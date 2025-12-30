Казахстан получил право пользования землей за границей на 49 лет

Мажилис Казахстана ратифицировал межправительственный договор с Кыргызстаном, который фактически закрепляет за казахстанской стороной право долгосрочного использования земельных участков на побережье Иссык-Куля. Речь идет не о новых территориях, а о курортных объектах с советской историей, которые Казахстан намерен сохранить, модернизировать и развивать в ближайшие годы, сообщает Lada.kz.

Аренда на 49 лет: что предусматривает соглашение

Согласно ратифицированному документу, Казахстан получает земельные участки в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики во временное пользование сроком на 49 лет на условиях аренды.

Как уточнили в Мажилисе, договор был подписан еще 1 декабря 2009 года между правительствами двух стран, однако теперь он получил окончательное парламентское одобрение, необходимое для полноценной реализации всех его положений.

Важно подчеркнуть, что речь идет не о передаче земли в собственность, а именно о долгосрочной аренде, что соответствует международной практике в сфере межгосударственного курортного и инвестиционного сотрудничества.

Земля не пустует: какие объекты расположены на участках

Арендуемые территории уже застроены и используются по своему профильному назначению. На них расположены:

санаторий;

два дома отдыха;

спортивно-оздоровительная база.

Все эти объекты были возведены еще в период существования Казахской ССР, что и стало правовой основой для дальнейшего урегулирования их статуса между двумя государствами.

Право собственности: что остается за Казахстаном

Одобренное Мажилисом соглашение не ограничивается вопросами аренды земли. Документом также закрепляется право собственности Казахстана на четыре объекта курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на этих участках.

Это означает, что Казахстан сохраняет контроль над недвижимым имуществом, в то время как земля под объектами используется на основании долгосрочной аренды у кыргызской стороны.

Модернизация и стандарты сервиса: какие обязательства взял Казахстан

Соглашение предусматривает продление обязательств казахстанской стороны по приведению курортных объектов в современное состояние. В частности:

санатории и дома отдыха должны быть доведены до уровня 3- и 4-звёздочных отелей ;

крайний срок выполнения этих работ — до конца 2029 года ;

исключение сделано только для спортивно-оздоровительной базы, на которую данные требования не распространяются.

Таким образом, договор ориентирован не только на юридическое закрепление статуса объектов, но и на повышение качества туристической инфраструктуры на одном из ключевых курортов Центральной Азии.

Что это означает на практике

Ратификация договора позволяет Казахстану:

обеспечить долгосрочную правовую стабильность для эксплуатации курортных объектов;

инвестировать в их реконструкцию без риска утраты прав;

развивать туристическое направление на Иссык-Куле с учетом современных стандартов сервиса;

углублять межгосударственное сотрудничество с Кыргызстаном в сфере туризма и экономики.

В свою очередь, Кыргызстан сохраняет суверенитет над землей, одновременно получая партнера, заинтересованного в развитии курортного потенциала региона.