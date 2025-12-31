Казахстан ограничил приток иностранцев в 2026 году

Власти Казахстана раскрыли конкретные параметры трудовой миграции на следующий год. Речь идет не только о числах, но и о четко очерченных должностях, на которые смогут претендовать иностранные специалисты. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 30 декабря 2025 года подробно разъяснило , как именно будет выглядеть система квот на привлечение иностранной рабочей силы в 2026 году, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Казахстан открывает «точечный доступ»: кого и в каком количестве пустят на рынок труда в 2026 году

Квоты как инструмент защиты рынка труда

В МТСЗН подчеркивают: квотирование иностранной рабочей силы — это ежегодный механизм, направленный на защиту внутреннего рынка труда и баланс интересов работодателей и казахстанских работников.

Квота формируется с учетом:

текущей потребности экономики,

запросов работодателей,

численности рабочей силы в стране,

необходимости приоритетного трудоустройства граждан Казахстана.

Именно поэтому речь идет не о массовом привлечении мигрантов, а о строго дозированном и структурированном допуске.

Общий лимит на 2026 год: доли процента, но тысячи людей

На 2026 год общая квота на привлечение иностранной рабочей силы установлена на уровне:

0,25% от общей численности рабочей силы в Казахстане.

Несмотря на кажущуюся незначительность процента, в абсолютных цифрах это означает десятки тысяч разрешений, распределенных по профессиональным категориям.

Четыре категории иностранных работников

Квота на 2026 год разделена на четыре основные категории, каждая из которых охватывает определенный уровень квалификации и управленческой ответственности.

Первая категория: топ-менеджмент

726 разрешений

Должности: руководители организаций, первые лица компаний, их заместители.



Это наиболее ограниченная категория, рассчитанная на привлечение управленцев с уникальным опытом и компетенциями.

Вторая категория: управленцы среднего звена

3402 разрешения

Должности: руководители структурных подразделений, начальники департаментов, управлений и отделов.



Эта группа призвана закрывать дефицит управленческих кадров в отдельных секторах экономики.

Третья категория: специалисты

5893 разрешения

Речь идет о профессионалах с профильным образованием и опытом работы — инженерах, технологах, IT-специалистах, аналитиках и других востребованных кадрах.

Именно эта категория, наряду с четвертой, формирует основной массив иностранной рабочей силы.

Четвертая категория: квалифицированные рабочие

3131 разрешение

Сюда входят рабочие профессии, требующие подтвержденной квалификации и практических навыков, особенно в промышленности, строительстве и производственных секторах.

Сезонные работы: отдельный лимит

Помимо основных категорий, министерство предусмотрело отдельную квоту для временной занятости:

до 4994 человек смогут быть привлечены на сезонные работы.

Этот механизм традиционно используется в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях с пиковыми нагрузками.

Домашние хозяйства: отдельная квота и другие проценты

Отдельного внимания заслуживает сегмент трудовых иммигрантов, работающих в домашних хозяйствах.

На 2026 год квота для этой категории установлена на уровне:

2,9% от численности рабочей силы в республике.

Это означает возможность легального привлечения иностранных работников для:

ухода за детьми и пожилыми,

ведения домашнего хозяйства,

помощи по дому — в рамках установленного правового поля.

Что это означает на практике

Обнародованные цифры показывают, что Казахстан:

не закрывает рынок труда ,

но и не открывает его без ограничений ,

делая ставку на точечное привлечение нужных специалистов.

Квотная система в 2026 году остается инструментом тонкой настройки экономики — с приоритетом для граждан страны и контролируемым допуском иностранцев туда, где без них пока не обойтись.