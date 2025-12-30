Казахстан теряет «финансовые мосты» с США и Германией: кто сократил переводы в страну

Финансовые потоки в Казахстан претерпевают изменения: объем денежных переводов из США и Германии за последние месяцы заметно уменьшился, что отражает более широкие тенденции в международных транзакциях, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Снижение отправок за границу

Согласно данным Национального банка, в ноябре 2025 года казахстанцы перевели за рубеж 55,5 млрд тенге, что на 8,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Наиболее популярными направлениями остаются ближайшие соседи:

Россия – 20,4 млрд тенге (+3,6% к ноябрю 2024 года)

Узбекистан – 13 млрд тенге (-8,5%)

Турция – 9,9 млрд тенге (-25%)

Грузия – 3,5 млрд тенге (-10,3%)

Кыргызстан – 2 млрд тенге (-9,1%)

Эти данные показывают, что, несмотря на общее снижение объема переводов, Казахстан поддерживает активные финансовые связи с соседними странами, хотя отдельные направления демонстрируют заметное сокращение.

Приток средств в Казахстан

Поступления денежных переводов в Казахстан составили 17,3 млрд тенге, что на 2,8% меньше, чем год назад.

Топ-5 стран, из которых поступили средства:

Россия – 4 млрд тенге (+1,01%) США – 2,7 млрд тенге (-3,6%) Узбекистан – 2,1 млрд тенге (+16,7%) Турция – 2 млрд тенге (+5,3%) Германия – 1,3 млрд тенге (-7,1%)

Снижение переводов из США и Германии может быть связано с изменениями в мировой экономике, колебаниями курсов валют и общим снижением активности мигрантов и деловых связей.

Итоги

Общий объем отправленных средств за границу сократился на 8,4%

Наибольшие потоки уходят в Россию, Узбекистан и Турцию

Поступления в Казахстан снизились лишь незначительно, но ключевые западные направления, США и Германия, показывают отрицательную динамику

Эксперты отмечают, что такие изменения могут влиять на внутренние финансовые потоки и валютный рынок страны, а также отражают глобальные тренды в трансграничных денежных переводах.