Крупные сделки и подозрительные клиенты: кого проверяет Казахстан

В Казахстане определённые финансовые операции автоматически попадают под пристальное внимание государства. Особенно это касается сделок с недвижимостью и подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств или финансированием запрещённых действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кrisha.kz.
Финансовый мониторинг в Казахстане распространяется на широкий спектр участников рынка:
Риелторы — с 2016 года они официально включены в список субъектов финансового мониторинга и обязаны соблюдать законодательные требования.
Банки, нотариусы, ломбарды, ювелирные магазины и адвокаты — также обязаны следовать правилам финансового контроля.
Особое внимание государство уделяет крупным и потенциально рискованным операциям:
Сделки с недвижимым имуществом стоимостью 50 млн тенге и выше.
Подозрительные операции, которые вызывают сомнения у субъектов финмониторинга.
Все сведения о таких сделках направляются в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), которое анализирует их на предмет нарушений.
С 20 ноября 2025 года агентство получило право проводить дистанционные проверки риелторов, что позволяет отслеживать деятельность без визитов в офисы и ускоряет процесс контроля.
Чтобы деятельность риелтора или другого субъекта финмониторинга не вызвала штрафов, рекомендуется:
Уведомлять АФМ о начале или прекращении деятельности.
Пройти регистрацию на официальном сайте websfm.kz.
Утвердить внутренние правила контроля в организации.
Проверять клиентов и фиксировать источники их средств.
Сообщать о подозрительных и крупных сделках в соответствии с законодательством.
Выполнять все дополнительные требования, предусмотренные законом.
