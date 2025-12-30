Токаев осудил попытку атаки на резиденцию Путина во время телефонного разговора с российским лидером

В преддверии Нового года состоялся важный телефонный разговор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда

Двусторонние отношения достигли нового уровня

В ходе разговора главы двух государств обсудили ключевые вопросы казахско-российского взаимодействия. По данным Акорды, уходящий 2025 год был крайне насыщенным и плодотворным для отношений между странами.

Особое внимание было уделено достижению уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, что стало одной из главных вех в развитии двусторонних отношений. По словам Токаева, это открывает новые возможности для укрепления политического, экономического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Украинский кризис и дипломатические усилия

Президент Казахстана выразил удовлетворение наметившимся прогрессом в переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Токаев подчеркнул важность продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивых соглашений и сохранение мира в регионе.

По словам главы государства, Казахстан по-прежнему придерживается принципа поиска политического решения конфликтов, опираясь на диалог и международные нормы.

Осуждение попытки атаки на резиденцию Путина

Одним из самых резонансных моментов разговора стало осуждение Токаевым недавней попытки атаки на государственную резиденцию президента России.

«Подобные действия не способствуют продвижению мирного процесса и поиску политического решения конфликта», — подчеркнул глава Казахстана.

Это заявление акцентирует внимание на позиции Казахстана в отношении насилия и экстремистских действий, а также на стремлении страны поддерживать стабильность и дипломатическое урегулирование международных кризисов.

Поздравления и пожелания на Новый год

В завершение беседы президенты обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Токаев и Путин пожелали благополучия, процветания и стабильности народам Казахстана и России, подчеркнув важность дальнейшего укрепления дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.