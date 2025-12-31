Казахстан ограничил приток иностранцев в 2026 году

Власти Казахстана раскрыли конкретные параметры трудовой миграции на следующий год. Речь идет не только о числах, но и о четко очерченных должностях, на которые смогут претендовать иностранные специалисты. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 30 декабря 2025 года подробно разъяснило, как именно будет выглядеть система квот на привлечение иностранной рабочей силы в 2026 году, сообщает Lada.kz.
В МТСЗН подчеркивают: квотирование иностранной рабочей силы — это ежегодный механизм, направленный на защиту внутреннего рынка труда и баланс интересов работодателей и казахстанских работников.
Квота формируется с учетом:
текущей потребности экономики,
запросов работодателей,
численности рабочей силы в стране,
необходимости приоритетного трудоустройства граждан Казахстана.
Именно поэтому речь идет не о массовом привлечении мигрантов, а о строго дозированном и структурированном допуске.
На 2026 год общая квота на привлечение иностранной рабочей силы установлена на уровне:
0,25% от общей численности рабочей силы в Казахстане.
Несмотря на кажущуюся незначительность процента, в абсолютных цифрах это означает десятки тысяч разрешений, распределенных по профессиональным категориям.
Квота на 2026 год разделена на четыре основные категории, каждая из которых охватывает определенный уровень квалификации и управленческой ответственности.
726 разрешений
Должности:
руководители организаций,
первые лица компаний,
их заместители.
Это наиболее ограниченная категория, рассчитанная на привлечение управленцев с уникальным опытом и компетенциями.
3402 разрешения
Должности:
руководители структурных подразделений,
начальники департаментов, управлений и отделов.
Эта группа призвана закрывать дефицит управленческих кадров в отдельных секторах экономики.
5893 разрешения
Речь идет о профессионалах с профильным образованием и опытом работы — инженерах, технологах, IT-специалистах, аналитиках и других востребованных кадрах.
Именно эта категория, наряду с четвертой, формирует основной массив иностранной рабочей силы.
3131 разрешение
Сюда входят рабочие профессии, требующие подтвержденной квалификации и практических навыков, особенно в промышленности, строительстве и производственных секторах.
Помимо основных категорий, министерство предусмотрело отдельную квоту для временной занятости:
до 4994 человек смогут быть привлечены на сезонные работы.
Этот механизм традиционно используется в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях с пиковыми нагрузками.
Отдельного внимания заслуживает сегмент трудовых иммигрантов, работающих в домашних хозяйствах.
На 2026 год квота для этой категории установлена на уровне:
2,9% от численности рабочей силы в республике.
Это означает возможность легального привлечения иностранных работников для:
ухода за детьми и пожилыми,
ведения домашнего хозяйства,
помощи по дому — в рамках установленного правового поля.
Обнародованные цифры показывают, что Казахстан:
не закрывает рынок труда,
но и не открывает его без ограничений,
делая ставку на точечное привлечение нужных специалистов.
Квотная система в 2026 году остается инструментом тонкой настройки экономики — с приоритетом для граждан страны и контролируемым допуском иностранцев туда, где без них пока не обойтись.
