди не 'паникуют'. Они помнят. И каждый раз кажется, что 'в этот раз все иначе'", — поясняют аналитики.

Почему паники будут повторяться

До тех пор, пока экономика Казахстана будет зависеть от внешних факторов, любое колебание курса тенге станет поводом для тревоги.

Волатильность валюты отражает нестабильность глобальных рынков.

Реакция населения — эмоциональная, а не рациональная.

Даже укрепление тенге не снимает исторический и психологический след прошлых кризисов.

В итоге валютные паники в Казахстане — это не проблема знаний или навыков, а эффект долгой памяти и неуверенности в завтрашнем дне.