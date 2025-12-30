Переселение стало выгодным: сколько будет платить Казахстан каждому члену семьи с 2026 года

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сообщили о государственной поддержке для лиц, включенных в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2026 год. Согласно официальной информации, выплаты и субсидии заметно вырастут, чтобы помочь семьям с переездом, жильем и адаптацией на новом месте, сообщает Lada.kz.
В 2026 году каждому члену семьи, включенной в региональную квоту, будет предоставлена единовременная субсидия на переезд в размере 70 МРП, что составляет 302 750 тенге. Для сравнения, в 2025 году сумма составляла 275 240 тенге.
Это значит, что государство готово напрямую поддержать семьи при переезде и минимизировать финансовые трудности, связанные с перемещением на новое место жительства.
Помимо единовременной поддержки, семьи получат ежемесячные субсидии на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Размер выплат будет составлять от 15 до 30 МРП, что в денежном выражении составляет 64 875–129 750 тенге. Для сравнения, в 2025 году диапазон выплат был 58 980–117 960 тенге.
Эти меры направлены на то, чтобы переселенцы и кандасы могли спокойно обустроиться в новом регионе, не испытывая финансового давления на начальном этапе жизни.
Для работодателей, которые помогают переселенцам с трудоустройством, предусмотрена субсидия в размере 400 МРП (1 730 000 тенге, против 1 572 800 тенге в 2025 году).
Кроме того, государство предлагает следующие меры поддержки:
направления на краткосрочное профессиональное обучение;
содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы;
выдачу сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.
Все выплаты и субсидии увеличиваются в связи с ростом МРП до 4325 тенге с 1 января 2026 года (в 2025 году – 3932 тенге).
Минтруд утвердил региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2026 год в количестве 8278 человек. Целью является оптимальное расселение новых жителей в различных регионах Казахстана.
Кандасы будут распределены так:
Павлодарская область – 977 человек
Акмолинская область – 285 человек
Абайская область – 264 человека
Восточно-Казахстанская область – 200 человек
Северо-Казахстанская область – 200 человек
Костанайская область – 200 человек
Атырауская область – 125 человек
Западно-Казахстанская область – 30 человек
Переселенцы получат квоты следующим образом:
Северо-Казахстанская область – 2820 человек
Павлодарская область – 1655 человек
Восточно-Казахстанская область – 600 человек
Костанайская область – 485 человек
Абайская область – 275 человек
Улытау – 125 человек
Карагандинская область – 37 человек
Рост выплат и расширение субсидий показывают стремление государства максимально поддержать переселенцев и кандасов, облегчая финансовые и бытовые трудности на новом месте. Эксперты отмечают, что такие меры стимулируют экономическую активность, трудоустройство и стабильность населения в регионах.
