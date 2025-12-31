18+
Температура воды в Каспийском море
31.12.2025, 10:19

Новый этап ЕАЭС: Казахстан вступает в председательство с 1 января - Токаев обращается к лидерам стран

Новости Казахстана 0 818

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил официальное обращение к главам государств-членов Евразийского экономического союза — России, Армении, Кыргызстана и Беларуси. Поводом стало начало председательства Казахстана в органах ЕАЭС с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: sb.by
Фото: sb.by

Токаев подчеркнул значимость текущего момента: Союз вступает во второе десятилетие своего развития, демонстрируя устойчивую экономическую динамику несмотря на глобальные потрясения последних лет.

Стратегические цели Казахстана в год председательства

Искусственный интеллект — ключ к интеграции

Президент акцентировал внимание на роли ИИ как нового инструмента для экономического объединения стран ЕАЭС.

  • Глобальные инвестиции в ИИ за последние годы превысили $1 трлн.

  • Потенциал ИИ для мировой экономики к 2040 году оценивается более чем в $10 трлн.

Казахстан предлагает направить эти технологии на благо граждан и усиление интеграции. Уже сегодня ИИ помогает прогнозировать торговые потоки и оценивать влияние таможенных пошлин и соглашений.

Особое внимание уделяется цифровым инициативам страны:

  • Центр Alem.ai в Астане — инновационная платформа для разработки ИИ-решений.

  • Пилотная зона CryptoCity в Алатау — тестирование новых цифровых и блокчейн-технологий.

Президент предложил подписать на Евразийском экономическом форуме в 2026 году Совместное заявление об ответственном развитии ИИ, которое станет ориентиром цифровой трансформации экономик ЕАЭС.

Логистический хаб Евразии: от потенциала к лидерству

Казахстан видит ЕАЭС как стратегический мост между Востоком и Западом, Севером и Югом. Основная цель — создать ведущий транспортно-логистический хаб континента.

Для этого предлагается:

  • совершенствовать транспортно-логистическую и таможенную инфраструктуру;

  • развивать международные транспортные коридоры и мультимодальные перевозки;

  • интегрировать системы крупных логистических компаний внутри ЕАЭС и с третьими странами.

Пример действий Казахстана:

  • Smart Cargo — пилотный проект для ускорения грузопотоков;

  • перевод документации в электронный формат с возможностью интеграции с системами партнеров.

Кроме того, предлагается создать интегрированную платформу управления грузопотоками на базе ИИ, что позволит сократить сроки доставки, снизить расходы и повысить конкурентоспособность евразийских маршрутов.

Технологический рывок: цифровизация промышленности и АПК

Промышленность и агропромышленный комплекс остаются фундаментом экономики стран ЕАЭС. Казахстан предлагает:

  • расширять кооперацию для производства конкурентоспособной продукции;

  • направлять финансирование на прорывные инновационные проекты;

  • внедрять цифровые решения и ИИ на предприятиях и фермах.

Предлагается развивать демонстрационные центры, стартапы и центры компетенций, чтобы стимулировать цифровую трансформацию в промышленности и АПК при поддержке Евразийской экономической комиссии.

Безбарьерная торговля — обязательный принцип ЕАЭС

Токаев подчеркнул, что административные барьеры должны быть устранены, чтобы облегчить движение товаров, услуг и людей между странами.

Рекомендации:

  • исключить искусственные ограничения и очереди на границах;

  • не использовать санитарные, ветеринарные и транспортные правила как инструмент давления;

  • подключить ИИ для мониторинга законодательных инициатив стран-участниц.

Эти меры направлены на соблюдение принципов безбарьерной торговли и ускорение интеграции.

Новая география торговли: глобальный диалог ЕАЭС

Президент отметил важность расширения экономического сотрудничества с внешними партнерами. В 2025 году были подписаны:

  • Соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и Индонезией;

  • Соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ.

В будущем Казахстан предлагает активнее развивать сотрудничество с регионами Глобального Юга, Юго-Восточной Азии, Африки и с авторитетными региональными объединениями.

Цель — создать новые производства, современные рабочие места, внедрять передовые технологии и укреплять свободную торговую среду внутри ЕАЭС.

Итоговое видение Токаева

Президент подчеркнул, что только совместными усилиями государств ЕАЭС возможно достичь динамичного развития экономик и укрепить интеграционный потенциал Союза.

Казахстан в период своего председательства намерен максимально способствовать реализации стратегических целей, обозначенных в Декларации «Евразийский экономический путь» до 2030 года и на перспективу до 2045 года.

0
1
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Вот бы еще сотрудничество банков не перекрывали,один ВТБ теоретически работает и то не все филиалы.
31.12.2025, 09:27
