18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.12.2025, 14:26

Казахстан теряет «финансовые мосты» с США и Германией: кто сократил переводы в страну

Новости Казахстана 0 567

Финансовые потоки в Казахстан претерпевают изменения: объем денежных переводов из США и Германии за последние месяцы заметно уменьшился, что отражает более широкие тенденции в международных транзакциях, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото - Caravan.kz
Фото - Caravan.kz

Снижение отправок за границу

Согласно данным Национального банка, в ноябре 2025 года казахстанцы перевели за рубеж 55,5 млрд тенге, что на 8,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Наиболее популярными направлениями остаются ближайшие соседи:

  • Россия – 20,4 млрд тенге (+3,6% к ноябрю 2024 года)

  • Узбекистан – 13 млрд тенге (-8,5%)

  • Турция – 9,9 млрд тенге (-25%)

  • Грузия – 3,5 млрд тенге (-10,3%)

  • Кыргызстан – 2 млрд тенге (-9,1%)

Эти данные показывают, что, несмотря на общее снижение объема переводов, Казахстан поддерживает активные финансовые связи с соседними странами, хотя отдельные направления демонстрируют заметное сокращение.

Приток средств в Казахстан

Поступления денежных переводов в Казахстан составили 17,3 млрд тенге, что на 2,8% меньше, чем год назад.

Топ-5 стран, из которых поступили средства:

  1. Россия – 4 млрд тенге (+1,01%)

  2. США – 2,7 млрд тенге (-3,6%)

  3. Узбекистан – 2,1 млрд тенге (+16,7%)

  4. Турция – 2 млрд тенге (+5,3%)

  5. Германия – 1,3 млрд тенге (-7,1%)

Снижение переводов из США и Германии может быть связано с изменениями в мировой экономике, колебаниями курсов валют и общим снижением активности мигрантов и деловых связей.

Итоги

  • Общий объем отправленных средств за границу сократился на 8,4%

  • Наибольшие потоки уходят в Россию, Узбекистан и Турцию

  • Поступления в Казахстан снизились лишь незначительно, но ключевые западные направления, США и Германия, показывают отрицательную динамику

Эксперты отмечают, что такие изменения могут влиять на внутренние финансовые потоки и валютный рынок страны, а также отражают глобальные тренды в трансграничных денежных переводах.

1
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь