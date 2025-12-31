18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
31.12.2025, 07:20

Казахстан ограничил приток иностранцев в 2026 году

Новости Казахстана 0 606

Власти Казахстана раскрыли конкретные параметры трудовой миграции на следующий год. Речь идет не только о числах, но и о четко очерченных должностях, на которые смогут претендовать иностранные специалисты. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 30 декабря 2025 года подробно разъяснило, как именно будет выглядеть система квот на привлечение иностранной рабочей силы в 2026 году, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Казахстан открывает «точечный доступ»: кого и в каком количестве пустят на рынок труда в 2026 году

 

Квоты как инструмент защиты рынка труда

В МТСЗН подчеркивают: квотирование иностранной рабочей силы — это ежегодный механизм, направленный на защиту внутреннего рынка труда и баланс интересов работодателей и казахстанских работников.

Квота формируется с учетом:

  • текущей потребности экономики,

  • запросов работодателей,

  • численности рабочей силы в стране,

  • необходимости приоритетного трудоустройства граждан Казахстана.

Именно поэтому речь идет не о массовом привлечении мигрантов, а о строго дозированном и структурированном допуске.

Общий лимит на 2026 год: доли процента, но тысячи людей

На 2026 год общая квота на привлечение иностранной рабочей силы установлена на уровне:

  • 0,25% от общей численности рабочей силы в Казахстане.

Несмотря на кажущуюся незначительность процента, в абсолютных цифрах это означает десятки тысяч разрешений, распределенных по профессиональным категориям.

Четыре категории иностранных работников

Квота на 2026 год разделена на четыре основные категории, каждая из которых охватывает определенный уровень квалификации и управленческой ответственности.

Первая категория: топ-менеджмент

  • 726 разрешений

  • Должности:

    • руководители организаций,

    • первые лица компаний,

    • их заместители.

Это наиболее ограниченная категория, рассчитанная на привлечение управленцев с уникальным опытом и компетенциями.

Вторая категория: управленцы среднего звена

  • 3402 разрешения

  • Должности:

    • руководители структурных подразделений,

    • начальники департаментов, управлений и отделов.

Эта группа призвана закрывать дефицит управленческих кадров в отдельных секторах экономики.

Третья категория: специалисты

  • 5893 разрешения

Речь идет о профессионалах с профильным образованием и опытом работы — инженерах, технологах, IT-специалистах, аналитиках и других востребованных кадрах.

Именно эта категория, наряду с четвертой, формирует основной массив иностранной рабочей силы.

Четвертая категория: квалифицированные рабочие

  • 3131 разрешение

Сюда входят рабочие профессии, требующие подтвержденной квалификации и практических навыков, особенно в промышленности, строительстве и производственных секторах.

Сезонные работы: отдельный лимит

Помимо основных категорий, министерство предусмотрело отдельную квоту для временной занятости:

  • до 4994 человек смогут быть привлечены на сезонные работы.

Этот механизм традиционно используется в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях с пиковыми нагрузками.

Домашние хозяйства: отдельная квота и другие проценты

Отдельного внимания заслуживает сегмент трудовых иммигрантов, работающих в домашних хозяйствах.

На 2026 год квота для этой категории установлена на уровне:

  • 2,9% от численности рабочей силы в республике.

Это означает возможность легального привлечения иностранных работников для:

  • ухода за детьми и пожилыми,

  • ведения домашнего хозяйства,

  • помощи по дому — в рамках установленного правового поля.

Что это означает на практике

Обнародованные цифры показывают, что Казахстан:

  • не закрывает рынок труда,

  • но и не открывает его без ограничений,

  • делая ставку на точечное привлечение нужных специалистов.

Квотная система в 2026 году остается инструментом тонкой настройки экономики — с приоритетом для граждан страны и контролируемым допуском иностранцев туда, где без них пока не обойтись.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь