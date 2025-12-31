Переписка как закон: в Казахстане хотят признать чаты, голосовые и видеосообщения официальными доказательствами

В Казахстане обсуждается законопроект, который может придать переписке, голосовым и видеосообщениям с продавцом официальный статус договора. Инициатива исходит от депутатов мажилиса и направлена на внесение изменений в закон "О защите прав потребителей". Эксперты считают, что такая мера укрепит уверенность покупателей при онлайн-сделках и сделает процесс защиты их прав более прозрачным, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал .

Фото: istockphoto.com

Почему это важно для онлайн-покупок

Современные сделки через социальные сети и интернет-магазины нередко сопровождаются спорами о качестве товара или условиях сделки. В таких случаях подтверждения оплаты и письменные обещания продавца могут стать ключевыми доказательствами в суде.

Председатель ОО "Союз защиты прав потребителей" Ольга Березуцкая привела пример из практики:

"Была ситуация, когда утверждали, что товар продан не предпринимателям, а физическим лицам. Переписка между покупателем и продавцом помогла суду вынести решение в пользу потребителя."

Как правильно вести переписку

Специалисты напоминают: важно убедиться, что общение ведется с официальным аккаунтом или номером продавца. Иначе доказать прямое взаимодействие с компанией будет сложно.

Светлана Романовская, председатель ассоциации Лиги потребителей Казахстана, уточняет:

"Если переписываетесь с менеджером, компания может заявить, что он не имел полномочий. В таких случаях на продавца накладывается административная ответственность, если обращения игнорируются."

Что должно быть зафиксировано в сообщениях

Юристы советуют подробно указывать все ключевые условия сделки:

описание товара;

стоимость;

сроки поставки;

детали оплаты.

Особое внимание стоит уделять финансовым переводам. Поскольку переводы между физическими лицами могут считаться материальной помощью, важно указывать в примечаниях приложения или банковского чека, за что именно производится оплата. По словам правозащитника Руслана Кибке:

"Четкая фиксация условий оплаты поможет доказать ваши права, если возникнет спор."

Дополнительные меры защиты

Эксперты напоминают потребителям:

покупать у проверенных продавцов;

сохранять скриншоты и чеки;

требовать официальные счета.

Все это позволит защитить свои права и минимизировать риски мошенничества при онлайн-сделках.