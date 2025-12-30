18+
30.12.2025, 15:50

Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане

Новости Казахстана 0 343

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на ограничение распространения информации, связанной с ЛГБТ. Новый нормативный акт вызвал широкий общественный резонанс и обсуждается как в стране, так и за её пределами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Суть закона

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", - говорится в публикации пресс-службы президента.

Закон устанавливает запрет на:

  • Публичное распространение материалов, пропагандирующих ЛГБТ-культуру;

  • Организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних;

  • Использование образовательных программ и медиа-контента для продвижения ЛГБТ-ценностей среди молодежи.

Цель закона, как заявляют авторы, — защита традиционных семейных ценностей и нравственных ориентиров общества.

Реакция общества и экспертов

  • Общественные организации и активисты выразили обеспокоенность, подчеркивая возможное ограничение свободы слова и дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества.

  • Юридические эксперты отмечают, что закон может повлечь за собой новые судебные споры и требовать уточнения формулировок, чтобы избежать чрезмерно широкого толкования.

  • Международные организации следят за развитием событий, оценивая соответствие нового закона международным стандартам прав человека.

Контекст и перспективы

  • В последние годы Казахстан активизировал законодательные инициативы в сфере защиты «традиционных ценностей» и регулирования контента в медиа.

  • Подписание закона происходит на фоне глобальной дискуссии о балансе между защитой прав меньшинств и регулированием информации, доступной несовершеннолетним.

  • Эксперты прогнозируют, что новая норма может повлиять на медийный рынок, образовательные программы и культурные мероприятия в стране.

