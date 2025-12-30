Казахстан теряет «финансовые мосты» с США и Германией: кто сократил переводы в страну

Финансовые потоки в Казахстан претерпевают изменения: объем денежных переводов из США и Германии за последние месяцы заметно уменьшился, что отражает более широкие тенденции в международных транзакциях, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно данным Национального банка, в ноябре 2025 года казахстанцы перевели за рубеж 55,5 млрд тенге, что на 8,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
Наиболее популярными направлениями остаются ближайшие соседи:
Россия – 20,4 млрд тенге (+3,6% к ноябрю 2024 года)
Узбекистан – 13 млрд тенге (-8,5%)
Турция – 9,9 млрд тенге (-25%)
Грузия – 3,5 млрд тенге (-10,3%)
Кыргызстан – 2 млрд тенге (-9,1%)
Эти данные показывают, что, несмотря на общее снижение объема переводов, Казахстан поддерживает активные финансовые связи с соседними странами, хотя отдельные направления демонстрируют заметное сокращение.
Поступления денежных переводов в Казахстан составили 17,3 млрд тенге, что на 2,8% меньше, чем год назад.
Топ-5 стран, из которых поступили средства:
Россия – 4 млрд тенге (+1,01%)
США – 2,7 млрд тенге (-3,6%)
Узбекистан – 2,1 млрд тенге (+16,7%)
Турция – 2 млрд тенге (+5,3%)
Германия – 1,3 млрд тенге (-7,1%)
Снижение переводов из США и Германии может быть связано с изменениями в мировой экономике, колебаниями курсов валют и общим снижением активности мигрантов и деловых связей.
Общий объем отправленных средств за границу сократился на 8,4%
Наибольшие потоки уходят в Россию, Узбекистан и Турцию
Поступления в Казахстан снизились лишь незначительно, но ключевые западные направления, США и Германия, показывают отрицательную динамику
Эксперты отмечают, что такие изменения могут влиять на внутренние финансовые потоки и валютный рынок страны, а также отражают глобальные тренды в трансграничных денежных переводах.
