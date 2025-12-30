Валютный кошмар возвращается: почему каждый обвал тенге заставляет казахстанцев бояться завтрашнего дня

В 2025 году казахстанский тенге вновь показал нестабильность по отношению к доллару США. Несмотря на укрепление к концу года, тревога среди населения сохраняется — и причины этого уходят глубоко в экономическую и психологическую память страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В течение 2025 года курс тенге к доллару испытывал сильные колебания. Национальная валюта достигла исторического минимума — 549 тенге за доллар, но к концу года сумела укрепиться до 504 тенге по средневзвешенному курсу Национального банка на утро 29 декабря.
Тем не менее казахстанцы сохраняют тревогу и проявляют повышенный интерес к доллару, особенно в конце года. Telegram-канал Tengenomika отмечает, что это поведение связано с опытом прошлых лет и глубокой психологической памятью населения.
"90-е, 2000-е, 2010-е, 2020-е – у каждого поколения был свой 'тот самый день'. Людей пугает не сам курс. Их пугает неопределенность", — отмечают эксперты.
Аналитики указывают, что регулярное ослабление тенге обусловлено не только внутренними экономическими и политическими факторами, но и сильной зависимостью Казахстана от внешних рынков, прежде всего от цен на сырье.
Когда цены на нефть и металлы растут — спокойствие в экономике.
Когда цены падают — тревога и ожидание новых скачков курса.
"Люди чувствуют: если внешний мир качнет, внутри станет больно", — объясняют эксперты.
Именно эта зависимость делает курс национальной валюты уязвимым и вызывает так называемую "валютную панику", когда население ожидает неизбежного роста доллара.
Экономисты подчеркивают, что валютная паника начинается в головах людей, а не в обменных пунктах. Она вызвана не финансовой неграмотностью, а глубокой неуверенностью в будущем:
Страх потерять работу или доход.
Опасение роста цен на товары и услуги.
Возможные трудности с выплатой кредитов.
Прошлые кризисы закрепили в сознании казахстанцев опыт: резкое падение курса тенге автоматически ассоциируется с ростом цен и финансовой нестабильностью.
"Люди не 'паникуют'. Они помнят. И каждый раз кажется, что 'в этот раз все иначе'", — поясняют аналитики.
До тех пор, пока экономика Казахстана будет зависеть от внешних факторов, любое колебание курса тенге станет поводом для тревоги.
Волатильность валюты отражает нестабильность глобальных рынков.
Реакция населения — эмоциональная, а не рациональная.
Даже укрепление тенге не снимает исторический и психологический след прошлых кризисов.
В итоге валютные паники в Казахстане — это не проблема знаний или навыков, а эффект долгой памяти и неуверенности в завтрашнем дне.
