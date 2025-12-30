Переселение стало выгодным: сколько будет платить Казахстан каждому члену семьи с 2026 года

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сообщили о государственной поддержке для лиц, включенных в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2026 год. Согласно официальной информации, выплаты и субсидии заметно вырастут, чтобы помочь семьям с переездом, жильем и адаптацией на новом месте, сообщает Lada.kz.

Фото: kt.kz

Субсидии на переезд – один раз, но ощутимо

В 2026 году каждому члену семьи, включенной в региональную квоту, будет предоставлена единовременная субсидия на переезд в размере 70 МРП, что составляет 302 750 тенге. Для сравнения, в 2025 году сумма составляла 275 240 тенге.

Это значит, что государство готово напрямую поддержать семьи при переезде и минимизировать финансовые трудности, связанные с перемещением на новое место жительства.

Ежемесячные выплаты на жилье и коммунальные услуги

Помимо единовременной поддержки, семьи получат ежемесячные субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Размер выплат будет составлять от 15 до 30 МРП, что в денежном выражении составляет 64 875–129 750 тенге. Для сравнения, в 2025 году диапазон выплат был 58 980–117 960 тенге.

Эти меры направлены на то, чтобы переселенцы и кандасы могли спокойно обустроиться в новом регионе, не испытывая финансового давления на начальном этапе жизни.

Помощь работодателям и профессиональная адаптация

Для работодателей, которые помогают переселенцам с трудоустройством, предусмотрена субсидия в размере 400 МРП (1 730 000 тенге, против 1 572 800 тенге в 2025 году).

Кроме того, государство предлагает следующие меры поддержки:

направления на краткосрочное профессиональное обучение ;

содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;

выдачу сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.

Все выплаты и субсидии увеличиваются в связи с ростом МРП до 4325 тенге с 1 января 2026 года (в 2025 году – 3932 тенге).

Региональная квота на 2026 год

Минтруд утвердил региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2026 год в количестве 8278 человек. Целью является оптимальное расселение новых жителей в различных регионах Казахстана.

Кандасы будут распределены так:

Павлодарская область – 977 человек

Акмолинская область – 285 человек

Абайская область – 264 человека

Восточно-Казахстанская область – 200 человек

Северо-Казахстанская область – 200 человек

Костанайская область – 200 человек

Атырауская область – 125 человек

Западно-Казахстанская область – 30 человек

Переселенцы получат квоты следующим образом:

Северо-Казахстанская область – 2820 человек

Павлодарская область – 1655 человек

Восточно-Казахстанская область – 600 человек

Костанайская область – 485 человек

Абайская область – 275 человек

Улытау – 125 человек

Карагандинская область – 37 человек

Что это значит для семей

Рост выплат и расширение субсидий показывают стремление государства максимально поддержать переселенцев и кандасов, облегчая финансовые и бытовые трудности на новом месте. Эксперты отмечают, что такие меры стимулируют экономическую активность, трудоустройство и стабильность населения в регионах.