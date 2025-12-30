Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на ограничение распространения информации, связанной с ЛГБТ. Новый нормативный акт вызвал широкий общественный резонанс и обсуждается как в стране, так и за её пределами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", - говорится в публикации пресс-службы президента.
Закон устанавливает запрет на:
Публичное распространение материалов, пропагандирующих ЛГБТ-культуру;
Организацию и проведение мероприятий, направленных на популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних;
Использование образовательных программ и медиа-контента для продвижения ЛГБТ-ценностей среди молодежи.
Цель закона, как заявляют авторы, — защита традиционных семейных ценностей и нравственных ориентиров общества.
Общественные организации и активисты выразили обеспокоенность, подчеркивая возможное ограничение свободы слова и дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества.
Юридические эксперты отмечают, что закон может повлечь за собой новые судебные споры и требовать уточнения формулировок, чтобы избежать чрезмерно широкого толкования.
Международные организации следят за развитием событий, оценивая соответствие нового закона международным стандартам прав человека.
В последние годы Казахстан активизировал законодательные инициативы в сфере защиты «традиционных ценностей» и регулирования контента в медиа.
Подписание закона происходит на фоне глобальной дискуссии о балансе между защитой прав меньшинств и регулированием информации, доступной несовершеннолетним.
Эксперты прогнозируют, что новая норма может повлиять на медийный рынок, образовательные программы и культурные мероприятия в стране.
Комментарии0 комментарий(ев)