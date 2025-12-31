Языковой конфликт в Алматы: СПЧ призывает к уважению прав граждан в Казахстане

Члены Постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека (СПЧ) призвали к защите прав русскоязычного населения Казахстана и осудили практику публичных извинений за незнание казахского языка. Об этом сообщает пресс-служба Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay

Конфликт в Алматы как повод для обсуждения

В комиссии отметили, что обсуждается видеозапись инцидента в одном из ресторанов Алматы. В ней зафиксирован спор между посетителем и администратором заведения, который возник из-за отказа обслуживать клиента на казахском языке.

Члены СПЧ подчеркнули: языковой вопрос не должен становиться источником конфликтов или нарушений общественного порядка.

Недопустимость дискриминации по любому признаку

«Считаем недопустимой любую форму дискриминации по национальному, религиозному или языковому признаку», — отметили представители комиссии.

Особую обеспокоенность вызвало распространение видеороликов, на которых русскоязычные жители Казахстана публично извиняются за незнание казахского языка. СПЧ считает, что подобная практика усиливает риск этнических конфликтов и разделяет общество.

Призывы к конкретным мерам

Комиссия рекомендует:

Принять меры для недопущения дискриминации по языковому критерию.

Сохранить уважение к культурному наследию и традициям народов СНГ.

Разрабатывать практики, которые объединяют, а не разделяют общество.

Позиция президента Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал: права граждан, не владеющих государственным языком в требуемом объеме, не должны ущемляться.

Весной 2024 года он заявил, что русский язык в рамках Конституции страны наряду с казахским выполняет функции официального языка. Таким образом, государство признает двуязычие как основу для равных прав граждан.