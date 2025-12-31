Переписка как закон: в Казахстане хотят признать чаты, голосовые и видеосообщения официальными доказательствами

В Казахстане обсуждается законопроект, который может придать переписке, голосовым и видеосообщениям с продавцом официальный статус договора. Инициатива исходит от депутатов мажилиса и направлена на внесение изменений в закон "О защите прав потребителей". Эксперты считают, что такая мера укрепит уверенность покупателей при онлайн-сделках и сделает процесс защиты их прав более прозрачным, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал.
Почему это важно для онлайн-покупок
Современные сделки через социальные сети и интернет-магазины нередко сопровождаются спорами о качестве товара или условиях сделки. В таких случаях подтверждения оплаты и письменные обещания продавца могут стать ключевыми доказательствами в суде.
Председатель ОО "Союз защиты прав потребителей" Ольга Березуцкая привела пример из практики:
"Была ситуация, когда утверждали, что товар продан не предпринимателям, а физическим лицам. Переписка между покупателем и продавцом помогла суду вынести решение в пользу потребителя."
Как правильно вести переписку
Специалисты напоминают: важно убедиться, что общение ведется с официальным аккаунтом или номером продавца. Иначе доказать прямое взаимодействие с компанией будет сложно.
Светлана Романовская, председатель ассоциации Лиги потребителей Казахстана, уточняет:
"Если переписываетесь с менеджером, компания может заявить, что он не имел полномочий. В таких случаях на продавца накладывается административная ответственность, если обращения игнорируются."
Что должно быть зафиксировано в сообщениях
Юристы советуют подробно указывать все ключевые условия сделки:
описание товара;
стоимость;
сроки поставки;
детали оплаты.
Особое внимание стоит уделять финансовым переводам. Поскольку переводы между физическими лицами могут считаться материальной помощью, важно указывать в примечаниях приложения или банковского чека, за что именно производится оплата. По словам правозащитника Руслана Кибке:
"Четкая фиксация условий оплаты поможет доказать ваши права, если возникнет спор."
Дополнительные меры защиты
Эксперты напоминают потребителям:
покупать у проверенных продавцов;
сохранять скриншоты и чеки;
требовать официальные счета.
Все это позволит защитить свои права и минимизировать риски мошенничества при онлайн-сделках.
