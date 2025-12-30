Токаев осудил попытку атаки на резиденцию Путина во время телефонного разговора с российским лидером

В преддверии Нового года состоялся важный телефонный разговор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе разговора главы двух государств обсудили ключевые вопросы казахско-российского взаимодействия. По данным Акорды, уходящий 2025 год был крайне насыщенным и плодотворным для отношений между странами.
Особое внимание было уделено достижению уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, что стало одной из главных вех в развитии двусторонних отношений. По словам Токаева, это открывает новые возможности для укрепления политического, экономического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Россией.
Президент Казахстана выразил удовлетворение наметившимся прогрессом в переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Токаев подчеркнул важность продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивых соглашений и сохранение мира в регионе.
По словам главы государства, Казахстан по-прежнему придерживается принципа поиска политического решения конфликтов, опираясь на диалог и международные нормы.
Одним из самых резонансных моментов разговора стало осуждение Токаевым недавней попытки атаки на государственную резиденцию президента России.
«Подобные действия не способствуют продвижению мирного процесса и поиску политического решения конфликта», — подчеркнул глава Казахстана.
Это заявление акцентирует внимание на позиции Казахстана в отношении насилия и экстремистских действий, а также на стремлении страны поддерживать стабильность и дипломатическое урегулирование международных кризисов.
В завершение беседы президенты обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Токаев и Путин пожелали благополучия, процветания и стабильности народам Казахстана и России, подчеркнув важность дальнейшего укрепления дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.
Комментарии0 комментарий(ев)