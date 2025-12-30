Казахстанцам открыли налоговую амнистию на пенсионные выплаты

С 1 января 2026 года казахстанцев ждут важные изменения в правилах использования пенсионных накоплений ЕНПФ. Отбасы банк напомнил о двух ключевых нововведениях: повышении «порогов достаточности» и отмене налога на пенсионные выплаты при покупке жилья или оплате лечения, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Пороги достаточности снова растут

Минимальная сумма, которая должна оставаться на вашем счёте в ЕНПФ, традиционно индексируется каждый год. Это означает, что доступные к снятию средства могут уменьшиться.

Почему происходит рост порогов?

Пороги достаточности привязаны к социальным показателям – минимальной зарплате и пенсии, которые ежегодно пересматриваются.

Что важно знать вкладчикам:

Если вы планировали снять средства по «старым» порогам 2025 года, подайте заявку до 31 декабря 2025 года через портал Отбасы банка.

После 1 января доступная к снятию сумма будет рассчитываться уже по новым порогам.

Актуальные таблицы ПМД для разных возрастов опубликованы на сайте enpf.kz.

ИПН больше не удержат: налоговая амнистия для пенсионеров

Самое приятное новшество – полная отмена индивидуального подоходного налога (ИПН) при использовании пенсионных средств на жильё и лечение.

Раньше:

При снятии денег нужно было либо уплатить 10% налога сразу, либо отложить выплату до выхода на пенсию.

С 1 января 2026 года:

ИПН при использовании пенсионных выплат на жильё и лечение не удерживается. Это означает, что ваши средства вырастут на 10%, которые раньше уходили государству.

Два сценария для вкладчиков: как действовать в последние часы перед Новым годом

Учитывая, что сегодня 30 декабря, казахстанцам важно определиться с тактикой:

Если у вас только пороговая сумма: Подавайте заявку сейчас через enpf-otbasy.kz, чтобы зафиксировать старые пороги.

Завтра может быть поздно из-за технических работ в конце года. Если у вас крупные накопления: Возможно, выгоднее дождаться 1 января, чтобы воспользоваться отменой ИПН и не терять 10% от суммы перевода.

Итог

2026 год принесёт казахстанцам реальную экономию и новые возможности для инвестиций в жильё и здоровье. Главная задача – правильно выбрать момент для перевода средств и учитывать новые пороги достаточности, чтобы не потерять лишние деньги.