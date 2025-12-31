18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.12.2025, 10:09

Сообщил — получил: в Казахстане активных граждан будут вознаграждать за бдительность

Новости Казахстана

Новый закон о профилактике правонарушений вступает в силу в Казахстане, ставя целью не наказание, а активное вовлечение граждан в поддержание порядка. Министерство внутренних дел (МВД) подробно разъяснило ключевые нормы документа, подписанного президентом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

Превенция вместо наказания: что изменилось

Закон впервые официально закрепляет понятие «антиобщественного поведения». При этом за простое несоблюдение общепринятых норм морали штрафы и санкции не предусмотрены — если это не подпадает под мелкое хулиганство или другие правонарушения.

МВД подчеркнуло, что для таких случаев предусмотрены профилактические меры:

  • разъяснительные беседы;

  • официальные предостережения;

  • социальная и реабилитационная помощь.

Главная цель — работа с лицами, склонными к нарушению закона, без применения карательных мер, что позволяет предупреждать правонарушения на ранней стадии.

Граждане в роли союзников полиции

Отдельное внимание закон уделяет участию населения в профилактике правонарушений.

  • С 2004 года в Казахстане действует институт общественных помощников и волонтеров.

  • Сегодня более 50 тысяч граждан участвуют в патрулировании, разъяснении законодательства и поиске пропавших людей.

  • Новый закон усиливает поощрительный характер участия: акиматы могут вознаграждать граждан, сообщивших о правонарушениях, в том числе частью взысканных штрафов.

Эта мера направлена на формирование культуры «нулевой терпимости» к нарушениям, которые создают условия для преступлений. МВД отмечает, что практика поощрения добровольцев уже давно применяется в развитых странах и доказала свою эффективность.

Использование силы и ограничения для безопасности

Закон строго регулирует применение физической силы и специальных средств:

  • допускать их можно только для пресечения правонарушений и задержания нарушителей;

  • запрещено превышение необходимых мер, чтобы не наносить лишнего ущерба.

Кроме того, введены новые правила ношения одежды, закрывающей лицо, за исключением медицинских показаний, служебных обязанностей, погодных условий или культурных и спортивных мероприятий.

  • За первое нарушение — предупреждение, что служит профилактической цели и помогает идентифицировать людей для предотвращения преступлений.

Каршеринги и электросамокаты под контролем

Закон также устанавливает новые правила для каршерингов и электросамокатов:

  • обязательная идентификация пользователей;

  • контроль скорости и ограничение движения в зонах повышенного риска;

  • информирование о ответственности и запрет создания помех пешеходам.

Это часть комплексной стратегии по обеспечению безопасной городской среды.

Итог: современная система профилактики

По словам МВД, новый закон формирует современную систему профилактики, ориентированную на:

  • защиту прав граждан;

  • вовлечение общества в контроль за порядком;

  • повышение уровня безопасности.

Все меры направлены не на репрессии, а на создание безопасной среды и укрепление правопорядка в стране.

