18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.76
593.8
6.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.12.2025, 16:54

Токаев осудил попытку атаки на резиденцию Путина во время телефонного разговора с российским лидером

Новости Казахстана 0 452

В преддверии Нового года состоялся важный телефонный разговор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Двусторонние отношения достигли нового уровня

В ходе разговора главы двух государств обсудили ключевые вопросы казахско-российского взаимодействия. По данным Акорды, уходящий 2025 год был крайне насыщенным и плодотворным для отношений между странами.

Особое внимание было уделено достижению уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, что стало одной из главных вех в развитии двусторонних отношений. По словам Токаева, это открывает новые возможности для укрепления политического, экономического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Украинский кризис и дипломатические усилия

Президент Казахстана выразил удовлетворение наметившимся прогрессом в переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Токаев подчеркнул важность продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивых соглашений и сохранение мира в регионе.

По словам главы государства, Казахстан по-прежнему придерживается принципа поиска политического решения конфликтов, опираясь на диалог и международные нормы.

Осуждение попытки атаки на резиденцию Путина

Одним из самых резонансных моментов разговора стало осуждение Токаевым недавней попытки атаки на государственную резиденцию президента России.

«Подобные действия не способствуют продвижению мирного процесса и поиску политического решения конфликта», — подчеркнул глава Казахстана.

Это заявление акцентирует внимание на позиции Казахстана в отношении насилия и экстремистских действий, а также на стремлении страны поддерживать стабильность и дипломатическое урегулирование международных кризисов.

Поздравления и пожелания на Новый год

В завершение беседы президенты обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Токаев и Путин пожелали благополучия, процветания и стабильности народам Казахстана и России, подчеркнув важность дальнейшего укрепления дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

1
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь