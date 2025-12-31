Сообщил — получил: в Казахстане активных граждан будут вознаграждать за бдительность

Новый закон о профилактике правонарушений вступает в силу в Казахстане, ставя целью не наказание, а активное вовлечение граждан в поддержание порядка. Министерство внутренних дел (МВД) подробно разъяснило ключевые нормы документа, подписанного президентом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Закон впервые официально закрепляет понятие «антиобщественного поведения». При этом за простое несоблюдение общепринятых норм морали штрафы и санкции не предусмотрены — если это не подпадает под мелкое хулиганство или другие правонарушения.
МВД подчеркнуло, что для таких случаев предусмотрены профилактические меры:
разъяснительные беседы;
официальные предостережения;
социальная и реабилитационная помощь.
Главная цель — работа с лицами, склонными к нарушению закона, без применения карательных мер, что позволяет предупреждать правонарушения на ранней стадии.
Отдельное внимание закон уделяет участию населения в профилактике правонарушений.
С 2004 года в Казахстане действует институт общественных помощников и волонтеров.
Сегодня более 50 тысяч граждан участвуют в патрулировании, разъяснении законодательства и поиске пропавших людей.
Новый закон усиливает поощрительный характер участия: акиматы могут вознаграждать граждан, сообщивших о правонарушениях, в том числе частью взысканных штрафов.
Эта мера направлена на формирование культуры «нулевой терпимости» к нарушениям, которые создают условия для преступлений. МВД отмечает, что практика поощрения добровольцев уже давно применяется в развитых странах и доказала свою эффективность.
Закон строго регулирует применение физической силы и специальных средств:
допускать их можно только для пресечения правонарушений и задержания нарушителей;
запрещено превышение необходимых мер, чтобы не наносить лишнего ущерба.
Кроме того, введены новые правила ношения одежды, закрывающей лицо, за исключением медицинских показаний, служебных обязанностей, погодных условий или культурных и спортивных мероприятий.
За первое нарушение — предупреждение, что служит профилактической цели и помогает идентифицировать людей для предотвращения преступлений.
Закон также устанавливает новые правила для каршерингов и электросамокатов:
обязательная идентификация пользователей;
контроль скорости и ограничение движения в зонах повышенного риска;
информирование о ответственности и запрет создания помех пешеходам.
Это часть комплексной стратегии по обеспечению безопасной городской среды.
По словам МВД, новый закон формирует современную систему профилактики, ориентированную на:
защиту прав граждан;
вовлечение общества в контроль за порядком;
повышение уровня безопасности.
Все меры направлены не на репрессии, а на создание безопасной среды и укрепление правопорядка в стране.
Комментарии0 комментарий(ев)