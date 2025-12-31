Новый этап ЕАЭС: Казахстан вступает в председательство с 1 января - Токаев обращается к лидерам стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил официальное обращение к главам государств-членов Евразийского экономического союза — России, Армении, Кыргызстана и Беларуси. Поводом стало начало председательства Казахстана в органах ЕАЭС с 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Токаев подчеркнул значимость текущего момента: Союз вступает во второе десятилетие своего развития, демонстрируя устойчивую экономическую динамику несмотря на глобальные потрясения последних лет.
Президент акцентировал внимание на роли ИИ как нового инструмента для экономического объединения стран ЕАЭС.
Глобальные инвестиции в ИИ за последние годы превысили $1 трлн.
Потенциал ИИ для мировой экономики к 2040 году оценивается более чем в $10 трлн.
Казахстан предлагает направить эти технологии на благо граждан и усиление интеграции. Уже сегодня ИИ помогает прогнозировать торговые потоки и оценивать влияние таможенных пошлин и соглашений.
Особое внимание уделяется цифровым инициативам страны:
Центр Alem.ai в Астане — инновационная платформа для разработки ИИ-решений.
Пилотная зона CryptoCity в Алатау — тестирование новых цифровых и блокчейн-технологий.
Президент предложил подписать на Евразийском экономическом форуме в 2026 году Совместное заявление об ответственном развитии ИИ, которое станет ориентиром цифровой трансформации экономик ЕАЭС.
Казахстан видит ЕАЭС как стратегический мост между Востоком и Западом, Севером и Югом. Основная цель — создать ведущий транспортно-логистический хаб континента.
Для этого предлагается:
совершенствовать транспортно-логистическую и таможенную инфраструктуру;
развивать международные транспортные коридоры и мультимодальные перевозки;
интегрировать системы крупных логистических компаний внутри ЕАЭС и с третьими странами.
Пример действий Казахстана:
Smart Cargo — пилотный проект для ускорения грузопотоков;
перевод документации в электронный формат с возможностью интеграции с системами партнеров.
Кроме того, предлагается создать интегрированную платформу управления грузопотоками на базе ИИ, что позволит сократить сроки доставки, снизить расходы и повысить конкурентоспособность евразийских маршрутов.
Промышленность и агропромышленный комплекс остаются фундаментом экономики стран ЕАЭС. Казахстан предлагает:
расширять кооперацию для производства конкурентоспособной продукции;
направлять финансирование на прорывные инновационные проекты;
внедрять цифровые решения и ИИ на предприятиях и фермах.
Предлагается развивать демонстрационные центры, стартапы и центры компетенций, чтобы стимулировать цифровую трансформацию в промышленности и АПК при поддержке Евразийской экономической комиссии.
Токаев подчеркнул, что административные барьеры должны быть устранены, чтобы облегчить движение товаров, услуг и людей между странами.
Рекомендации:
исключить искусственные ограничения и очереди на границах;
не использовать санитарные, ветеринарные и транспортные правила как инструмент давления;
подключить ИИ для мониторинга законодательных инициатив стран-участниц.
Эти меры направлены на соблюдение принципов безбарьерной торговли и ускорение интеграции.
Президент отметил важность расширения экономического сотрудничества с внешними партнерами. В 2025 году были подписаны:
Соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и Индонезией;
Соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ.
В будущем Казахстан предлагает активнее развивать сотрудничество с регионами Глобального Юга, Юго-Восточной Азии, Африки и с авторитетными региональными объединениями.
Цель — создать новые производства, современные рабочие места, внедрять передовые технологии и укреплять свободную торговую среду внутри ЕАЭС.
Президент подчеркнул, что только совместными усилиями государств ЕАЭС возможно достичь динамичного развития экономик и укрепить интеграционный потенциал Союза.
Казахстан в период своего председательства намерен максимально способствовать реализации стратегических целей, обозначенных в Декларации «Евразийский экономический путь» до 2030 года и на перспективу до 2045 года.
