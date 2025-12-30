Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на ограничение распространения информации, связанной с ЛГБТ. Новый нормативный акт вызвал широкий общественный резонанс и обсуждается как в стране, так и за её пределами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.