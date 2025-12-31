18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.12.2025, 09:37

Крупные сделки и подозрительные клиенты: кого проверяет Казахстан

Новости Казахстана 0 436

В Казахстане определённые финансовые операции автоматически попадают под пристальное внимание государства. Особенно это касается сделок с недвижимостью и подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств или финансированием запрещённых действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кrisha.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кого касается финансовый мониторинг?

Финансовый мониторинг в Казахстане распространяется на широкий спектр участников рынка:

  • Риелторы — с 2016 года они официально включены в список субъектов финансового мониторинга и обязаны соблюдать законодательные требования.

  • Банки, нотариусы, ломбарды, ювелирные магазины и адвокаты — также обязаны следовать правилам финансового контроля.

Какие сделки подлежат контролю?

Особое внимание государство уделяет крупным и потенциально рискованным операциям:

  • Сделки с недвижимым имуществом стоимостью 50 млн тенге и выше.

  • Подозрительные операции, которые вызывают сомнения у субъектов финмониторинга.

Все сведения о таких сделках направляются в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), которое анализирует их на предмет нарушений.

Новые возможности контроля для АФМ

С 20 ноября 2025 года агентство получило право проводить дистанционные проверки риелторов, что позволяет отслеживать деятельность без визитов в офисы и ускоряет процесс контроля.

Как избежать штрафов и нарушений

Чтобы деятельность риелтора или другого субъекта финмониторинга не вызвала штрафов, рекомендуется:

  1. Уведомлять АФМ о начале или прекращении деятельности.

  2. Пройти регистрацию на официальном сайте websfm.kz.

  3. Утвердить внутренние правила контроля в организации.

  4. Проверять клиентов и фиксировать источники их средств.

  5. Сообщать о подозрительных и крупных сделках в соответствии с законодательством.

  6. Выполнять все дополнительные требования, предусмотренные законом.

